Colombia

Fiscalía y Ejército ocuparon 38 inmuebles en Bogotá y Cundinamarca en una investigación por lavado de activos y contrabando

La Décima Tercera Brigada, con apoyo del CTI y la SAE, intervino fincas, apartamentos, bodegas y locales comerciales que, según las autoridades, estarían ligados a una red investigada por lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito

El Ejército Nacional intervino 38 bienes en Bogotá y Cundinamarca dentro de un operativo por extinción de dominio contra economías ilícitas - crédito Ejército Nacional
El Ejército Nacional intervino 38 bienes en Bogotá y Cundinamarca dentro de un operativo por extinción de dominio contra economías ilícitas - crédito Ejército Nacional
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En medio de las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales y de seguridad del país contra las economías ilícitas, en la mañana del lunes 21 de septiembre el Ejército Nacional entregó detalles del operativo adelantado de forma simultánea en Bogotá y Cundinamarca que dejó decenas de bienes intervenidos y bajo proceso de extinción de dominio.

Según las autoridades, las propiedades estarían al servicio de una presunta organización criminal transnacional. Entre los inmuebles alcanzados por las medidas cautelares hay locales comerciales donde funcionan tiendas de las marcas Koaj y Lili Pink.

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La operación incluyó inmuebles urbanos y rurales que, según las autoridades, podrían tener relación con recursos obtenidos mediante lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando. La decisión no define aún la propiedad definitiva de los bienes: los afectados podrán controvertirla dentro del proceso judicial.

La Décima Tercera Brigada del Ejército informó que el operativo se realizó con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Las autoridades impusieron embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 38 propiedades avaluadas en más de 379.000 millones de pesos. La medida impide que los predios sean vendidos, transferidos o dispuestos mientras la investigación sigue su curso.

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El conjunto de bienes incluye fincas, apartamentos, bodegas, parqueaderos y locales comerciales. Los investigadores buscan establecer si fueron adquiridos con recursos ilícitos o si guardan vínculo con las actividades bajo indagación.

El brigadier general William Fernando Caicedo Benavidez, comandante de la Décimo Tercera Brigada del Ejército Nacional, indicó que 21 de los inmuebles intervenidos se encuentran en Bogotá.

La mayoría de esas propiedades está situada en los sectores de Unicentro y Toberín. En esa zona quedaron cobijados inmuebles donde funcionan locales comerciales de Koaj y Lili Pink. Los otros 17 predios están ubicados en Tabio, Tenjo, Funza y La Calera. Se trata de inmuebles rurales sobre los que también recayeron restricciones cautelares.

Permoda Ltda., sociedad titular de la marca Koaj, informó en una comunicación enviada a Infobae que ocupa esos inmuebles exclusivamente en calidad de arrendataria, en virtud de contratos comerciales suscritos antes de los hechos investigados, y que no ha sido vinculada como investigada ni es sujeto procesal dentro del proceso de extinción de dominio. Según la empresa, la medida cautelar recae sobre los inmuebles y no sobre la sociedad ni sobre la marca.

El antecedente

La intervención estaría relacionada con la investigación que la Fiscalía General de la Nación adelanta contra la cadena de ropa femenina Lili Pink por presunto contrabando y lavado de activos. La defensa de la empresa sostiene que las medidas cautelares alcanzaron bienes sin relación con la marca y anunció acciones legales.

El 16 de septiembre, el ente acusador anunció medidas cautelares sobre 45 bienes valorados en más de 184.615 millones de pesos. Esas propiedades estaban repartidas entre Bogotá y seis departamentos.

El paquete incluyó 17 inmuebles rurales y 28 urbanos. Los bienes se ubicaban en Bogotá, Funza, La Calera, Tenjo, Cartagena, Pereira, Ibagué y Cali.

La Fiscalía hizo pública la investigación el 27 de abril, cuando las autoridades intervinieron más de 400 tiendas que comercializaban la marca. Durante ese operativo también capturaron a varias personas.

Entre los procesados figura el abogado Walter Martínez Martínez, a quien imputaron los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando. El acusado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Según el ente investigador, la presunta estructura habría empleado importadoras, comercializadoras y sociedades de papel. El objetivo habría sido ingresar al país prendas de vestir, juguetes y cosméticos para luego distribuirlos con apariencia de legalidad.

La investigación examina operaciones por más de 730.000 millones de pesos

La Fiscalía calcula que el entramado investigado estaría vinculado con operaciones de lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos. El expediente también contempla un presunto enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones y operaciones de contrabando por más de 75.000 millones.

Esas cifras forman parte de la hipótesis de investigación de la Fiscalía. La justicia deberá determinar las responsabilidades individuales y empresariales que correspondan.

La SAE asumirá la administración de los inmuebles ocupados durante el trámite judicial. Al final del proceso, las propiedades podrían regresar a sus titulares o pasar de forma definitiva a manos del Estado.

Los propietarios, poseedores y demás personas afectadas podrán presentar argumentos y controvertir las medidas cautelares. La Fiscalía deberá demostrar el origen ilícito de los recursos o el nexo de los bienes con las actividades investigadas.

Nota de la redacción: la versión inicial de este artículo no distinguía entre los inmuebles objeto de medidas cautelares y las empresas que operan en ellos. Permoda Ltda., titular de la marca, informó que ocupa esos inmuebles como arrendataria y que no es parte del proceso de extinción de dominio. La medida recae sobre los inmuebles.

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