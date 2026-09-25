Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció cambios en el programa ‘Mi Casa Ya” por ‘Mi Casa Milagro’: muchos ya no podrán acceder a subsidios

El ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán confirmó que los recursos se administrarán desde el Fondo Milagro con prioridad territorial - crédito Andesco

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El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anunció que reorientará los recursos de Mi Casa Milagro hacia la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto, una decisión que posterga la reactivación general de los subsidios de vivienda suspendidos en diciembre de 2024.

El sismo dejó daños en 498 municipios y afectó a familias de 16 departamentos. La emergencia llevó al Ministerio de Vivienda a concentrar sus capacidades técnicas y presupuestales en la atención de los damnificados.

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Por este motivo, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, confirmó que los fondos destinados al programa serán administrados desde el Fondo Milagro con prioridad para los territorios golpeados por el terremoto.

“Mi Casa Ya se convierte hoy en Mi Casa Milagro. La plata será orientada desde el Fondo Milagro para reconstruir primero las zonas afectadas y luego lo que conviene en torno al resto del país”, afirmó el jefe de la cartera de vivienda.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán anunció que se reorientarán los recursos del programa Mi Casa Milagro para atender la reconstrucción tras el terremoto de magnitud 7,4 - crédito Ministerio de Vivienda

Mi Casa Milagro había sido presentada como la continuidad de Mi Casa Ya, el esquema de subsidios interrumpido por la administración de Gustavo Petro. Su diseño preveía subsidios, créditos directos y beneficios estatales para comprar vivienda nueva y mejorar inmuebles usados.

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Así mismo, el proyecto contemplaba la participación del Fondo Nacional del Ahorro, las cajas de compensación familiar y el sistema bancario para reducir el costo de la financiación de hogares vulnerables. Durante la campaña presidencial, De La Espriella también había planteado créditos hipotecarios con tasas cercanas al 2%.

Tres etapas para la reconstrucción de las zonas afectadas

El sismo del 10 de agosto dejó afectaciones en 498 municipios distribuidos en 16 departamentos - crédito Luisa González/Reuters

La primera etapa combina la remoción de escombros con la caracterización técnica de los predios dañados. De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, ese trabajo registra un avance del 70%.

Por su parte, la segunda etapa se desarrollará en paralelo y tendrá un plazo aproximado de nueve meses. El objetivo es entregar cerca de 7.000 soluciones de vivienda, con prioridad para las áreas rurales.

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Beltrán señaló que casi 2.500 casas ya integran las soluciones previstas mediante aportes de organizaciones sociales y empresas privadas. “Toda esta metodología de casas industrializadas nos permite hoy llegar, con el apoyo de los empresarios y diferentes sectores, a estar entregando casi 2.500 casas entre donaciones de organizaciones sociales y empresas como Argos y Eternit”, detalló.

La atención no se limitará a la construcción de viviendas. La segunda etapa incluye un decreto para subsidiar el pago de alquileres y aliviar las facturas de servicios públicos de las familias damnificadas de los estratos uno, dos y tres, además de asegurarles acceso prioritario al agua potable.

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La tercera fase tendrá una duración estimada de entre dos y cuatro años y busca restituir viviendas a más de 25.000 familias. El Gobierno nacional pretende impedir que las nuevas construcciones se levanten otra vez en zonas de riesgo y propone procesos de renovación urbana integral en los territorios afectados.

“Las crisis no las calculamos, pero las transformaciones sí”, sostuvo Beltrán. “Las tragedias no le avisan a nadie, pero ante ellas podemos hacer dos cosas: nos ponemos a llorar o aprovechamos la oportunidad para reconstruir, y hacia allá estamos llevando a la Nación”.

Para financiar esa fase, el Ministerio de Vivienda prevé recurrir a asociaciones público-privadas, Obras por Impuestos y alianzas con el sector empresarial. Una vez terminada la atención de los municipios afectados, el Gobierno deberá definir la continuidad de Mi Casa Milagro para el resto de Colombia.

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Qué es el programa ‘Mi Casa Milagro´ anunciado por Abelardo de la Espriella durante su campaña y que ahora está implementando

El programa Mi Casa Milagro reemplaza progresivamente al plan Mi Casa Ya en Colombia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El programa Mi Casa Milagro reemplaza progresivamente al anterior plan de vivienda en Colombia. La iniciativa busca facilitar el acceso a la propiedad y mejorar inmuebles, mientras sustituye a Mi Casa Ya.

Según información del Ministerio de Vivienda, el programa contempla facilitar la compra de vivienda nueva, apoyar el mejoramiento de inmuebles, ofrecer créditos hipotecarios más económicos y focalizar la atención en hogares de bajos ingresos.