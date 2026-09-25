Colombia

Concejal denunció en video el presunto uso de una ambulancia para transportar pasajeros y equipaje cerca de El Dorado de Bogotá

En video quedó registrado el episodio: personas bajando maletas para pasajeros que se dirigían hacia la terminal aérea

Así se vio la cuestionable escena en la terminal aérea capitalina - crédito @JD_Quinteror/X

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El concejal de Bogotá Juan David Quintero amplificó en sus redes sociales una denuncia en video que registró la presunta utilización de una ambulancia para transportar pasajeros con equipaje en las cercanías del Aeropuerto Internacional El Dorado.

Según el clip, el vehículo, identificado en la grabación con placas GPL-933, se encontraba en la zona de la terminal aérea con personas y maletas en su interior.

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El autor del registro afirmó que la ambulancia era usada como servicio de transporte hacia la terminal aérea y que, según el denunciante, haría parte de “un cartel”. “Con usuarios y maletas en una ambulancia que se supone que es para transportar heridos”, se escucha en el video. También señaló que el conductor habría advertido que estaba siendo grabado.

El concejal escaló la denuncia en sus redes sociales - crédito @JD_Quinteror/X
El concejal escaló la denuncia en sus redes sociales - crédito @JD_Quinteror/X

Por su parte, Quintero pidió a la Secretaría Distrital de Movilidad que identifique al conductor y verifique la posible infracción, para evitar estos escenarios.

“Cuando no hay ambulancia para atender heridos, usan los vehículos para hacer servicio de transporte como un bus”, sostuvo Quintero en su mensaje.

El funcionario también vinculó el hecho con las dificultades de circulación en los accesos al aeropuerto El Dorado, donde denunció vehículos mal estacionados y congestión vehicular.

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Murieron 357 personas en Bogotá mientras esperaban una ambulancia en 2025, según denuncia

La concejal Diana Diago denunció que las demoras en la atención de emergencias en Bogotá están cobrando cientos de vidas. Según datos de la Secretaría Distrital de Salud, obtenidos mediante un derecho de petición de la servidora, 357 personas fallecieron en 2025 antes de la llegada de una ambulancia.

De hecho, la cabildante también señaló que, durante los primeros meses de 2026, ya se registraban 58 muertes de pacientes que esperaban atención prehospitalaria. De ese total, 44 casos correspondían a emergencias de prioridad crítica, 10 a prioridad alta y 4 a prioridad media.

Diago denunció que los tiempos de respuesta del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) evidencian fallas en la capacidad operativa del sistema.

En los casos con mayores demoras, un paciente puede esperar más de cuatro horas para recibir una ambulancia, especialmente cuando la emergencia es clasificada como de prioridad media.

Los tiempos de espera de ambulancias en Bogotá pueden superar las cuatro horas en casos de prioridad media, según datos oficiales - crédito Sofía Toscano/Colprensa
Los tiempos de espera de ambulancias en Bogotá pueden superar las cuatro horas en casos de prioridad media, según datos oficiales - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Los datos del percentil 95 —que refleja el comportamiento del 5% de los casos con mayores tiempos de espera— muestran que:

  • Un paciente en estado crítico puede esperar hasta 1 hora y 52 minutos.
  • Una emergencia de prioridad alta puede tardar hasta 2 horas y 46 minutos.
  • Un caso de prioridad media puede superar las 4 horas de espera.

“En Bogotá una ambulancia puede tardar hasta más de 4 horas en atender a un paciente, una espera que puede costarle la vida”, aseguró la concejal Diana Diago.

La funcionaria señaló que los tiempos promedio de respuesta de las ambulancias coordinadas por el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (Crue) también están por encima de los parámetros internacionales.

Según las cifras entregadas por la Secretaría Distrital de Salud, los tiempos promedio son:

  • Prioridad crítica: 36 minutos y 10 segundos.
  • Prioridad alta: 37 minutos y 11 segundos.
  • Prioridad media: 1 hora y 5 minutos.

Diago comparó estos resultados con los estándares del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra. En los casos críticos, el tiempo promedio recomendado es de 7 minutos, mientras que el 90% de las emergencias debería atenderse en menos de 15 minutos.

Actualmente, solo entre 70 y 80 de las 90 ambulancias públicas de Bogotá están habilitadas cada día para emergencias prioritarias y urbanas - crédito Alcaldía de Bogotá
Actualmente, solo entre 70 y 80 de las 90 ambulancias públicas de Bogotá están habilitadas cada día para emergencias prioritarias y urbanas - crédito Alcaldía de Bogotá

Para los casos de prioridad alta, el promedio establecido es de 18 minutos.

Bogotá no está cumpliendo ni siquiera con parámetros básicos de atención en emergencias. Cada minuto cuenta cuando se trata de salvar vidas, y hoy el sistema de salud le está fallando a los ciudadanos”, afirmó la cabildante.

La concejal hizo un llamado a la Secretaría Distrital de Salud y a la Administración Distrital para adoptar medidas inmediatas que permitan reducir los tiempos de respuesta.

Entre las solicitudes se encuentran el fortalecimiento de la capacidad operativa del Crue, el aumento de la disponibilidad de ambulancias y la implementación de acciones que garanticen una atención oportuna.

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