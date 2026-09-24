Colombia

Reforma pensional: Experto advierte que Colpensiones necesitaría transformar su operación si la Corte Constitucional acepta aplazamiento para el 2028

La petición presentada el 22 de septiembre busca otorgar un año adicional para adaptar capacidades tecnológicas, financieras y operativas al esquema establecido por la Ley 2381 de 2024 en el país

La doble asesoría fue el requisito clave para el traslado entre Colpensiones y las AFP, con comparación de proyecciones de pensión y semanas exigidas - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae/Procuraduría General de la Nación
Colpensiones solicitó a la Corte Constitucional trasladar al 1 de abril de 2028 la entrada en vigencia de la reforma pensional - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae/Procuraduría General de la Nación
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La petición de Colpensiones para que la entrada en vigencia de la reforma pensional se traslade al 1 de abril de 2028 abre un debate sobre la capacidad operativa de la entidad para asumir las funciones previstas en la Ley 2381 de 2024, según indicó el abogado Camilo Cuervo Díaz, socio de Holland & Knight en declaraciones a Valora Analitik.

La Administradora Colombiana de Pensiones solicitó el martes 22 de septiembre a la Corte Constitucional que modifique los efectos temporales de la Sentencia C-264 de 2026. La decisión judicial había fijado el 1 de abril de 2027 como fecha de aplicación de las disposiciones de la reforma que fueron declaradas exequibles.

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La solicitud no implica, por sí sola, que la reforma haya sido aplazada. El cambio dependerá de una decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional, que tendría que aceptar la petición y establecer un nuevo calendario.

Colpensiones sostuvo que requiere más tiempo para completar adecuaciones tecnológicas, financieras, institucionales y operativas. Entre las tareas previstas figuran la interoperabilidad con otras entidades, la homologación de historias laborales, las pruebas de volumen y ciberseguridad, así como la recepción de afiliados dentro del nuevo sistema.

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