Colombia

Este es el perfil de Carlos René Montoya, el funcionario que solo duró tres días como presidente de Colpensiones: Abelardo de la Espriella le pidió la renuncia

La salida del funcionario ocurrió apenas 72 horas después de su posesión, y se dio luego de que las respuestas sobre el presupuesto de la entidad para 2027 fueran objetadas por congresistas de varias bancadas

El abogado, con experiencia en relaciones laborales y asuntos públicos, ocupó durante dos décadas la gerencia correspondiente en Cerro Matoso y también trabajó en la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Trabajo - crédito @EsmeHernandezSi/@UltimaHoraCR/X
Guardar

Carlos René Montoya dejó la presidencia de Colpensiones apenas tres días después de asumir el cargo, tras una presentación ante la Comisión Séptima del Senado en la que recibió cuestionamientos por sus respuestas sobre el presupuesto de 2027, el funcionamiento de la administradora y los desafíos del sistema pensional colombiano.

Montoya Muñoz había tomado posesión el 21 de septiembre ante el presidente de la República, Abelardo de la Espriella. Su nombramiento lo puso al frente de la Administradora Colombiana de Pensiones, responsable del Régimen de Prima Media con Prestación Definida y del programa de Beneficios Económicos Periódicos.

PUBLICIDAD

La salida ocurrió luego de que legisladores de distintas fuerzas políticas criticaran su desempeño ante la comisión. Las preguntas abordaron el presupuesto previsto para 2027, la estructura interna de la entidad y los retos de la protección económica para el retiro laboral de millones de personas.

La experiencia pública, empresarial y académica de Montoya

Carlos René Montoya renunció a la presidencia de Colpensiones tres días después de haber asumido el cargo - crédito @Colpensiones/X
Carlos René Montoya renunció a la presidencia de Colpensiones tres días después de haber asumido el cargo - crédito @Colpensiones/X

Montoya es abogado de la Universidad del Sinú y cuenta con especializaciones en Derecho Administrativo, Derecho Procesal Civil y Negociación y Manejo de Conflictos. Su formación también incluyó estudios de alta gerencia, relaciones laborales, mediación, recursos humanos, liderazgo, calidad, seguridad e indicadores de gestión.

Su trayectoria cuenta con 30 años de experiencia en los sectores público, empresarial y académico. Montoya, se destaca en negociación, relaciones laborales, manejo institucional y dirección de equipos.

PUBLICIDAD

Su empleo más prolongado fue en la minera Cerro Matoso, en el que ocupó durante 20 años la gerencia de Relaciones Laborales y Asuntos Públicos. Desde ese puesto condujo negociaciones colectivas, relaciones con trabajadores, diálogos con comunidades y vínculos con distintos grupos de interés, además de intervenir en situaciones complejas para la compañía.

El presidente Abelardo De La Espriella solicitó la renuncia de Carlos René Montoya tras la presentación del funcionario ante el Congreso - crédito @Colpensiones/X
El presidente Abelardo De La Espriella solicitó la renuncia de Carlos René Montoya tras la presentación del funcionario ante el Congreso - crédito @Colpensiones/X

También se desempeñó como asesor de gestión de la Auditoría General de la República. Allí acompañó la formulación, coordinación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos institucionales, y participó en actividades del Plan General de Auditorías.

En la Defensoría del Pueblo fue abogado asesor de la Defensoría Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Su trabajo incluyó el análisis jurídico de políticas públicas, decisiones judiciales y pronunciamientos nacionales e internacionales sobre la garantía del derecho al trabajo.

La hoja de vida de Montoya también registra responsabilidades en el Ministerio del Trabajo, la multinacional Skanska y la Universidad del Sinú.

Los cuestionamientos durante su paso por el Senado

La salida del funcionario ocurrió apenas 72 horas después de su posesión al frente de la entidad, cuyas respuestas sobre las cuentas de 2027 fueron objetadas por congresistas de varias bancadas - crédito @EspinosaRadio/X

Los congresistas señalaron que las respuestas del funcionario mostraron vacíos sobre aspectos conceptuales y operativos de Colpensiones. Las críticas se concentraron en la necesidad de que quien dirija la entidad tenga conocimiento especializado en seguridad social y administración pensional.

Luego de su paso por el Senado de la República, el presidente Abelardo de la Espriella le pidió la renuncia, que fue aceptada casi de inmediato. La breve permanencia de Montoya abrió cuestionamientos sobre los criterios de idoneidad para encabezar organismos estatales vinculados con el futuro pensional de la población.

“El Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, solicitó la renuncia del presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya Muñoz, quien presentó y puso a disposición del Gobierno Nacional su dimisión”, se lee en el comunicado emitido por la Presidencia.

