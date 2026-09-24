Revelan detalles del ataque de hombre que asesinó a su ex suegra en Bogotá: la mujer intervino para evitar que matara a su hija

Sebastián Alejandro Mota Muete no aceptó cargos, y seguirá privado de la libertad en un centro carcelario de Bogotá - crédito Fiscalía

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Un juez ordenó la detención preventiva en establecimiento carcelario de Sebastián Alejandro Mota Muete, procesado por el asesinato de su exsuegra y por el presunto intento de ataque contra su expareja en una vivienda de la localidad de Kennedy, en Bogotá.

La Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado y tentativa de feminicidio, cargos que el acusado no aceptó.

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El caso ocurrió se reportó la noche del martes 15 de septiembre de 2028, cuando, según la investigación que desarrolló el ente acusador, Mota Muete llegó a la casa de su expareja “de forma abusiva” a las 9:32 p. m., explicó el fiscal, e “ingresa, la encuentra a ella y sube al segundo piso”.

La Fiscalía sostiene que la mujer fue atacada por su expareja en medio de una discusión. Sus gritos alertaron a su madre, que intervino para protegerla.

En ese momento, de acuerdo con el ente acusador, la mujer recibió heridas con un arma cortopunzante que le ocasionaron su muerte.

La madre intervino tras escuchar los gritos de su hija

La investigación plantea que la agresión se produjo en medio de una serie de actos de violencia contra la expareja del procesado.

El fiscal indicó que la víctima pidió ayuda y su madre descendió para intervenir. “La aprieta del cuello y, al escuchar ella solicitar que la defendiera su señora madre, bajan y allí es donde, con un cuchillo, agrede a esta ciudadana”, sostuvo el representante del ente acusador.

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La mujer falleció a causa de las lesiones recibidas, según la hipótesis presentada por la Fiscalía, y el expediente judicial también contempla que ella había afrontado situaciones de violencia psicológica antes de su muerte, un elemento que será valorado durante el proceso.

Tras el ataque, Mota Muete habría escapado por los techos de inmuebles vecinos, pero gracias a la oportuna reacción por parte de los uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, lo persiguieron y lograron capturarlo en flagrancia.

La Fiscalía investiga un presunto ciclo previo de violencia contra la expareja

Para el ente investigador, el hecho del 15 de septiembre no habría sido aislado. Durante las indagaciones fueron recopilados elementos que apuntarían a episodios anteriores de presunta violencia física, psicológica y de control contra la expareja de Sebastián Alejandro Mota Muete.

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La Fiscalía señaló que el investigado presuntamente seguía a la mujer y acudía a su lugar de trabajo para vigilarla. También habría tratado de controlar la forma en que vestía y las personas con las que se relacionaba.

“Iba a asediarla y a ubicarla para que mantuvieran a la fuerza una relación de tipo sentimental”, afirmó el fiscal, al referirse a los elementos que integran la investigación sobre la relación entre el procesado y la joven.

Entre los hechos que son materia de análisis figura una agresión anterior en la que el hombre presuntamente le habría provocado una fractura en la nariz a su expareja.

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Dicha circunstancias hicieron parte de los argumentos planteados por la Fiscalía para solicitar una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

El ente acusador también indicó que la madre de la joven habría sufrido violencia psicológica. Según la investigación, la mujer era obligada a presenciar agresiones contra su hija, una situación que refuerza la hipótesis de un entorno de violencia previa dentro del núcleo familiar.

Durante la audiencia, la Fiscalía imputó a Mota Muete por feminicidio agravado y tentativa de feminicidio.

El procesado no aceptó los cargos, por lo que el caso continuará bajo las etapas previstas en el sistema penal colombiano.

La decisión del juez de enviarlo a un establecimiento carcelario implica que permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.