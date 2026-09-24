Habitante de calle apareció sin vida dentro su carreta en el occidente de Bogotá: presentaba impactos de bala

Un hombre de 38 años en condición de calle murió tras recibir un disparo dentro de una carreta en el sector de Álamos Norte - crédito @CTI/Sitio web

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Un hombre de 38 años murió tras recibir un disparo en el sector de Álamos Norte, en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá. La Policía Metropolitana indicó que la víctima, al parecer habitante en condición de calle, fue encontrada sin signos vitales dentro de una carreta durante la noche del miércoles 23 de septiembre.

El hallazgo ocurrió después de que residentes del sector llamaran a la línea 123 para alertar sobre una persona herida. Según información conocida por Citytv, los uniformados llegaron al punto cerca de las 8:00 p. m. y confirmaron que el ciudadano ya había fallecido.

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La víctima tenía un impacto de arma de fuego y las autoridades desplegaron labores de vecindario para establecer qué ocurrió e identificar a la persona responsable. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó el levantamiento del cadáver, mientras los investigadores revisaron cámaras de seguridad cercanas.

La comunidad notificó a las autoridades sobre la presencia de un hombre herido dentro de una carreta. Una patrulla de vigilancia atendió el llamado y encontró al ciudadano sin signos vitales.

“Donde gracias al aviso de la comunidad mediante el uno dos tres, informa de que hay una persona herida en este sector. La patrulla de vigilancia se desplaza al lugar de los hechos e infortunadamente encuentra una persona sin signos vitales”, señaló el teniente coronel José Bejarano, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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El reporte inicial señaló que algunos paramédicos acudieron al sitio tras la llegada de los policías. No obstante, el hombre ya había muerto cuando las autoridades verificaron la situación.

El área quedó acordonada para proteger la escena y permitir el trabajo de los funcionarios judiciales. La vía permaneció cerrada durante cerca de dos horas mientras el equipo de criminalística completaba las diligencias.

El CTI revisa cámaras para identificar al responsable

Los investigadores buscaron registros de video en el sector de Álamos Norte con el fin de reconstruir los movimientos previos al crimen. Esa revisión busca establecer quién disparó contra la víctima y bajo qué circunstancias ocurrió el ataque.

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El teniente coronel Bejarano señaló que la institución dispuso sus recursos para avanzar en la investigación. “La Policía Nacional está desplegando todas las capacidades”, sostuvo el oficial ante el canal.

La Fiscalía asumió las actuaciones posteriores al levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre capturas ni divulgaron la identidad del fallecido.

La información preliminar conocida por Citytv establece que el hombre recibió un solo impacto de bala. Los resultados de las labores investigativas permitirán determinar si el ataque tuvo relación con hechos previos ocurridos en la zona.

“Este ciudadano de treinta y ocho años de edad, al parecer habitante en condición de calle, presentaba un impacto de arma de fuego. En este momento, la Policía Nacional está desplegando todas las capacidades y verificando labores de vecindario, recolectando la información correspondiente para poder esclarecer los hechos”, señaló el oficial a Citytv.

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Habitantes del área expresaron preocupación por las condiciones de seguridad en ese punto de Engativá. Algunos vecinos señalaron que allí es frecuente la presencia de habitantes de calle.

También mencionaron denuncias sobre consumo y venta de sustancias psicoactivas en los alrededores. Esas afirmaciones hacen parte de los reportes recogidos por el medio, aunque las autoridades no establecieron todavía una relación entre esa situación y el homicidio.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades judiciales y de la Policía Metropolitana de Bogotá. Los agentes invitaron a los ciudadanos a comunicar información que ayude a esclarecer el crimen por medio de la línea 123 y los canales oficiales de la institución.

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“Invitamos a la ciudadanía para que siga denunciando estos hechos al uno dos tres y a los canales oficiales de la Policía Nacional”, concluyó el teniente Bejarano.