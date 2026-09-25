Colombia

Concejal Elkin Huertas explicó cinco “mitos” sobre proyectos tributarios para Bogotá: “Ni todos pagan más ni el ICA le sube todos”

El cabildante detalló los puntos más controversiales de la iniciativa tributaria que avanza en el Concejo de Bogotá y que buscaría financiar a la ciudad en los próximos años

La propuesta prevé recaudar 1,3 billones de pesos anuales y atraer inversiones por 78,3 billones de pesos en 10 años - crédito Concejo de Bogotá - Imagen Ilustrativa Infobae
La propuesta prevé recaudar 1,3 billones de pesos anuales y atraer inversiones por 78,3 billones de pesos en 10 años - crédito Concejo de Bogotá - Imagen Ilustrativa Infobae
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El concejal de Bogotá Elkin Huertas, del Nuevo Liberalismo, defendió los proyectos de acuerdo 709 y 724 de 2026, reunidos bajo la iniciativa Ciudad Inteligente —también conocida como la reforma tributaria de Bogotá—, y afirmó que las medidas no implican aumentos generalizados para hogares y comerciantes.

A través de un comunicado, el cabildante planteó que la discusión tributaria debe considerar los cambios económicos, tecnológicos y demográficos de la capital, ante el rechazo que ha despertado el paquete de medidas que avanza en el Concejo de Bogotá.

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“Bogotá cambió. Cambió su economía, cambió la manera de movernos, cambió la tecnología y cambió la forma de administrar una ciudad. La discusión tributaria también tiene que mirar hacia adelante”, señaló en la comunicación oficial.

El concejal Elkin Huertas presentó ocho propuestas en el debate de los proyectos de acuerdo 724 y 709 de 2026 en el Concejo de Bogotá - crédito Concejo de Bogotá
El concejal Elkin Huertas presentó explicaciones sobre los proyectos de acuerdo 724 y 709 de 2026 en el Concejo de Bogotá - crédito Concejo de Bogotá

Mito 1: “El nuevo alumbrado lo van a pagar todos los bogotanos”

En el concepto del concejal, el proyecto no prevé un cobro igual para todos los hogares, debido a que los predios residenciales de estratos 1, 2 y 3, con base gravable de hasta 20.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), tendrían tarifa cero como regla general.

La iniciativa también contempla protecciones para hogares de estratos 4, 5 y 6 con menor capacidad de pago, identificados mediante el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén). Para el resto de los inmuebles residenciales de esos estratos, la tarifa propuesta sería de 0,4 por 1.000, con un cobro definido según la base gravable de cada predio.

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Ilustración en acuarela de un hombre sosteniendo un papel sobre un escritorio junto a una maqueta de casa, una calculadora y una taza.
El concejal afirmó que la reforma tributaria en el Concejo de Bogotá no incrementaría el tope anual del impuesto predial para estratos 1, 2 y 3 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mito 2: “El ICA les va a subir a todos los comerciantes”

Sobre el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), Huertas afirmó que el proyecto plantea reducciones para un grupo mayoritario de actividades económicas. Según cifras de la Secretaría Distrital de Hacienda incluidas en el comunicado, 275 actividades tendrían una menor tarifa, mientras que 169 registrarían un incremento.

El concejal indicó que el 89,6% de las empresas industriales y el 82,9% de las comerciales pagarían menos ICA. Entre los ejemplos mencionados figuran restaurantes y hoteles, que pasarían de 13,8 a 12 por 1.000; bares, de 13,8 a 11 por 1.000; y edición y publicación de libros, de ocho a cuatro por 1.000.

Los aumentos se concentrarían, según el documento, en actividades financieras, venta de vehículos y algunos negocios relacionados con alcohol y tabaco.

Cuando ocho de cada diez comercios pueden pagar una tarifa menor, la conversación cambia. Estamos hablando de darles más aire a quienes todos los días levantan la persiana, generan empleo y mueven la economía de Bogotá”, expresó.

El cabildante vinculó los cambios con la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan el 99,3% de las compañías activas en Bogotá-Región.

Mito 3: “La inversión que llegue será únicamente para las grandes empresas”

Sobre los incentivos para atraer inversión privada, Huertas dijo que la administración distrital proyecta que las medidas contempladas en el acuerdo movilicen $78,3 billones en inversión privada y generen hasta 215.000 empleos durante 10 años.

El énfasis estaría puesto en el Distrito Aeroportuario, ubicado en Fontibón y Engativá. “Queremos que la inversión que llegue a Bogotá también compre bogotano, contrate talento local y abra puertas para proveedores de nuestros barrios. La inversión vale mucho más cuando las oportunidades se quedan en la ciudad”, aseguró.

El concejal señaló que durante el debate promovió medidas para priorizar la creación y conservación de empleos para jóvenes, mujeres y personas mayores de 50 años en el Distrito aeroportuario.

El Concejo de Bogotá definirá el futuro de la iniciativa - crédito Consejo de Bogotá
El Concejo de Bogotá definirá el futuro de la iniciativa a finales de septiembre de 2026- crédito Consejo de Bogotá

Mito 4: “Esto va a hacer todavía más complicado pagar impuestos”

Huertas señaló que el proyecto busca reducir el número de tarifas del ICA de 13 a nueve, con valores enteros. El objetivo, según explicó, es facilitar la comprensión y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Además, la propuesta plantea eliminar desde 2027 el Impuesto de Publicidad Exterior Visual y el Impuesto Unificado de Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos.

Para las microempresas que ingresen a la formalidad, el concejal promovió ampliar a 10 años el esquema gradual de ICA. “Una regla fácil de entender también es una regla más fácil de cumplir. Formalizarse tiene que convertirse en una puerta para crecer”, afirmó.

Mito 5: “Quien está atrasado con Bogotá ya perdió cualquier oportunidad de ponerse al día”

El servidor agregó que el proyecto incluye un descuento del 60% sobre intereses y sanciones para los contribuyentes que cancelen la totalidad del capital adeudado y cumplan las condiciones previstas.

Un hombre levanta el puño sosteniendo un papel junto a un gráfico de barras y una señal de descuento del 50 por ciento.
La reforma presentada ante el Concejo permitiría que más de un millón de personas se pongan al día en predial, vehículos e ICA si cancelan el monto principal antes de diciembre de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El plazo planteado para acceder al beneficio se extendería hasta el 21 de diciembre de 2026. De acuerdo con el comunicado, más de dos millones de personas podrían acceder a los alivios tributarios y no tributarios previstos en la iniciativa.

La Secretaría Distrital de Hacienda informó el 22 de septiembre que 274.119 personas naturales y jurídicas con obligaciones pendientes están en riesgo de embargo. “Ponerse al día también es ordenar la casa. La ciudad recupera recursos y el ciudadano encuentra una oportunidad para regularizar su situación”, sostuvo.

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