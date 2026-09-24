Colombia

“¿Dónde están?”: Defensoría del Pueblo resaltó el trabajo de las familias de víctimas de desaparición forzada y reveló cifras sobre el flagelo en Colombia

La entidad conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas con un espacio dedicado a la memoria y al reconocimiento y a organizaciones que continúan buscando a sus seres queridos

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La Defensoría del Pueblo conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en Colombia - crédito @DefensoriaCol/X
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La Defensoría del Pueblo conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en su sede nacional en Bogotá, mediante un espacio de memoria y reconocimiento al trabajo sostenido por familias, organizaciones sociales y colectivos de búsqueda para dar con el paradero de sus seres queridos en Colombia.

El encuentro institucional reunió a plataformas de derechos humanos, representantes de la academia, movimientos comunitarios y corporaciones de víctimas, con el fin de evaluar la persistencia de este delito en las diferentes regiones del país y fortalecer el acompañamiento estatal a los procesos de rastreo e identificación.

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Durante la apertura de la jornada, la vicedefensora del Pueblo, Paula Aponte Urdaneta, destacó el protagonismo directo de los familiares en la preservación de la memoria histórica y la exigencia de respuestas claras ante las deudas del Estado colombiano.

“Quiero reiterar que la memoria en movimiento no la produce la institucionalidad. La producen las organizaciones y las familias buscadoras, que llevan décadas sosteniendo con su cuerpo y su insistencia una pregunta que el Estado no ha logrado responder del todo: ‘¿Dónde están?’”, afirmó la vicedefensora del Pueblo, Paula Aponte Urdaneta, de acuerdo con la entidad.

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La Defensoría destacó el papel de las organizaciones y de las mujeres buscadoras en la preservación de la memoria y en la localización de personas desaparecidas - crédito @DefensoriaCol/X

Según los registros oficiales de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), con corte al 21 de agosto de 2026, el global proyectado de personas desaparecidas en el territorio nacional asciende a 137.000 ciudadanos. Por su parte, el Registro Único de Víctimas (RUV) contabiliza un total de 211.924 personas reconocidas bajo este hecho victimizante hasta el 31 de agosto de 2026.

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Las cifras de la Ubpd señalan además que en el país existen 51.716 personas dedicadas a la búsqueda activa de sus familiares, de las cuales más del 63% son mujeres. Asimismo, más de 54.000 ciudadanos acudieron formalmente a la entidad en calidad de allegados o parientes para solicitar la localización de un ser querido, de acuerdo con el informe de la Defensoría.

La práctica de la desaparición forzada mantiene su presencia en los territorios con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz (2016).

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La Defensoría del Pueblo presentó un balance sobre el fenómeno, las alertas territoriales, el papel de las mujeres buscadoras y los desafíos para garantizar la continuidad de los procesos de búsqueda - crédito @DefensoriaCol/X

Según la base de radicación de la Defensoría del Pueblo, con corte al 1 de agosto de 2026, la entidad recibió 11.635 declaraciones por este delito, de las cuales 3.558 corresponden al periodo posterior al Acuerdo de Paz y 309 fueron radicadas durante el transcurso de 2026.

Entre 2019 y 2026, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo emitió 86 advertencias sobre riesgos de desaparición forzada en más de 320 municipios del país.

Las situaciones de vulnerabilidad se concentran principalmente en los departamentos de Antioquia, Caquetá, Cauca, Cundinamarca y Huila, asociadas a disputas por economías ilícitas, reclutamiento de menores, trata de personas y dinámicas migratorias.

Alertas de la Defensoría por desaparición forzada

El evento conmemorativo hizo un énfasis especial en la implementación de la Ley 2364 de 2024 y el Decreto 0063 de 2026, normativas que crean el Registro Único de Mujeres Buscadoras para brindar protección integral y apoyo institucional a las lideresas de estos procesos.

Según los registros de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, con corte al 21 de agosto de 2026, el universo proyectado de personas desaparecidas en Colombia asciende a 137.000 ciudadanos - crédito @DefensoriaCol/X
Según los registros de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, con corte al 21 de agosto de 2026, el universo proyectado de personas desaparecidas en Colombia asciende a 137.000 ciudadanos - crédito @DefensoriaCol/X

En relación con el respaldo institucional brindado a las organizaciones de mujeres en las regiones, la vicedefensora del Pueblo, Paula Aponte Urdaneta, resaltó el enfoque ético del acompañamiento defensorial en todo el país.

“La Defensoría del Pueblo ha respaldado a las mujeres buscadoras a nivel nacional con apoyo psicosocial y jurídico; ha sido un acompañamiento humano, ético y cercano. Estar a su lado significa decirles que no están solas, que su dolor no será invisibilizado y que su lucha se ha convertido también en la nuestra”, agregó la vicedefensora Aponte Urdaneta.

La jornada abordó de igual forma la necesidad de consolidar un relevo generacional en los colectivos de búsqueda, al tener en cuenta que una parte significativa de los buscadores supera los 60 años de edad. Asimismo, la entidad destacó que en los pueblos étnicos este proceso se adelanta conforme a sus tradiciones, autoridades propias y saberes ancestrales.

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Entre 2019 y 2026, el Sistema de Alertas Tempranas emitió 86 advertencias relacionadas con este delito, según el balance presentado por la Defensoría del Pueblo - crédito @DefensoriaCol/X

Al cierre de la actividad, la representación de la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la sociedad colombiana para superar la polarización política y asumir la búsqueda de los desaparecidos como una causa humanitaria y un compromiso de país.

“Como Defensoría del Pueblo no hablamos de cifras. Hablamos de rostros, de vidas que merecen volver a casa. Porque mientras existan voces que resisten y memorias que permanecen, habrá esperanza”, puntualizó la vicedefensora.

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