“La decisión se produce después de la presentación realizada por el funcionario ante la Comisión Séptima del Senado de la República, en la que se evidenciaron dificultades para responder con precisión sobre asuntos fundamentales relacionados con el presupuesto, el funcionamiento de Colpensiones y los retos del sistema pensional”, se añadió en el documento.

El presidente Abelardo De La Espriella solicitó la renuncia de Carlos René Montoya tras la presentación del funcionario ante el Congreso - crédito @Colpensiones/X
El presidente Abelardo De La Espriella solicitó la renuncia de Carlos René Montoya tras la presentación del funcionario ante el Congreso - crédito @Colpensiones/X

Antes de su designación, la entidad había presentado su llegada como parte de una estrategia para fortalecer la gestión institucional y mejorar la atención a los ciudadanos. La meta anunciada era consolidar una administradora cercana, eficiente y preparada para acompañar a quienes buscan protección económica al terminar su vida laboral.

“El Gobierno Nacional reconoce la trayectoria profesional del doctor Montoya Muñoz y agradece su disposición para asumir responsabilidades al servicio del país”, se agregó en la misiva.

Así mismo, el comunicado de Presidencia concluye con una frase contundente: “En este Gobierno no hay cargos para aprender sobre la marcha cuando están en juego asuntos esenciales para la vida y el futuro de los ciudadanos”.

Temas Relacionados

Carlos René Montoya MuñozColpensionesAbelardo de la EspriellaSenado de la RepúblicaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro defendió a la JEP tras el recorte presupuestal en el Congreso: “Debe ser el máximo tribunal de la verdad”

El expresidente de la República insistió en que el futuro de Colombia depende del esclarecimiento de los hechos del conflicto armado

Gustavo Petro defendió a la JEP tras el recorte presupuestal en el Congreso: “Debe ser el máximo tribunal de la verdad”

Secuestró y violentó física y sexualmente a su pareja sentimental durante nueve días: el hombre fue capturado en el sur de Bogotá

La investigación comenzó después de que la víctima llegó a un hospital del sur de la capital el 6 de septiembre. Allí relató que había permanecido privada de la libertad en una vivienda de la localidad y que sufrió agresiones físicas, sexuales y psicológicas

Secuestró y violentó física y sexualmente a su pareja sentimental durante nueve días: el hombre fue capturado en el sur de Bogotá

Super Astro Luna hoy, jueves 24 de septiembre: revisa el número y signo ganador

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Super Astro Luna hoy, jueves 24 de septiembre: revisa el número y signo ganador

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, llevaba prendas tradicionales de la comunidad arhuaca para evitar su identificación durante sus desplazamientos, según lo que han mencionado varios medios regionales en el Caribe

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

Corte Constitucional le dio imperante orden al gobierno de Abelardo de la Espriella para garantizar el servicio de salud en 2027: esto dice el auto

El alto tribunal exigió que el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación responda a criterios técnicos, contemple los costos reales del sistema y cuente con respaldo presupuestal, con responsabilidades para los ministerios de Salud y Hacienda

Corte Constitucional le dio imperante orden al gobierno de Abelardo de la Espriella para garantizar el servicio de salud en 2027: esto dice el auto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

ENTRETENIMIENTO

Carmen Villalobos será la presentadora de los Premios Billboard de la Música Latina 2026: así reaccionó la barranquillera

Carmen Villalobos será la presentadora de los Premios Billboard de la Música Latina 2026: así reaccionó la barranquillera

Aria Vega firmó con Warner Music Latina e inició un nuevo capítulo en su carrera musical

Mike Bahía y Greeicy Rendón abrieron la puerta de su hogar con ‘Sitaku’ y mostraron el rostro de su hijo Kai

Rock Al Parque 2026: estos son los horarios de la edición 30 y los nuevos artistas que se sumaron al cartel

Carlos Rivera anunció aplazamiento de sus conciertos en Colombia hasta 2027: estas son las nuevas fechas

Deportes

Técnico de Atlético Nacional criticó a Millonarios y al árbitro por faltas durante el clásico: “Sacaron a Marlos a punta de golpes, no tenían otra forma”

Técnico de Atlético Nacional criticó a Millonarios y al árbitro por faltas durante el clásico: “Sacaron a Marlos a punta de golpes, no tenían otra forma”

Atlético Nacional y Millonarios empataron y así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Ronal Longa lo volvió a hacer y hay oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: las conquistas del país en la novena jornada

Millonarios tiene un equipo para “ganarlo todo” en el fútbol de Colombia, según uno de los recientes fichajes del equipo

Millonarios opacó el debut de James Rodríguez en Medellín: empate 1-1 con Atlético Nacional