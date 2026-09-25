Colombia

Juzgados de Bucaramanga estudian tutelas contra MinVivienda por congelamiento de subsidios de arriendo

Al menos tres ciudadanos alegan posibles vulneraciones al mínimo vital, vivienda digna y debido proceso por la suspensión de ayudas

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Al menos tres ciudadanos alegan posibles vulneraciones al mínimo vital, vivienda digna y debido proceso por la suspensión de ayudas - crédito Colprensa
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Al menos tres acciones de tutela contra el Ministerio de Vivienda y Fonvivienda fueron admitidas para estudio por juzgados de Bucaramanga, luego de que ciudadanos cuestionaran el congelamiento de subsidios de arrendamiento destinados a población vulnerable.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, los accionantes consideran que la suspensión o falta de continuidad de estas ayudas podría estar vulnerando derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho de petición, el mínimo vital y el acceso a una vivienda digna.

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Los casos se encuentran ahora en etapa de análisis judicial, por lo que los despachos deberán estudiar tanto los argumentos de los ciudadanos como las explicaciones entregadas por las entidades vinculadas.

La admisión de las tutelas no significa que los jueces ya hayan concluido que existió una vulneración de derechos. Esa determinación deberá adoptarse después de revisar las pruebas y respuestas incorporadas a cada expediente.

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Subsidios de vivienda - La admisión de las tutelas no significa que los jueces ya hayan concluido que existió una vulneración de derechos. Esa determinación deberá adoptarse después de revisar las pruebas y respuestas incorporadas a cada expediente - crédito Colprensa

Beneficiarios advierten riesgo de perder sus viviendas

Según los planteamientos expuestos en las acciones constitucionales, la interrupción de los subsidios de arrendamiento estaría generando dificultades económicas para algunos beneficiarios que dependen de estos recursos para mantener el pago de sus viviendas.

Los accionantes sostienen que la falta de continuidad podría poner en riesgo su permanencia en los lugares donde residen actualmente e incluso derivar en eventuales procesos de desalojo.

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A partir de estos argumentos, buscan que los jueces determinen si las actuaciones relacionadas con el congelamiento de las ayudas desconocieron las garantías constitucionales que invocan.

También pretenden que, en caso de encontrarse una afectación, los despachos impartan las órdenes necesarias para proteger sus derechos y definir qué debe ocurrir con los subsidios suspendidos.

Los procesos se concentran particularmente en la situación de ciudadanos en condición de vulnerabilidad, para quienes el apoyo destinado al arrendamiento representa una parte importante de los recursos con los que sostienen su vivienda.

La discusión judicial deberá establecer si las decisiones administrativas adoptadas frente a estos subsidios respetaron los procedimientos correspondientes y si existen razones suficientes para intervenir mediante tutela.

La discusión judicial deberá establecer si las decisiones administrativas adoptadas frente a estos subsidios respetaron los procedimientos correspondientes y si existen razones suficientes para intervenir mediante tutela. EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo
La discusión judicial deberá establecer si las decisiones administrativas adoptadas frente a estos subsidios respetaron los procedimientos correspondientes y si existen razones suficientes para intervenir mediante tutela. EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo

MinVivienda y Fonvivienda presentan sus explicaciones

El Ministerio de Vivienda y Fonvivienda fueron vinculados formalmente a los procesos y están entregando a los juzgados sus respuestas frente a los hechos señalados por los ciudadanos.

Los despachos deberán valorar esas explicaciones junto con la documentación aportada por los beneficiarios antes de tomar una decisión de fondo.

Por ahora, los casos permanecen abiertos y no existe una orden definitiva que obligue a reactivar los subsidios o modifique de manera general la política aplicada por las entidades.

El objetivo de las tutelas es establecer si, en las situaciones concretas presentadas ante los jueces, la suspensión de los recursos terminó comprometiendo derechos fundamentales de los accionantes.

La controversia gira alrededor de la continuidad de ayudas dirigidas al pago de arrendamientos y las consecuencias que su interrupción puede tener para hogares que aseguran no contar con recursos suficientes para asumir por completo ese gasto.

Entre los aspectos que deberán ser evaluados están las razones del congelamiento, las condiciones particulares de cada ciudadano, las respuestas que recibieron de las entidades y el impacto que la suspensión tendría sobre su mínimo vital y su permanencia en una vivienda.

Las decisiones que adopten los juzgados de Bucaramanga corresponderán inicialmente a los casos individuales sometidos a su consideración.

Hasta el momento, las actuaciones se encuentran en la fase de estudio de las respuestas y demás elementos entregados por las partes, por lo que todavía no existe un pronunciamiento de fondo sobre si el Ministerio de Vivienda o Fonvivienda vulneraron derechos fundamentales.

Los jueces deberán resolver ahora si las circunstancias expuestas justifican medidas de protección constitucional y, de ser así, qué órdenes deberían impartirse frente a los subsidios de arrendamiento cuestionados.

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