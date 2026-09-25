Qué puede pasar con el enfrentamiento entre Abelardo de la Espriella y Bruce Mac Master, según expertos: “Lo que está en juego es la institucionalidad”

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y el titular de la Andi, Bruce Mac Master, estarían protagonizan uno de los episodios más tensionantes del inicio de Gobierno - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Las recientes versiones sobre el veto del Gobierno de Abelardo de la Espriella a Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), dieron pie a un debate sobre la autonomía gremial y la interlocución del sector privado con el Estado; en momentos en que existe la amenaza de que se produzca una desbandada al interior de la organización gremial.

La situación se conoció un día después del retiro de Coca-Cola Femsa de la Cámara de la Industria de Bebidas de la asociación, mientras que Incauca, Ingenio Providencia y Sucroal también habrían avisado su salida. Aunque Mac Master buscó apaciguar los ánimos, su permanencia en el cargo dependería de las conclusiones de la junta directiva, en su reunión del 14 de octubre.

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En medio de los vientos de crisis que soplan a la agremiación empresarial más importante e influyente del país, dos expertos consultados por Infobae Colombia alertaron que la controversia puede generar efectos sobre la representación empresarial, la inversión y el diálogo técnico con el Ejecutivo. Un escenario que resultaría inédito de cara al cuatrienio que ya empezó.

En su comunicación, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, pidió respaldar la labor de la agremiación que agrupa a más de 1.600 empresas del país - crédito @BruceMacMaster/X

Tensiones entre la Andi y el Gobierno “son una muy mala señal”

Orlando Santiago, gerente general y fundador de la firma Fénix Valor, considera que las diferencias entre la Andi y el Ejecutivo, así como los movimientos de empresas dentro del gremio, afectan la percepción sobre la relación armónica que debe existir entre el sector productivo y el Ejecutivo, en momentos en los que el país busca superar los efectos adversos del terremoto.

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“Las discrepancias que existen entre la Andi y el Gobierno central son muy mala señal”, indicó el experto, que explicó que la solicitud de algunas empresas para desvincularse de la agremiación muestra, a todas luces, una fractura que puede tener consecuencias para la representación colectiva del empresariado, cuando apenas inicia la administración de De la Espriella.

“Que varias empresas hayan solicitado ya no pertenecer a esa agremiación, pues por supuesto muestra una división que no está bien”, agregó Santiago. El analista llamó a diferenciar los hechos confirmados de las versiones sobre una eventual instrucción para limitar las reuniones entre ministros y el presidente de la Andi, pues la especulación le hace más daño a la institucionalidad.

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Bruce Mac Master viene de protagonizar fuertes choques con el Gobierno de Gustavo Petro, del que se declaró abiertamente opositor - crédito Lina Gasca/Colprensa

No obstante, Santiago advirtió que, si se consolida una percepción de presión sobre la independencia del gremio, podrían profundizarse las preocupaciones del sector privado. “Lo que se necesita es que evidentemente existan unas políticas tanto de Gobierno como de empresarios, alineadas para llevar el país hacia adelante”, expresó el CEO de Fénix Valor frente a esta situación adversa.

El diálogo con los gremios puede incidir en la inversión extranjera

En su análisis, Santiago fue claro en precisar que el problema no se limita a la relación entre De la Espriella y Mac Master. De hecho, el analista consideró que la falta de comunicación puede afectar el ambiente para las inversiones, en particular si las compañías concluyen que deben buscar por separado interlocución con los ministerios y evitar en consecuencia la intermediación gremial.

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“Lo mejor que puede ocurrir aquí es que rápidamente se reúna el Gobierno con estas entidades y superen esa situación”, afirmó el experto, pues desde su óptica, la tensión puede tener repercusiones sobre el objetivo de atraer capital extranjero. “Este escenario tan desfavorable lo único que inhibe es el interés de capitales extranjeros por invertir en nuestro país”, acotó.

En respuesta a esta crisis, Mac Master, en un comunicado emitido en la mañana del viernes 25 de septiembre, salió en defensa de la autonomía de la entidad frente a las presiones estatales. Y aseguró que el gremio ha privilegiado los canales institucionales y los esfuerzos para abrir, lo más pronto posible, una conversación “directa, franca y respetuosa” con el Ejecutivo.

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Abelardo de la Espriella le dio orden a sus ministros de no establecer contacto con el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, lo que fue entendido como un veto - crédito Luisa González/REUTERS

Piden separar el desacuerdo personal de la relación institucional

William Hernández, director de la Maestría en Derecho de la Empresa y de los Negocios de la Universidad de La Sabana, afirmó en diálogo con esta redacción que el caso debe analizarse más allá de las diferencias particulares que puedan existir entre el Gobierno y el presidente de la Andi, que tendrían origen desde la campaña presidencial, por cuestiones meramente políticas.

“En el fondo, lo que está en juego es una relación institucional entre el Gobierno y uno de los principales gremios del país”, reiteró el experto, que explicó que el Gobierno tiene autonomía para definir y ejecutar su política económica. A la vez, precisó que la Constitución protege la independencia de las asociaciones y gremios frente a eventuales intervenciones estatales.

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En su postura, el académico fue incluso más allá, pues adelantó lo que, a su juicio, podría pasar no solo con la Andi, sino con demás representaciones gremiales. “Por eso sería problemático que una diferencia con el presidente de un gremio terminara condicionando quién puede representarlo o quién puede ser reconocido como interlocutor”, señaló Hernández a Infobae Colombia.

La Andi es una de las organizaciones gremiales más antiguas del país, con 82 años de trayectoria - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Tras este parangón, sostuvo que una ruptura del canal de comunicación con la presidencia puede fragmentar la representación empresarial. En su forma de analizar esta situación, las grandes compañías tienen mayor capacidad para gestionar contactos individuales, mientras que las pequeñas y medianas empresas requieren de espacios colectivos para hacer llegar sus posiciones.

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Las pequeñas y medianas empresas dependen de la representación colectiva

En este punto, Hernández esbozó cómo las decisiones tributarias, laborales, energéticas, comerciales y de inversión requieren intercambios entre el Estado y los sectores productivos. Y aclaró que ese contacto no supone que el Gobierno deba compartir o concertar todas sus decisiones con los gremios, pero sí establecer una conversación franca sobre la visión de país de uno y otro.

“Eso no significa que el Gobierno deba concertar sus decisiones, pero el diálogo técnico permite conocer y realizar mejores decisiones”, explicó el académico. Para el director de la Maestría en Derecho de la Empresa y de los Negocios de La Sabana, el riesgo consiste en que las diferencias se personalicen, pues “no conviene personalizar esas relaciones entre el presidente y los gremios”.

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En su explicación, Hernández recordó el antecedente de 1993, durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano y la presidencia de Luis Carlos Villegas en la Andi y expuso cómo esa experiencia dejó una enseñanza para la actual coyuntura. “Estos conflictos se superan con el diálogo, no eliminando el desacuerdo personal, no eliminando a los interlocutores”, puntualizó el académico.