Este es el perfil de Carlos René Montoya, el funcionario que solo duró tres días como presidente de Colpensiones: Abelardo de la Espriella le pidió la renuncia

El abogado, con experiencia en relaciones laborales y asuntos públicos, ocupó durante dos décadas la gerencia correspondiente en Cerro Matoso y también trabajó en la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Trabajo - crédito @EsmeHernandezSi/@UltimaHoraCR/X

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Carlos René Montoya dejó la presidencia de Colpensiones apenas tres días después de asumir el cargo, tras una presentación ante la Comisión Séptima del Senado en la que recibió cuestionamientos por sus respuestas sobre el presupuesto de 2027, el funcionamiento de la administradora y los desafíos del sistema pensional colombiano.

Montoya Muñoz había tomado posesión el 21 de septiembre ante el presidente de la República, Abelardo de la Espriella. Su nombramiento lo puso al frente de la Administradora Colombiana de Pensiones, responsable del Régimen de Prima Media con Prestación Definida y del programa de Beneficios Económicos Periódicos.

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La salida ocurrió luego de que legisladores de distintas fuerzas políticas criticaran su desempeño ante la comisión. Las preguntas abordaron el presupuesto previsto para 2027, la estructura interna de la entidad y los retos de la protección económica para el retiro laboral de millones de personas.

La experiencia pública, empresarial y académica de Montoya

Carlos René Montoya renunció a la presidencia de Colpensiones tres días después de haber asumido el cargo - crédito @Colpensiones/X

Montoya es abogado de la Universidad del Sinú y cuenta con especializaciones en Derecho Administrativo, Derecho Procesal Civil y Negociación y Manejo de Conflictos. Su formación también incluyó estudios de alta gerencia, relaciones laborales, mediación, recursos humanos, liderazgo, calidad, seguridad e indicadores de gestión.

Su trayectoria cuenta con 30 años de experiencia en los sectores público, empresarial y académico. Montoya, se destaca en negociación, relaciones laborales, manejo institucional y dirección de equipos.

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Su empleo más prolongado fue en la minera Cerro Matoso, en el que ocupó durante 20 años la gerencia de Relaciones Laborales y Asuntos Públicos. Desde ese puesto condujo negociaciones colectivas, relaciones con trabajadores, diálogos con comunidades y vínculos con distintos grupos de interés, además de intervenir en situaciones complejas para la compañía.

El presidente Abelardo De La Espriella solicitó la renuncia de Carlos René Montoya tras la presentación del funcionario ante el Congreso - crédito @Colpensiones/X

También se desempeñó como asesor de gestión de la Auditoría General de la República. Allí acompañó la formulación, coordinación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos institucionales, y participó en actividades del Plan General de Auditorías.

En la Defensoría del Pueblo fue abogado asesor de la Defensoría Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Su trabajo incluyó el análisis jurídico de políticas públicas, decisiones judiciales y pronunciamientos nacionales e internacionales sobre la garantía del derecho al trabajo.

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La hoja de vida de Montoya también registra responsabilidades en el Ministerio del Trabajo, la multinacional Skanska y la Universidad del Sinú.

Los cuestionamientos durante su paso por el Senado

La salida del funcionario ocurrió apenas 72 horas después de su posesión al frente de la entidad, cuyas respuestas sobre las cuentas de 2027 fueron objetadas por congresistas de varias bancadas - crédito @EspinosaRadio/X

Los congresistas señalaron que las respuestas del funcionario mostraron vacíos sobre aspectos conceptuales y operativos de Colpensiones. Las críticas se concentraron en la necesidad de que quien dirija la entidad tenga conocimiento especializado en seguridad social y administración pensional.

Luego de su paso por el Senado de la República, el presidente Abelardo de la Espriella le pidió la renuncia, que fue aceptada casi de inmediato. La breve permanencia de Montoya abrió cuestionamientos sobre los criterios de idoneidad para encabezar organismos estatales vinculados con el futuro pensional de la población.

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“El Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, solicitó la renuncia del presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya Muñoz, quien presentó y puso a disposición del Gobierno Nacional su dimisión”, se lee en el comunicado emitido por la Presidencia.

“La decisión se produce después de la presentación realizada por el funcionario ante la Comisión Séptima del Senado de la República, en la que se evidenciaron dificultades para responder con precisión sobre asuntos fundamentales relacionados con el presupuesto, el funcionamiento de Colpensiones y los retos del sistema pensional”, se añadió en el documento.

El presidente Abelardo De La Espriella solicitó la renuncia de Carlos René Montoya tras la presentación del funcionario ante el Congreso - crédito @Colpensiones/X

Antes de su designación, la entidad había presentado su llegada como parte de una estrategia para fortalecer la gestión institucional y mejorar la atención a los ciudadanos. La meta anunciada era consolidar una administradora cercana, eficiente y preparada para acompañar a quienes buscan protección económica al terminar su vida laboral.

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“El Gobierno Nacional reconoce la trayectoria profesional del doctor Montoya Muñoz y agradece su disposición para asumir responsabilidades al servicio del país”, se agregó en la misiva.

Así mismo, el comunicado de Presidencia concluye con una frase contundente: “En este Gobierno no hay cargos para aprender sobre la marcha cuando están en juego asuntos esenciales para la vida y el futuro de los ciudadanos”.