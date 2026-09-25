Colombia

OCHA alerta vacíos de información y atención tras terremoto que deja 486.917 afectados en Colombia

El organismo de la ONU advierte dificultades para identificar daños, actualizar registros y atender comunidades rurales, especialmente en Chocó y Valle

FOTO DE ARCHIVO. Los equipos de rescate trabajan entre los escombros del edificio «Cantabria» tras el terremoto del 10 de agosto, en Cali, Colombia, 16 de agosto, 2026. REUTERS TV/vía REUTERS
FOTO DE ARCHIVO. Los equipos de rescate trabajan entre los escombros del edificio «Cantabria» tras el terremoto del 10 de agosto, en Cali, Colombia, 16 de agosto, 2026. REUTERS TV/vía REUTERS
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La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, advirtió que persisten importantes vacíos de información y atención en varias de las regiones afectadas por el terremoto del 10 de agosto, pese al avance de las evaluaciones y de la respuesta humanitaria.

De acuerdo con el último informe del organismo, citado por Blu Radio y con corte al 23 de septiembre, el sismo ha dejado 486.917 personas afectadas, correspondientes a 303.934 familias, en 500 municipios de 16 departamentos.

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Las cifras oficiales reportan además 335 personas fallecidas, 4.516 heridas y 105 desaparecidas. A esto se suman 36.478 viviendas destruidas, según los balances que complementan la información del Registro Único de Damnificados.

En materia de infraestructura, se registran afectaciones en 4.431 centros educativos, 402 centros de salud, 6.094 centros comunitarios y 182 acueductos.

El terremoto de 7,4 grados que sacudió Cali el 10 de agosto dejó más de 300 muertos, 1.500 heridos y 120.000 familias damnificadas - crédito @alejoeder/X
Las cifras oficiales reportan además 335 personas fallecidas, 4.516 heridas y 105 desaparecidas. A esto se suman 36.478 viviendas destruidas, según los balances que complementan la información del Registro Único de Damnificados - crédito @alejoeder/X

Chocó y Valle concentran parte de los vacíos

OCHA advierte que los balances todavía pueden modificarse, debido a las dificultades para consolidar y actualizar la información en municipios apartados y zonas rurales dispersas.

El problema está relacionado con la baja capacidad técnica, la limitada presencia institucional y las dificultades de acceso a algunos territorios, situación que se presenta con especial intensidad en Chocó y Valle del Cauca.

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En Chocó, por ejemplo, existen diferencias entre las evaluaciones de daños, los reportes de secretarías departamentales y municipales y otras fuentes sectoriales.

Según el organismo, estas inconsistencias dificultan identificar oportunamente las necesidades relacionadas con salud, alojamientos temporales y vigilancia epidemiológica.

A esto se suman problemas de conectividad, barreras geográficas y presencia de grupos armados, que complican el ingreso a comunidades rurales.

En zonas del Atrato, San Juan y Baudó, incluso la movilidad por los ríos presenta dificultades, lo que retrasa el reporte de necesidades y la llegada de asistencia.

El informe también señala que personas refugiadas y migrantes ubicadas en algunas de las zonas más golpeadas podrían no estar siendo incluidas en los registros, situación que puede limitar su acceso a ayudas y otros derechos.

El informe también señala que personas refugiadas y migrantes ubicadas en algunas de las zonas más golpeadas podrían no estar siendo incluidas en los registros. EFE/ Ernesto Guzmán
El informe también señala que personas refugiadas y migrantes ubicadas en algunas de las zonas más golpeadas podrían no estar siendo incluidas en los registros. EFE/ Ernesto Guzmán

Persisten necesidades en alojamientos temporales

En Risaralda, OCHA advierte que la evaluación de estructuras continúa siendo limitada, especialmente en Pereira y otros municipios afectados.

Algunas familias tampoco cuentan con suficiente información sobre los resultados de las inspecciones estructurales ni sobre las rutas disponibles para acceder a soluciones de vivienda y otros servicios.

La situación también sigue siendo compleja en los alojamientos temporales. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, identificó alrededor de 6.903 personas de 1.970 hogares ubicadas en 105 alojamientos temporales de Risaralda, Chocó, Valle del Cauca y Caldas.

Solo en Chocó permanecen cerca de 501 personas de 173 familias en nueve espacios temporales ubicados en Quibdó, Istmina, Nóvita y Condoto.

Allí persisten necesidades relacionadas con agua potable, saneamiento, condiciones de habitabilidad, atención en salud física y mental y prevención de enfermedades como dengue y malaria.

En Valle del Cauca, especialmente en Buenaventura, también continúan las dificultades para acceder a agua potable, saneamiento y servicios básicos, junto con afectaciones en infraestructura educativa y de salud.

OCHA advierte, además, que algunas comunidades enfrentan una doble afectación: a las consecuencias del terremoto se suman necesidades derivadas del conflicto armado, lo que dificulta tanto el acceso a servicios como los procesos de recuperación.

Hasta el momento, al menos 31 organizaciones humanitarias han atendido a más de 137.000 personas, equivalentes a unas 32.600 familias, en 53 municipios de los departamentos priorizados.

La ayuda ha incluido alimentos, agua, elementos de alojamiento e higiene, atención en salud física y mental, educación en emergencias, protección y transferencias monetarias.

Según OCHA, los socios humanitarios continuarán concentrando esfuerzos en zonas rurales y apartadas donde todavía existen vacíos de atención y donde la información sobre el impacto del terremoto sigue siendo incompleta.

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