Mortalidad laboral aumentó 12,7% en Colombia y equivale a 9 fallecimientos por semana: estos son los sectores con más casos

La minería y la explotación de canteras registraron la tasa más alta de mortalidad laboral durante el primer semestre de 2026 -crédito Bomberos Municipales

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La seguridad laboral enciende las alarmas en Colombia. Durante los primeros seis meses de 2026 murieron 239 trabajadores por causas asociadas a su actividad laboral, de acuerdo con el informe del Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS).

El dato representa un aumento de 12,7% frente al mismo periodo de 2025 y llevó la tasa semestral de mortalidad de 1,59 a 1,72 muertes por cada 100.000 trabajadores. Con ese resultado se interrumpió la tendencia descendente que se había mantenido durante los cuatro años anteriores.

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Bogotá registró el mayor número de fallecimientos laborales entre los territorios analizados, con 54 casos durante el semestre -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La cifra equivale a nueve fallecimientos por semana, aproximadamente uno cada 18 horas. El comportamiento contrasta con el de los accidentes de trabajo, que disminuyeron 1,3%, mientras las enfermedades de origen laboral crecieron 2,2%. En total, se reportaron 261.580 accidentes y 5.312 enfermedades calificadas como laborales.

El aumento de la mortalidad ocurrió al mismo tiempo que creció la población cubierta por el Sistema General de Riesgos Laborales. Los trabajadores afiliados pasaron de 13.345.403 en el primer semestre de 2025 a 13.864.392 en 2026, un incremento de 3,9%. Las empresas vinculadas llegaron a 1.376.972, tras crecer 9,4%.

Por actividades económicas, la mayor tasa de mortalidad correspondió a la explotación de minas y canteras, con 26,34 muertes por cada 100.000 trabajadores. El indicador fue 15 veces superior al promedio nacional y aumentó frente a las 19,34 muertes registradas en 2025. Este sector además concentró 47 de los fallecimientos, equivalentes al 19,7% del total, con un incremento de 46,9%. Con este resultado, completó ocho años consecutivos como la actividad con la tasa de mortalidad laboral más alta.

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El Consejo Colombiano de Seguridad pidió fortalecer los sistemas de gestión de seguridad y salud para prevenir nuevos casos -crédito Carlos Lemos/EFE

El transporte y almacenamiento ocupó el segundo lugar, con una tasa de 4,33 muertes por cada 100.000 trabajadores. Allí se registraron 34 fallecimientos, que representan el 14,2% del total nacional, y un incremento de 36%. También aparecen entre las tasas más altas la distribución y tratamiento de agua, con 4,03, y la construcción, con 2,62.

Otros sectores presentaron variaciones particularmente fuertes. “El comportamiento fue especialmente crítico en algunos sectores. Las ‘actividades artísticas, de entretenimiento y recreación’ registraron un incremento de 600 % en el número de muertes. Asimismo, en ‘administración pública y defensa’ y ‘suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado’, los fallecimientos se duplicaron”, señaló Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del CCS. La construcción registró 28 muertes, equivalentes al 11,7% del total.

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El comportamiento regional también muestra diferencias marcadas. Guainía tuvo la tasa de mortalidad laboral más alta, con 13,09 muertes por cada 100.000 trabajadores, 7,6 veces el indicador nacional. Fue la primera vez que ese departamento ocupó el primer lugar, después de siete años sin registrar casos. Luego estuvieron Boyacá, con 5,72; Meta, con 4,83; Cundinamarca, con 4,22, y Cesar, con 4,02. En número de fallecimientos, Bogotá encabezó el registro con 54 casos, seguida de Antioquia, con 38.

Las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación registraron un aumento de 600% en el número de muertes laborales durante el primer semestre de 2026 -crédito Cortesía CNA

En accidentalidad, el informe muestra una reducción. Los 261.580 accidentes registrados representan un promedio de 1445 diarios y una tasa de 1,89 por cada 100 trabajadores. “Esto significa que se evitaron aproximadamente 20 accidentes cada día frente al año anterior”, destacó Solano Luque. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca tuvo la tasa más alta, con 5,25 accidentes por cada 100 trabajadores.

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En cuanto a las enfermedades laborales, fueron calificados 5.312 casos, equivalentes a 29 diarios. Aunque el número aumentó 2,2%, la tasa bajó de 38,96 a 38,31 casos por cada 100.000 trabajadores. Minas y canteras registró la mayor tasa sectorial, con 132,82, mientras Vaupés lideró entre departamentos, con 188,03. Bogotá concentró el mayor número de casos.

Ante estos resultados, el CCS pidió reforzar las medidas de prevención. “Desde el Consejo Colombiano de Seguridad hacemos un llamado al tejido productivo del país: ninguna meta productiva ni económica está por encima de la integridad de las personas”, afirmó Solano Luque. La presidenta ejecutiva agregó que los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) “no son un trámite de cumplimiento legal” y deben funcionar como una herramienta para proteger la vida de los trabajadores. El informe plantea diferencias entre sectores, territorios e indicadores que requieren atención preventiva permanente.

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