Colombia

A la cárcel acosador serial que había creado más de 500 perfiles falsos para intimidar a más de 21 personas en redes sociales: enviaba mensaje amenazantes con contenido sexual a sus víctimas

Uno de los casos involucra a un menor de edad. El joven habría sido hostigado desde los 15 años para que entregara números telefónicos de mujeres e información sobre reuniones y fiestas

Captura de hombre investigado por acoso y suplantación en Antioquia - crédito Fiscalía General de la Nación
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Daniel Felipe Duque Duque fue capturado en Envigado, Antioquia, como presunto responsable de una campaña de acoso digital contra 21 personas —20 mujeres y un hombre— en Sabaneta y Envigado.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo la orden de captura tras recopilar elementos materiales probatorios que lo vinculan con la creación de centenares de perfiles falsos en redes sociales y el uso de múltiples líneas telefónicas para hostigar a integrantes de una comunidad educativa y a psicólogas. Una de las víctimas aseguró que fue contactada desde más de 500 cuentas distintas.

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Según la investigación, los mensajes incluían injurias, contenido sexual, expresiones de violencia de género y amenazas de muerte. La conducta también habría incluido suplantación de identidad, llamadas nocturnas y divulgación no consentida de datos personales.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron el procedimiento en un inmueble de Envigado. Durante el allanamiento incautaron teléfonos celulares, cartuchos calibre 9 mm y 26 armas cortopunzantes, entre otros elementos.

Judicialización de un hombre que mediante la utilización de centenares de perfiles en redes sociales y líneas telefónicas habría acosado, amenazado y hostigado a 21 personas en Sabaneta y Envidado, en su mayoría mujeres de una comunidad educativa - crédito Fiscalía General de la Nación
Judicialización de un hombre que mediante la utilización de centenares de perfiles en redes sociales y líneas telefónicas habría acosado, amenazado y hostigado a 21 personas en Sabaneta y Envidado, en su mayoría mujeres de una comunidad educativa - crédito Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía identificó tres modalidades. La primera consistía en crear cuentas falsas para enviar mensajes sexuales y amenazantes a las víctimas. La segunda incluía la suplantación de estas personas ante familiares y conocidos, con publicaciones difamatorias que las relacionaban falsamente con delitos.

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En la tercera modalidad, el detenido habría divulgado los números telefónicos de algunas afectadas para agregarlas, sin autorización, a grupos de mensajería donde circulaba material sexual. A partir de ello, varias comenzaron a recibir mensajes de acoso desde otros países.

Uno de los casos involucra a un menor de edad. El joven habría sido hostigado desde los 15 años para que entregara números telefónicos de mujeres e información sobre reuniones y fiestas. Otras víctimas reportaron llamadas durante la noche y la madrugada, además de fotografías de armas cortopunzantes acompañadas de amenazas de muerte.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron el procedimiento en un inmueble de Envigado. Durante el allanamiento incautaron teléfonos celulares, cartuchos calibre 9 mm y 26 armas cortopunzantes, entre otros elementos - crédito Fiscalía General de la Nación
Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron el procedimiento en un inmueble de Envigado. Durante el allanamiento incautaron teléfonos celulares, cartuchos calibre 9 mm y 26 armas cortopunzantes, entre otros elementos - crédito Fiscalía General de la Nación

Una fiscal de la Seccional Medellín imputó a Duque Duque los delitos de acoso sexual, constreñimiento ilegal, amenazas, hostigamiento agravado, calumnia e injuria agravadas, acceso abusivo a sistema informático y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Durante la diligencia, parte del relato se dedicó a relatar que las amenazas presuntamente era dirigidas en su mayoría a mujeres de una comunidad educativa.

La fiscalía detalla el caso referente a amenazas presuntamente dirigidas en su mayoría a mujeres pertenecientes a una comunidad educativa - crédito Fiscalía General de la Nación

“Pues nótese que, parte de las conductas consistían en afirmaciones hacia las víctimas que les iba a difundir las imágenes en páginas de pornografía, igualmente difundir las imágenes con inteligencia artificial para mostrarlas desnudas, entre otras tantas conductas en donde, pues promovía el odio y la difamación y vilipendiaba a las víctimas, o las víctimas eran vilipendiadas por parte de hombres. Las víctimas afirman que él las incluía en grupos de WhatsApp de contenido sexual y pornográfico, en donde divulgaba sus números de contacto e imágenes.

En cuanto a las amenazas, queda claro para la Fiscalía General de la Nación, como se expuso en la enunciación fáctica de las denuncias, que las mismas iban dirigidas a una persona, a una mujer, a varias mujeres, amigas o conocidas entre sí y con el componente que la mayoría habrían pertenecido al colegio. Sin embargo, también se, se vinculaban amigas de estas amigas y esa era la red hacia la cual se dirigían esas amenazas".

La judicialización de este hombre y la exposición del caso pone bajo escrutinio una presunta dinámica de violencia digital con efectos en la privacidad, la seguridad y el entorno social de las víctimas, que se va agudizando. Los elementos recolectados durante la investigación serán clave para establecer el alcance de los hechos y la responsabilidad penal del procesado.

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