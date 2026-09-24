Colombia

Embajada de Estados Unidos defendió cooperación militar con Colombia ante críticas por presencia de tropas en Tumaco, Nariño: “El crimen no conoce fronteras”

La delegación norteamericana destacó la importancia de la cooperación regional para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en Colombia y América Latina

Embajada de Estados Unidos en Colombia defiende cooperación regional - crédito @USEmbassyBogota/X

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La Embajada de Estados Unidos en Colombia salió en defensa del programa de cooperación de seguridad que tiene con el país sudamericano, tras conocerse varios cuestionamientos de dirigentes políticos del país sobre la presencia de tropas estadounidenses en Tumaco, departamento de Nariño.

En su cuenta de X, la representación diplomática del país norteamericano resaltó la importancia de la cooperación regional en América Latina para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, destacando que la seguridad requiere un esfuerzo conjunto que trasciende fronteras.

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El crimen no conoce fronteras. Nuestro compromiso con un hemisferio más seguro, tampoco. Con la seguridad nuevamente en el centro de su agenda, Colombia renueva su enfoque para enfrentar el crimen organizado y fortalecer las capacidades de respuesta en toda la región”, explicaron.

- crédito @Southcom/X
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De igual forma, reiteraron el compromiso de ambas naciones por medio del Plan de Acción Conjunta de Seguridad Regional (Uscap, por sus siglas en inglés), con el respaldo de la Policía y la Armada de Colombia. Esta propuesta fue exaltada en la Conferencia Anual de Planeación realizada en Ciudad de Guatemala, en la que países socios de la región destacaron los resultados del programa colombo-estadounidense.

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“Durante la Conferencia Anual de Planeación de USCAP en Ciudad de Guatemala, nuestro respaldo permite a Colombia compartir su experiencia en seguridad con sus socios regionales, transformando prioridades compartidas en acciones concretas”, declaró la embajada.

En dicho encuentro, representantes de diversas naciones como Honduras, Ecuador, Paraguay y fuerzas federales destacan los resultados positivos del programa, señalando avances significativos en inteligencia policial, control fronterizo, seguridad marítima y profesionalización de sus fuerzas de seguridad.

- crédito @USEmbassyBogota/X
- crédito @USEmbassyBogota/X

“Nos ha permitido fortalecer las capacidades de las fuerzas federales para poder lograr tanto respuestas operativas como también una mayor integración con las distintas policías y fuerzas de la región”, fue una de las observaciones de los delegados internacionales en ese encuentro.

Por último, la embajada en Colombia reafirmó el respaldo continuo de Estados Unidos para fortalecer las capacidades de Colombia y de toda la región en la lucha contra las organizaciones criminales y narcoterroristas. “Colombia lidera. Estados Unidos respalda. Juntos, construimos un hemisferio más seguro”, puntualizaron.

Polémica por tropas estadounidenses en Tumaco

La declaración de la representación diplomática estadounidense en Bogotá se conoce luego de que un juez de la república ordenara al Ministerio de Defensa de Colombia explicar el motivo por el que sobrevolaron varios helicópteros del Cuerpo de Marines de Estados Unidos en Tumaco, Nariño, y entregar los soportes que acrediten la autorización para el desplazamiento de tropas extranjeras en el país.

La decisión surgió tras una tutela presentada por el representante a la Cámara Erick Velasco Burbano, del Pacto Histórico, quien había solicitado información sobre las operaciones militares estadounidenses en el Pacífico colombiano.

- crédito @Southcom/X
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Los sobrevuelos ocurrieron a finales de agosto, pero el Comando Sur difundió el 9 de septiembre imágenes de dos aeronaves y señaló que habían cumplido una “evaluación operacional” en esa zona del Pacífico colombiano.

Igualmente, se conoció que tres helicópteros estadounidenses también participaron en el traslado del comandante del Comando Sur, el general Francis Donovan, durante una visita oficial a Colombia y Ecuador. La delegación viajó desde territorio colombiano hasta San Lorenzo, Ecuador, a bordo de esas aeronaves, según reveló Cambio.

De otro lado, el senador Iván Cepeda interpuso una tutela contra el presidente Abelardo de la Espriella, al sostener que el ingreso de personal y aeronaves militares de Estados Unidos se produjo sin consulta al Senado.

- crédito @IvanCepedaCast/X
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A su juicio, esa omisión vulneró su derecho a la participación política y obliga a definir judicialmente el procedimiento constitucional aplicable.

En mi condición de Senador de la República no he sido consultado sobre el ingreso y permanencia de tropas extranjeras en el espacio aéreo y terrestre del país, así como sobre operaciones militares con Estados Unidos en territorio nacional”, publicó.

Por el momento, el Gobierno nacional no ha dado explicaciones sobre el desplazamiento de las aeronaves estadounidenses en territorio colombiano.

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