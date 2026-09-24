Colombia

Colombia rompió relaciones diplomáticas con Irán por razones de seguridad y presuntos vínculos con grupos narcoterroristas

La decisión, vigente desde el 19 de septiembre de 2026, fue sustentada en asuntos de derechos humanos, ataques contra terceros países y el programa nuclear iraní

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia mediante un comunicado en el que explicó las razones que llevaron al Gobierno de Colombia a tomar la determinación - crédito Presidencia de Irán/WANA/Imagen facilitada a través de REUTERS y Presidencia de Colombia
El anuncio fue realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia mediante un comunicado en el que explicó las razones que llevaron al Gobierno de Colombia a tomar la determinación - crédito Presidencia de Irán/WANA/Imagen facilitada a través de REUTERS y Presidencia de Colombia
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El Gobierno colombiano informó que la ruptura formal de los vínculos diplomáticos con la República Islámica de Irán se hizo efectiva el 19 de septiembre de 2026, aunque la Cancillería dio a conocer la decisión este 24 de septiembre.

La medida fue adoptada a partir de consideraciones relacionadas con seguridad nacional y hemisférica, lucha contra el crimen transnacional, derechos humanos y la situación derivada del conflicto en Medio Oriente.

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El anuncio fue realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia mediante un comunicado en el que explicó las razones que llevaron al Gobierno de Colombia a tomar la determinación. Según la Cancillería, la decisión también tuvo en cuenta señalamientos sobre presuntos vínculos del Gobierno iraní con organizaciones consideradas una amenaza para la seguridad del país.

“Esta decisión soberana responde a los pilares que guían la política exterior del Gobierno en materia de seguridad nacional y hemisférica, y lucha contra el crimen transnacional, teniendo en cuenta presuntos vinculos del gobierno de Irán con grupos terroristas internacionales y otros grupos narcoterroristas que amenazan la seguridad del país”, indicó la entidad.

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La comunicación oficial precisa que la decisión no implica el rompimiento de las relaciones consulares entre ambos países. Para sustentar este aspecto, la Cancillería citó disposiciones establecidas en las convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y sobre Relaciones Consulares de 1963.

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