Colombia

Un regreso, una memoria sagrada y un lenguaje visual: Kindi Llajtu vuelve a la Galería Baobab con De Naturaleza Espiritual

Texturas, capas y simbolismos confluyen en una experiencia donde lo ancestral dialoga con nuevos territorios plásticos y sentidos personales

La exposición De Naturaleza Espiritual del artista indígena inga Kindi Llajtu se encuentra abierta hasta el 9 de octubre en la Galería Baobab de Bogotá, el mismo espacio donde en 2025 presentó “Entre la huella y el color”.

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La exposición De Naturaleza Espiritual del artista indígena inga Kindi Llajtu se encuentra abierta hasta el 9 de octubre en la Galería Baobab de Bogotá, el mismo espacio donde en 2025 presentó “Entre la huella y el color”.

El título retoma, casi tres décadas después, el de su primera muestra individual de 1998. La muestra revisita, desde la etapa actual de su obra, la dimensión espiritual de la cultura inga.

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La dimensión espiritual y el lenguaje visual de la muestra

En esta exposición, el artista conserva el lenguaje plástico que lo distingue. Sus obras parten de fondos densos, texturados y multicolores construidos por acumulación
En esta exposición, el artista conserva el lenguaje plástico que lo distingue. Sus obras parten de fondos densos, texturados y multicolores construidos por acumulación

En esta exposición, el artista conserva el lenguaje plástico que lo distingue. Sus obras parten de fondos densos, texturados y multicolores construidos por acumulación, con superficies que a primera vista parecen rugosas, pero resultan tersas.

Sobre esos fondos aparecen dibujos de línea limpia y fluida, entre ellos aves y figuras del territorio. La combinación de abstracción y figuración configura escenas introspectivas ligadas a su identidad, sus recuerdos y su mundo interior.

Las capas de color, las texturas y las líneas revelan siluetas, objetos y paisajes. El conjunto propone composiciones en las que conviven el gesto y la intuición, lo vivido y lo añorado, en un silencio que invita a la contemplación y a la recuperación del tiempo de lo sagrado.

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La trayectoria de Kindi Llajtu en el arte colombiano e internacional

Kindi Llajtu, formado desde niño en la sabiduría ancestral de su pueblo, ha construido una propuesta que une el legado cultural inga y la formación académica.
Kindi Llajtu, formado desde niño en la sabiduría ancestral de su pueblo, ha construido una propuesta que une el legado cultural inga y la formación académica.

Kindi Llajtu, formado desde niño en la sabiduría ancestral de su pueblo, ha construido una propuesta que une el legado cultural inga y la formación académica. Su trayectoria lo ha llevado por México, Francia, Brasil, Hungría, Luxemburgo, Estados Unidos e Italia, donde realizó la exposición “Pescatori di Colori”, en la Galleria d’Arte La Madeleine de Génova. Su recorrido también incluye la Mención de Honor del XXI Salón Cano de la Universidad Nacional en 1997 y su selección como finalista del Premio Fernando Botero en 2005.

A esa lista se añaden su participación en la convocatoria “El Cambio” del Banco Mundial en Washington D. C. entre 2010 y 2011 y su presencia en ferias como ARTBO, Art Market Budapest, Luxembourg Art Week y Art Atlanta.

Kindi Llajtu Álvarez Jacanamijoy nació en Manoy, Santiago, Putumayo. Su obra se nutre de la sabiduría ancestral inga aprendida desde la infancia, la cual articula con el arte contemporáneo.

Durante su niñez vivió con sus abuelos y de ellos recibió enseñanzas sobre su cultura y su tradición. Esa formación temprana marcó una propuesta pictórica que luego llegó a muestras dentro y fuera de Colombia, tras cursar estudios superiores en la en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia donde se graduó en 1998.

