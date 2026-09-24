Capturaron a taxista que protagonizó balacera con la Policía a las afueras del aeropuerto El Dorado en Bogotá

Brigadier general Giovanni Cristancho, Policmia Metropolitana de Bogotá: Capturan en Teusaquillo a taxista involucrado en balacera en el aeropuerto El Dorado - crédito Mebog

Guardar

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanny Cristancho, informó que un taxista fue capturado en la localidad de Teusaquillo (centro de Bogotá) después de disparar un arma traumática contra otros conductores y uniformados de la institución en las inmediaciones al aeropuerto internacional El Dorado.

De acuerdo con el reporte oficial, el hoy procesado, al momento de emprender su fuga, accionó el arma de fuego contra los agentes policiales. “No se presentaron lesionados por estos hechos”, afirmó.

PUBLICIDAD

El episodio ocurrió cerca de las 7:30 p. m. del 23 de septiembre de 2026 en las entradas siete y ocho de la terminal aérea, donde el conductor discutió con integrantes de su gremio antes de efectuar los disparos. Los impactos causaron pánico entre los viajeros, que corrieron para resguardarse.

Tras el ataque, el sospechoso abordó su taxi y huyó por la avenida calle 26 de la ciudad. Cristancho señaló que los uniformados presentes en el aeropuerto intentaron detenerlo.

“En el lugar de los hechos se encontraba personal de la Policía Nacional y al percatarse de la presencia de los uniformados, el presunto agresor intentó huir accionando su arma traumática en contra de ellos. Ante esta situación, uno de los policías hizo uso de su arma de dotación en cumplimiento de su deber y legítima defensa”. La captura se produjo mediante un plan candado en Teusaquillo.

PUBLICIDAD

Durante el procedimiento, las autoridades hallaron el arma traumática y anunciaron la inmovilización del taxi en el que se desplazaba el detenido.

Capturan a taxista que disparó en contra de otros conductores en el aeropuerto El Dorado de Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá