Resultó electrocutado joven que pretendía robar cable eléctrico en Barrancabermeja: se salvó de milagro y terminó en el hospital

El afectado ingresó al Hospital Regional del Magdalena Medio con quemaduras visibles y una posible fractura de pierna - crédito captura de pantalla El Verídico

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Los Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, en Santander, rescataron a un joven que quedó atrapado en un poste y entre varios cables tras recibir una descarga eléctrica en el sector del retorno de Viveros, sobre la vía hacia el retén.

El hombre fue bajado en una camilla y trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica por quemaduras visibles y una posible fractura en una pierna.

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La emergencia ocurrió hacia la medianoche del miércoles 23 de septiembre, según las versiones conocidas en el lugar. El paciente permaneció varios minutos sobre la estructura eléctrica antes de que los rescatistas lograran alcanzarlo.

El caso se registró cuando dos personas habrían subido al poste, presuntamente con el propósito de retirar cables. Tras la descarga, uno de los hombres habría abandonado el sitio, mientras el otro quedó inmovilizado entre el tendido.

Las autoridades deberán establecer si existió un intento de hurto, qué tipo de red estuvo involucrada y cuál fue la magnitud de la descarga. También corresponde a la empresa responsable del servicio eléctrico determinar las circunstancias técnicas del hecho.

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Los socorristas utilizaron una escalera para llegar hasta el afectado, liberarlo de los conductores y llevarlo a tierra. La intervención permitió su traslado para una valoración especializada.

En imágenes difundidas por el medio local El Verídico se observa el momento en el que el hombre logra descender por sus propios medios, aunque con fuertes quemaduras en torso, brazos y piernas. Otras versiones del lugar también indican que el sujeto sería un habitante de calle de la zona, pero serán las autoridades las que definan su plena identidad, pues no contaba con documentación al momento del traslado.

El personal médico deberá definir la gravedad de las quemaduras y si la descarga le causó lesiones internas. La posible afectación de una línea de media tensión también está bajo verificación.

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Autoridades hallaron cuatro manatíes muertos en Barracabermeja

Una mortandad de fauna acuática mantiene en alerta a las comunidades de Barrancabermeja. En el Caño San Silvestre aparecieron peces, garzas, babillas y patos sin vida, mientras las autoridades investigan las condiciones del agua y sus posibles efectos sobre el ecosistema.

El caso adquirió mayor gravedad tras el hallazgo de cuatro manatíes antillanos muertos en el afluente. Los animales eran dos machos y dos hembras de una especie catalogada en vía de extinción, según informó Yuli Velásquez, presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales de Santander (Fedepesan).

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Ecopetrol y la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) iniciaron inspecciones para establecer qué causó la muerte de los animales.

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Los primeros avisos recibidos por los pescadores daban cuenta de un solo manatí muerto. Los recorridos posteriores en compañía de autoridades ambientales permitieron localizar otros tres ejemplares en distintos puntos del cuerpo de agua.

Velásquez relató que uno de los animales apareció cerca de una infraestructura ubicada en el caño. “Llegamos al área del Caño San Silvestre donde están las tuberías de Cenit. Encontramos al manatí atrapado en medio de las tuberías muerto. Realmente es lamentable y muy preocupante”, manifestó la presidenta de Fedepesan.

La líder pesquera indicó que el hallazgo elevó la preocupación de las comunidades que dependen de los recursos del afluente. La presencia de cadáveres de animales de diversas especies llevó a pedir una respuesta técnica que permita determinar si todos los casos obedecen a una misma causa.

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Los funcionarios de la Anla, Ecopetrol y la CAS revisan los cuerpos de los mamíferos acuáticos para definir los protocolos de análisis. El objetivo es establecer qué provocó la muerte de los ejemplares y qué medidas requieren el caño y su fauna.

Los manatíes antillanos son considerados animales emblemáticos de los humedales de la región. Por esa razón, las comunidades pesqueras advirtieron que el episodio no se limita a la pérdida de individuos de una especie amenazada, sino que puede reflejar un problema más amplio en el sistema acuático.