Habrá racionamiento programado de gas natural en Colombia, confirmó el Ministerio de Minas este 25 de septiembre: así se llevará a cabo

Spec LNG es la única terminal de regasificación de gas natural licuado (GNL) en Colombia- crédito suministrada a Infobae Colombia

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El Ministerio de Minas y Energía declaró en la mañana del viernes 25 de septiembre el racionamiento programado de gas natural tras una falla técnica en la planta de regasificación de Spec LNG en Cartagena; en una restricción temporal que priorizará el suministro para hogares, hospitales, colegios y transporte masivo ante la menor capacidad de entrega de combustible importado.

La decisión fue anunciada luego de los análisis de la Dirección de Hidrocarburos y del Consejo Nacional de Operación de Gas. En ese sentido, Spec prevé restablecer plenamente su capacidad durante los próximos siete días, y mientras tanto el orden de asignación ubica primero a la demanda esencial, también a la generación térmica y a las industrias para el abastecimiento de las refinerías.

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Con este comunicado, el Ministerio de Minas y Energía confirmó que dispuso el racionamiento del suministro de gas en la regasificadora de Spec - crédito @MinEnergiaCo/X

Por su parte, los demás usuarios con contratos vigentes recibirán gas según la disponibilidad existente. La cartera sostuvo que el racionamiento responde a una contingencia puntual en la terminal marítima y no a una falta de planeación de largo plazo, en una determinación que permanecerá vigente hasta que se confirme que superó la condición técnica y se recuperó la capacidad de entrega de gas importado.

Demanda esencial tendrá prioridad sobre la generación térmica y la industria

Con ello, la cartera encargada del tema estableció la jerarquía de suministro para administrar la oferta disponible durante las reparaciones en la infraestructura de regasificación y señaló que, “en este escenario, la demanda esencial tendrá la máxima prioridad, seguida de la generación térmica y de las industrias necesarias para garantizar el abastecimiento de las refinerías”.

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La compañía prevé restablecer la capacidad plena de la planta en un plazo de siete días mediante trabajos correctivos - crédito Spec LNG

Esa categoría incluye a hogares, hospitales, colegios, transporte masivo y otros usuarios esenciales. Sobre el alcance de la decisión, la dependencia afirmó que el racionamiento se llevará a cabo “mientras se desarrollan las actividades de inspección y corrección necesarias en la infraestructura de regasificación”; en una situación de contingencia en la regasificadora.

Con ello, el ministerio explicó que la restricción busca ordenar el uso temporal del gas importado ante la reducción de la capacidad de la planta. De esta forma, la medida adoptada frente a esta falla técnica permitirá, según la entidad, “administrar de manera ordenada la disponibilidad temporal de gas importado y proteger la continuidad del suministro de los usuarios prioritarios”.

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Capacidad de la regasificadora Spec durante el racionamiento está garantizada

Mientras avanzan las tareas sobre la infraestructura afectada en Cartagena, la terminal conservará las operaciones bajo parámetros de seguridad. Así mantendrá una mesa de trabajo continua con el Consejo Nacional de Operación de Gas y los agentes del mercado energético, entes encargados de coordinar las acciones técnicas y comerciales para garantizar que el gas llegue a su destino.

“Durante la ejecución de estas actividades, la terminal continúa operando de manera segura con una capacidad de regasificación de 400 Mpcd. Los trabajos se realizan bajo estrictos estándares técnicos, operativos y de seguridad por parte de los equipos especializados responsables de la operación de la Fsru”, expresó el ministerio, como parte de tranquilidad sobre esta intervención.

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Colombia ya importa 30 % del gas que consume y reservas alcanzarían para 5,9 años, indicó la Anif - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A medida que avanza la emergencia con la regasificadora, que funciona como el seguro energético clave de Colombia, al transformar gas natural licuado (GNL) en gas en estado gaseoso para abastecer la demanda nacional, el Ministerio de Minas expedirá “las instrucciones adicionales que sean necesarias para garantizar la adecuada aplicación de las medidas y la continuidad del servicio.

Aunque la planta de Spec efectuó su mantenimiento anual programado entre julio y agosto, no hubo racionamiento, Ecopetrol cubrió el faltante con gas nacional, a través de contratos de contingencia suscritos previamente. Por tal motivo, en lo que va del año, este es el primer racionamiento programado del combustible, que está ligado a las contingencias que obligaron a tomar medidas.

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