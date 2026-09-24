Exministro Wilson Ruiz confirmó acompañamiento jurídico en favor del creador mexicano Samuel Adrián ante segunda notificación de desacato: “Por nuestros niños”

El exministro de Justicia, Wilson Ortiz, estará frente al caso en Colombia - crédito @WilsonRuizO/X

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El exministro de Justicia y abogado Wilson Ruiz confirmó el inició del acompañamiento jurídico —en Colombia— en favor del creador mexicano Samuel Adrián González que, tras cumplir 10 días de detención por una orden de desacato, aseguró que enfrenta una nueva notificación.

El anterior jefe de la cartera de Justicia publicó un mensaje en su cuenta de X en el que sostuvo que trabajará con su equipo de abogados en defensa del “interés superior de los niños”.

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“Por nuestros niños, por su integridad y por una sociedad que no puede guardar silencio, seguiremos dando esta batalla jurídica con firmeza”, señaló.

“Iniciamos el acompañamiento jurídico en Colombia frente al caso de Samuel Adrián. Con mi equipo de abogados trabajaremos en defensa del interés superior de los niños, convencidos de que su protección debe estar por encima de cualquier ideología”, escribió.

El exministro añadió que continuará la “batalla jurídica” dentro de los lineamientos de la ley colombiana.

El exministro de Justicia dijo que participará en las acciones legales del creador mexicano, quien cuestiona la atención de transición de género para menores de edad en Colombia - crédito @WilsonRuizO/X

Samuel Adrián dijo que enfrenta un posible segundo desacato

En un video compartido por el exministro en la misma publicación, Samuel Adrián dio declaraciones después de recuperar la libertad, tras su detención en la estación de Policía de Usaquén, en el norte de Bogotá.

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Allí, el creador audiovisual mexicano afirmó que ya recibió una notificación sobre un segundo desacato, medida que, según expresó, busca controvertir por medio de recursos legales.

El creador de contenido indicó que también cuenta con la representación de la abogada Laura Gómez, vinculada a la Fundación Nueva Democracia, y que la incorporación de Ruiz constituye un respaldo adicional para su defensa.

Wilson Ruiz, exministro de Justicia, acompañará jurídicamente en Colombia al creador Samuel Adrián - crédito Chema Moya/EFE/Redes sociales

“Entonces, estamos peleando porque no sea así. Estamos utilizando todos los recursos legales, tanto mi abogada Laura Gómez, desde la Fundación Nueva Democracia, como ahora el exministro, que están prestando de su tiempo, su talento, sus recursos y su servicio y todo su apoyo para que esto no sea así. Porque en el corazón de ellos está no nada más su profesión, sino un amor por la niñez de Colombia”, expresó el activista.

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El creador mexicano también cuestionó los tratamientos de afirmación de género para menores que se estarían adelantando en Colombia.

Durante su intervención, Samuel Adrián volvió a referirse a contenidos de su documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’, en el que cuestiona la atención médica relacionada con las denuncias sobre tratamientos de reafirmación de género en menores de edad en Colombia, particularmente en la Fundación Valle de Lili, en Cali.

En el video también sostuvo que Colombia tendría un contexto flexible para el acceso de adolescentes a bloqueadores de pubertad, tratamientos hormonales y otras atenciones médicas. También formuló señalamientos contra profesionales y centros de salud que, según dijo, estarían atendiendo estos casos.

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“En 2024 vine a dar una serie de conferencias a finales de año. Lo que sucede en esta ocasión es que nos dimos cuenta, por los testimonios y por lo que fuimos descubriendo que Colombia es el país que, actualmente, jurídicamente es el más permisivo de toda Hispanoamérica en esta cuestión de acceso a los menores de edad a tratamientos, de hormonas, de terapias, de hormonización cruzada, de bloqueadores de pubertad. Es el país más permisivo”, dijo.

Este es el documental sobre las “fábricas de niños trans” en Colombia, razón por la cual Samuel Adrián fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá - crédito @SamuelAdrián/YouTube

“En el gobierno de Petro hubo una circular que se envió a todas las EPS y las IPS de Colombia, a todos los hospitales en donde estaban obligados a prestar servicios que tienen que ver con transición de género, tanto a mayores de edad como a menores de edad, pero solo había una clínica especializada de una clínica de género”, agregó, en referencia a la Clínica de Género de la Fundación Valle de Lili, que abrió en 2017 y debió cerrar tras la polémica del documental.

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El activista aseguró en el video que esta unidad fue fundada por el doctor Mario Angulo —hecho reconocido por el mismo profesional de la salud, que también dirigió la clínica—, quien es pediátra endocrinólogo que, según el creador audiovisual, “trató a 114 menores de edad, sometiéndolos a una castración química, terapias hormonales y procedimientos que los dejan infértiles, que los dejan con desgaste en su estructura ósea, con un corazón mucho más propenso a sufrir ciertas condiciones, entre otras consecuencias de las cuales muchas llegan a ser irreversibles”.

Samuel Adrián habló del caso de Laura, joven intervenida en la Fundación Valle de Lili

También mencionó el testimonio de Laura, quien asegura haber sido ‘víctima’ de los procedimientos que se realizaron en Valle de Lili, por exponer en la esfera pública las consecuencias que atribuyó a una transición iniciada cuando era menor de edad, incluida una doble mastectomía.

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Este es un extracto de la demanda donde se argumenta que los médicos se habrían capacitado en temas de género en niños, solo después del caso de Laura - crédito Fundación Nueva Democracia

“Le pusimos al documental ‘Fábrica de niños tran’s porque una fábrica, una empresa, lo que necesitas para empezarla son papeles. Los papeles están ahí. Lo más importante es que contábamos con un testimonio, muy triste y al mismo tiempo poderoso, de Laura, que habló en el documental, que era menor de edad cuando comenzó su transición biohormonal. (...) Una de las cosas que más impactan es que entre algunas consecuencias irreversibles que ella experimenta es que cuando son menores de edad los preparan para una transición quirúrgica posteriormente”.

“A ella le quitaron ambos pechos, le hicieron una doble mastectomía. El día de hoy ella dice: ‘Mi sueño sería poder amamantar a mi bebé, pero ya no puedo’. Entonces, ella de todo corazón decidió compartir su testimonio para alertar a los padres de familia y a los menores que están siendo engañados por esta agenda perversa de que no caigan en estas mentiras. No se dejen engañar por estos médicos que no les importa la vida ni la integridad de los niños colombianos ni latinoamericanos”, concluyó.

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