Colombia

David Murcia, condenado por el caso DMG, se retractó ante la Fiscalía por señalamientos contra Abelardo de la Espriella: “No son ciertos”

Desde la cárcel de Palogordo, en Santander, Murcia envió una carta a la entidad, en la que corrigió varias acusaciones formuladas durante una entrevista en febrero y explicó el contexto en el que entregó aquella versión

David Murcia Guzmán, condenado por el caso DMG, firmó desde la cárcel de Palogordo la carta enviada a la Fiscalía - crédito Colprensa/Reuters
David Murcia Guzmán, condenado por el caso DMG, firmó desde la cárcel de Palogordo la carta enviada a la Fiscalía - crédito Colprensa/Reuters
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Una carta enviada a la Fiscalía cambió la versión que David Murcia Guzmán había entregado meses atrás sobre Abelardo de la Espriella. Semana conoció el documento, firmado por el condenado por el caso DMG, en el que se retracta de varios señalamientos que hizo contra el entonces candidato presidencial y explica que sus declaraciones estuvieron relacionadas con expectativas sobre una eventual salida de prisión.

El documento fue enviado el miércoles 23 de septiembre a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. Murcia lo firmó desde la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander. En la carta se refiere a una entrevista periodística que concedió el 12 de febrero de 2026. En aquella conversación señaló a De la Espriella por supuestas irregularidades relacionadas con honorarios profesionales y por un presunto ofrecimiento de dinero para influir en un trámite legislativo relacionado con el transporte de efectivo.

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Abelardo de la Espriella presentó una querella luego de los señalamientos realizados por Murcia durante una entrevista en febrero de 2026 -crédito Luisa González/REUTERS
Abelardo de la Espriella presentó una querella luego de los señalamientos realizados por Murcia durante una entrevista en febrero de 2026 -crédito Luisa González/REUTERS

Esas declaraciones derivaron en una querella presentada por De la Espriella a través de sus abogados. Ahora, Murcia asegura ante la Fiscalía que aquellos señalamientos no correspondían a hechos reales y atribuye el origen de sus afirmaciones a expectativas que, según su relato, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior.

“Debo poner en conocimiento de su despacho, señores Fiscalía, que dichas manifestaciones estuvieron precedidas de expectativas que me fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno Nacional anterior, relacionadas con una eventual vinculación a la figura de gestor de paz y a la posibilidad de acceder, por esa vía, a mi libertad”. El condenado relacionó esa situación con el prolongado tiempo que ha permanecido privado de la libertad, tanto en Colombia como en el exterior. Según escribió, esa expectativa influyó en su disposición al momento de conceder la entrevista y presentar la denuncia.

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En su nueva versión, Murcia defendió los pagos realizados a De la Espriella por sus servicios jurídicos. En la carta precisó: “los honorarios profesionales que pagué al doctor Abelardo de la Espriella correspondieron a la justa contraprestación por las gestiones jurídicas que efectivamente prestó, en su momento, al grupo DMG Holding y en el ejercicio de mi defensa penal, sin que exista de su parte apropiación indebida de dinero alguno en mi perjuicio”.

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De la Espriella correspondieron a los servicios jurídicos prestados al grupo DMG y a su defensa penal - crédito Colprensa

También negó haber recibido de De la Espriella propuestas relacionadas con pagos a congresistas o funcionarios públicos. “El doctor De la Espriella, en ningún momento me solicitó, insinuó o propuso una suma de dinero destinadas a ofrecer dádivas a congresistas o a cualquier servidor público con el fin de incidir en trámite legislativo alguno. Estas afirmaciones, tal y como las formulé en su momento, no son ciertas y fueron recomendaciones de personas cercanas al gobierno anterior”.

Otro de los señalamientos que corrigió está relacionado con una suma de dinero. Murcia escribió: “Del mismo modo preciso y dejo constancia que no me consta y no es cierto que el doctor Abelardo de la Espriella se haya quedado con alrededor de 5.000.000.000 millones de pesos y no me los haya devuelto”.

La carta también aborda afirmaciones sobre la familia del dirigente político. Murcia aseguró que no es cierto que el Gobierno de la época hubiera favorecido al padre del presidente con un nombramiento como notario o que le hubiera otorgado prebendas a él y a su familia para que abandonara su defensa.

David Murcia Guzmán
El condenado por el caso DMG también negó haber recibido propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el fin de influir en un trámite legislativo - crédito Captura de video Noticias Caracol

Asimismo, se retractó de declaraciones relacionadas con el tiempo que lleva privado de la libertad y con sus abogados. Negó que su permanencia en prisión durante 18 años fuera consecuencia de actuaciones de De la Espriella y rechazó haber afirmado que este hubiera intervenido ante sus abogados en Estados Unidos o Colombia.

Según el documento, Murcia sostiene ahora que esas afirmaciones no describían hechos que hubieran ocurrido. Su explicación ante la Fiscalía vincula los señalamientos con las expectativas que asegura haber recibido sobre una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar la libertad.

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