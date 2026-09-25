Colombia

Cuatro mineros quedaron atrapados tras explosión en mina de carbón en Landázuri, Santander

La Agencia Nacional de Minería desplazó personal especializado junto con socorredores de una empresa para iniciar las labores de búsqueda y rescate

Seis mineros atrapados en mina de Guachetá, Cundinamarca - crédito Bomberos de Cundinamarca
IMAGEN DE REFERENCIA | La Agencia Nacional de Minería desplazó personal especializado junto con socorredores de una empresa para iniciar las labores de búsqueda y rescate - crédito Bomberos de Cundinamarca
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Una explosión registrada en una mina subterránea de carbón en Landázuri, Santander, dejó un reporte preliminar de cuatro mineros atrapados y activó un operativo de emergencia para intentar localizarlos y rescatarlos.

El hecho ocurrió este 24 de septiembre en un yacimiento ubicado en la vereda El Carmen, donde autoridades mineras y organismos de socorro comenzaron a coordinar el ingreso de personal especializado.

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De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, una vez se conoció la emergencia se puso en marcha el desplazamiento de técnicos y socorredores hacia la zona para iniciar las primeras maniobras.

La prioridad de las autoridades es asegurar las condiciones dentro de la mina y mantener las labores dirigidas a preservar la vida de las cuatro personas reportadas como atrapadas.

Mineros quedaron atrapados desde el sábado 19 de julio en el municipio de Sardinata - crédito @ANMColombia/X
Mineros atrapados Santander - crédito @ANMColombia/X

Equipos especializados llegaron a la zona

Para atender la emergencia fue movilizado un equipo de Salvamento y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, ANM, acompañado por una cuadrilla de socorredores mineros de la empresa Invercoal.

El objetivo del grupo es adelantar las tareas de búsqueda, localización y rescate dentro del socavón.

Hasta el momento no se han conocido detalles adicionales sobre el estado de salud de los trabajadores ni sobre las condiciones exactas en las que permanecen atrapados.

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Las autoridades tampoco han informado las causas de la explosión.

Las operaciones en una mina subterránea requieren verificar previamente las condiciones del terreno, la ventilación y la presencia de gases antes de permitir el ingreso de los equipos de rescate.

Por esa razón, las maniobras deben ejecutarse de manera controlada para evitar que una segunda emergencia comprometa a quienes participan en el operativo.

La Agencia Nacional de Minería ha insistido en que, antes de ingresar a labores subterráneas, debe verificarse la atmósfera mediante equipos adecuados y calibrados.

También recomienda no autorizar el ingreso cuando no exista ventilación suficiente y revisar de forma permanente las condiciones geomecánicas de las excavaciones.

Municipio de Landázuri, Santander - crédito @mariohernandezjrs/Instagram
Municipio de Landázuri, Santander - crédito @mariohernandezjrs/Instagram

Landázuri ya había registrado otra tragedia minera

La emergencia se produce pocos meses después de otro accidente ocurrido en el mismo municipio.

El pasado 10 de junio, dos personas murieron tras el colapso de un socavón de carbón ubicado en la vereda Plan de Armas, también en jurisdicción de Landázuri.

En aquella ocasión, el acceso al lugar representó una dificultad adicional para los equipos de emergencia debido a que el yacimiento estaba ubicado a aproximadamente cuatro horas de viaje desde la cabecera municipal.

Según la información conocida entonces, las dos personas que permanecían atrapadas dentro de la mina murieron como consecuencia de una falla estructural.

A raíz de este tipo de emergencias, la ANM y el Ministerio de Minas y Energía han reiterado diferentes recomendaciones para reducir los riesgos en explotaciones subterráneas.

Entre ellas se encuentra realizar mediciones de gases antes de cada ingreso, garantizar condiciones adecuadas de ventilación y evacuar inmediatamente al personal si esta se pierde por una falla eléctrica.

También se recomienda comprobar las condiciones atmosféricas cuando una operación ha estado suspendida y permitir el regreso de trabajadores únicamente después de verificar que se cumplen los parámetros establecidos.

Las autoridades mineras señalan además que deben revisarse de manera permanente la estabilidad de las excavaciones y las condiciones geomecánicas, debido a que los derrumbes y la caída de rocas figuran entre los riesgos asociados con accidentes mortales.

Otra de las medidas consiste en utilizar equipos certificados y mantener dispositivos de medición calibrados para detectar gases dentro de las labores subterráneas.

El ingreso, además, debe ser autorizado por el responsable de la mina después de verificar que las condiciones sean seguras.

Mientras avanzan las labores en la vereda El Carmen, la atención permanece concentrada en ubicar a los cuatro mineros atrapados y determinar si existen condiciones que permitan completar el rescate.

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