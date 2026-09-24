Colombia

A Tomás Uribe, hijo de Álvaro Uribe, le encantó que Abelardo de la Espriella haya “patrullado” con un arma de fuego al cinto: “A ver si Colombia se libra del hampa”

Mientras sectores oficialistas han defendido la escena como una señal de autoridad frente a los grupos ilegales, opositores y organizaciones de derechos humanos cuestionaron la eficacia de la estrategia del jefe de Estado de mostrarse con una pistola al cinto

Tomás Uribe - Abelardo de la Espriella
Tomás Uribe Moreno, hijo de Álvaro Uribe, respaldó al presidente Abelardo de la Espriella en su patrullaje por Santa Marta, en la que se le vio armado - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia
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Pese a la controversia de la que ha sido blanco el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, al que se le vio patrullando con un arma de fuego en Santa Marta, el jefe de Estado recibió, si se quiere, un inesperado apoyo: el de Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que en sus redes sociales dijo estar “encantado” con la forma en que el mandatario está en el territorio.

Aunque las imágenes, divulgadas por la propia oficina de prensa del jefe de Estado, dieron pie a una intensa discusión en las redes sociales, voces como las del joven empresario estarían de acuerdo con esta estrategia. El hecho en cuestión ocurrió en la noche del 22 de septiembre, durante una operación de seguridad frente a las acciones de intimidación de un grupo armado ilegal.

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Tomás Uribe Moreno reaccionó a imágenes de Abelardo de la Espriella en Santa Marta
El expresidente Tomás Uribe Moreno reaccionó a las imágenes del presidente Abelardo de la Espriella en Santa Marta, patrullando las calles con un arma en su cinturón - crédito @TomasUribeECO/X

Así, al referirse a las imágenes del mandatario, el hijo del exmandatario expresó su opinión. “Lo de las bolsas no me gusta, por respeto a los familiares. Pero ver al presidente Abelardo de la Espriella patrullando sí me encanta. A ver si Colombia se libra del hampa, finalmente”, afirmó Uribe Moreno, que en la campaña tuvo profundas diferencias con el hoy jefe de Estado, pero hoy lo respalda.

En respuesta, María Antonia Pardo, exgerente de Asuntos Internacionales y Gobierno de ProColombia durante la era de Gustavo Petro, cuestionó el significado de la presencia presidencial en las calles. Y es que mientras Uribe Moreno defendió el recorrido como una señal contra la delincuencia, Pardo, exesposa del senador Agmeth Escaf, lo describió como una puesta en escena.

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La pistola al cinto acrecentó las críticas contra Abelardo de la Espriella: “En mi tierra se conoce como pantallar”

De la Espriella recorrió sectores como el barrio Cristo Rey con chaleco antibalas y acompañado por altos mandos de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. Aunque fue por las imágenes oficiales y las publicaciones en redes sociales que se conoció que el presidente tenía una pistola al cinto, lo que desató la controversia sobre la necesidad de que el primer mandatario deba estar armado.

María Antonia Pardo respondió a Tomás Uribe por polémica de De la Espriella
Con este mensaje en su perfil de X, la exgerente de Asuntos Internacionales y Gobierno de ProColombia, y excónsul en Santiago María Antonia Pardo, respondió a Tomás Uribe por polémica de De la Espriella - crédito @MariaA_PardoJ/X

Ante esta escena, Pardo, que también fue cónsul en Santiago de Chile en la etapa final del Gobierno anterior, no dudó en responderle a Uribe Moreno. “¿A qué le llamas patrullar? En mi tierra eso se conoce como pantallar. Es decir, lo que hacen los pantalleros”, destacó la exfuncionaria, oriunda de Cartagena, pero que ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en Barranquilla.

En cuanto al arma que llevaba consigo el jefe de Estado, la misma sería una Glock 19 Gen5 de calibre 9 milímetros. Al respecto, la ONG Temblores pidió aclarar si la pistola estaba registrada a nombre del mandatario y si tenía autorización vigente para su porte, además de cuestionar la necesidad de que un jefe de Estado lleve un arma cuando dispone de un esquema de protección.

Abelardo de la Espriella - Arma de fuego
El presidente Abelardo de la Espriella causó revuelo por el arma de fuego que portaba en su cintura a su arribo y desplazamiento por Santa Marta - crédito REUTERS - @ABDELAESPRIELLA/X

Esta polémica coincidió con los coletazos a la expedición del Decreto 1368, del 8 de septiembre de 2026, por el que el Gobierno de Abelardo de la Espriella levantó la suspensión general del porte de armas de fuego en Colombia. En ese sentido, el expresidente Petro fue uno de los que se pronunció sobre el particular, al asemejar al hoy presidente con otros personajes del pasado.

Es válido destacar que el presidente viajó a la capital del Magdalena para encabezar un Puesto de Mando Unificado tras el paro armado promovido por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn). Las acciones incluyeron quema de vehículos, bloqueos y cierres forzados de comercios, en una serie de ataques que, según el grupo armado, finalizarán el 25 de septiembre.

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