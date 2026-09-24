Colombia

Testigo de la balacera en el aeropuerto El Dorado relató el pánico que se sintió en la terminal aérea: “Escuché 13 disparos”

El episodio, que habría comenzado con una riña entre taxistas, obligó a cerrar el primer piso de la terminal aérea

Un taxista disparó un arma de fuego tras un altercado - crédito @PasaenBogota/x

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Un tiroteo frente a la puerta 10 del aeropuerto El Dorado, en Bogotá, alteró la noche del miércoles 23 de septiembre de 2026 la operación de la terminal y obligó a cerrar el primer piso del complejo. El episodio, que no dejó personas heridas, habría comenzado con una riña entre taxistas. en una zona de alta circulación de pasajeros y vehículos, donde varios testigos alertaron sobre detonaciones a través de redes sociales.

La situación generó desconcierto entre viajeros y conductores que estaban en el acceso a la terminal. Según información preliminar de la Policía Nacional entregada a CityTv, un testigo señaló que el hombre habría usado el arma para intimidar a otros tres conductores.

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A la par, confirmó que la confrontación ocurrió cerca de la puerta 10 de la terminal aérea. Los protocolos de emergencia fueron activados, un vehículo sufrió daños en la parte delantera y las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

Un tiroteo se registró en la noche del miércoles 23 de septiembre en las afueras del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá crédito @GilbertOrt49913/X
Un tiroteo se registró en la noche del miércoles 23 de septiembre en las afueras del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá crédito @GilbertOrt49913/X

En sus declaraciones, aseguró que escuchó 13 disparos y que varios escoltas persiguieron al sospechoso mientras los presentes se agachaban para protegerse. Videos difundidos en redes sociales muestran a varias personas corriendo tras las detonaciones.

“Escuché 13 disparos. Llegaron unos escoltas y salieron detrás de él. Nosotros nos agachamos porque, de pronto, podía salir una bala perdida o algo” relató.

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Al percatarse de la presencia de los uniformados, el presunto agresor habría intentado escapar y accionado el arma contra ellos. Uno de los policías utilizó su arma de dotación y, mediante un “plan candado”, las autoridades interceptaron al señalado en inmediaciones de un centro comercial de Teusaquillo; durante el procedimiento le incautaron el artefacto, dejando a disposición de la autoridad competente el vehículo y el elemento decomisado.

Brigadier general Giovanni Cristancho, Policmia Metropolitana de Bogotá: Capturan en Teusaquillo a taxista involucrado en balacera en el aeropuerto El Dorado - crédito Mebog

La respuesta de seguridad incluyó disparos efectuados por el esquema de protección de un general, que intervino tras las detonaciones iniciales. Los uniformados iniciaron luego una persecución para localizar al señalado responsable, informó el canal con base en fuentes de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El Aeropuerto Internacional El Dorado no había divulgado un balance oficial sobre lo sucedido ni precisado cuándo se normalizaría por completo la zona afectada.

Dos mujeres fueron capturadas con droga adherida a su cuerpo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

Con 10 kilos de droga adherida en su cuerpo fueron capturadas dos mujeres en El Dorado - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
Con 10 kilos de droga adherida en su cuerpo fueron capturadas dos mujeres en El Dorado - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El 26 de agosto de 2026, la Policía capturó a dos mujeres en el aeropuerto El Dorado de Bogotá cuando intentaban trasladar cerca de 10 kilos de droga a Cali, adherida a sus cuerpos en 18 paquetes. Una pasajera colombiana y otra extranjera quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Durante 2026, las autoridades han decomisado cerca de 15 kilos de cocaína en la principal terminal aérea de Colombia mediante inspecciones rutinarias y acciones de control. Los procedimientos expusieron métodos de ocultamiento en equipajes, envíos comerciales y prendas de vestir.

Las cámaras de seguridad detectaron movimientos inusuales de las dos pasajeras antes de que los uniformados las interceptaran. La inspección corporal permitió encontrar los paquetes sujetos a sus cuerpos.

El cargamento contenía 5.445 gramos de cocaína y 4.315 gramos de marihuana. La investigación busca establecer si las detenidas actuaban para una red dedicada al tráfico interno de drogas.

La vigilancia en El Dorado también derivó en la captura de Carlos Barbería Hernando, ciudadano español que pretendía abordar un vuelo a Barcelona con 10 kilogramos de clorhidrato de cocaína adheridos al cuerpo.

Barbería se presentó como piloto de una aerolínea internacional, con un uniforme cuyas tallas y accesorios presentaban inconsistencias. La alerta surgió durante los controles al personal técnico de vuelo, cuando los agentes decidieron someterlo a un escaneo corporal.

El procedimiento detectó cinco paquetes y una faja de sujeción. Una inspección manual confirmó que transportaba la sustancia, cuyo destino eran centros de distribución en Europa.

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