Tuvo como maestros a Santiago Cárdenas, Gustavo Zalamea y Miguel Ángel Rojas, quien dirigió su tesis de grado. Entre sus distinciones figura una mención de honor en el XXI Salón Cano de la Universidad Nacional de Colombia.

También fue seleccionado para el calendario Propal y quedó finalista en la convocatoria Premio Fernando Botero en 2005. Además, participó en exposiciones individuales y colectivas en México, Francia, Brasil y Colombia.

La técnica y el lenguaje visual de su pintura

Para el artista, la línea organiza buena parte de su lenguaje visual. “Para mí, la línea es un río, un árbol, un horizonte o una vasija".
Para el artista, la línea organiza buena parte de su lenguaje visual. “Para mí, la línea es un río, un árbol, un horizonte o una vasija".

Para el artista, la línea organiza buena parte de su lenguaje visual. “Para mí, la línea es un río, un árbol, un horizonte o una vasija. Una línea no es necesariamente recta, sino que puede ser como un caracol que se contrae y se expande”.

Su pintura trabaja con acrílico, óleo y lienzo. Con esos materiales construye fondos multicolores que aparentan una textura áspera, aunque la superficie es tersa al tacto.

La fuente describe su método como un ejercicio de construcción y deconstrucción. En ese proceso, llena los lienzos de capas que después lija y remueve de forma parcial para traer al presente formas y espacios vividos antes.

La cosmovisión inga en su obra

El pueblo inga ocupa un lugar central en el sentido de su trabajo. Llajtu expresa una visión en la que la tierra no es solo un espacio físico, sino un espíritu vivo y sagrado que habita dentro del ser humano.
El pueblo inga ocupa un lugar central en el sentido de su trabajo. Llajtu expresa una visión en la que la tierra no es solo un espacio físico, sino un espíritu vivo y sagrado que habita dentro del ser humano.

El pueblo inga ocupa un lugar central en el sentido de su trabajo. Llajtu expresa una visión en la que la tierra no es solo un espacio físico, sino un espíritu vivo y sagrado que habita dentro del ser humano.

Su obra busca preservar y transmitir una identidad ancestral que une conocimientos del páramo y la Amazonía. Para ello incorpora referencias a los tejidos, el lenguaje y la medicina tradicional como formas de honrar la vida.

También destaca la armonía comunitaria y ritual, con referencias al perdón y a la enseñanza de plantas de sabiduría vinculadas a la creación artística. Sus pinturas buscan dejar una marca del paso del tiempo para alentar en las nuevas generaciones el respeto espiritual y el cuidado de la Madre Naturaleza.

Cómo define el artista el sentido de su pintura

El crítico y curador Eduardo Serrano aseguró que la obra de este artista indígena de la comunidad Inga "constituye no sólo una manera de expresión individual, sino también un camino para el reconocimiento de una particular idiosincrasia y de una sabiduría milenaria”.
El crítico y curador Eduardo Serrano aseguró que la obra de este artista indígena de la comunidad Inga "constituye no sólo una manera de expresión individual, sino también un camino para el reconocimiento de una particular idiosincrasia y de una sabiduría milenaria”.

El crítico y curador Eduardo Serrano enmarcó esa búsqueda en una lectura más amplia. “La obra de este artista indígena de la comunidad Inga (...) constituye no sólo una manera de expresión individual, sino también un camino para el reconocimiento de una particular idiosincrasia y de una sabiduría milenaria”.

Serrano también señaló: “Llajtu domina los secretos de la pintura occidental gracias a su entrenamiento académico, pero lo importante es que utiliza sus conocimientos y destrezas para construir un lenguaje de alcances universales que le permite expresar y testimoniar, más allá de los límites de su pueblo, los orígenes y valores de su cultura”.

El propio artista describe su pintura como un trabajo de capas, retiro y transformación de imágenes, relatos y símbolos. En ese proceso, las formas, los espacios y las memorias se mantienen, cambian o desaparecen para abrir paso a una nueva imagen.

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