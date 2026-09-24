Colombia

Mafe Carrascal defendió su foto con Sandra Ramírez, viuda de ‘Tirofijo’, y respaldó a la JEP: “No me avergüenza”

La representante del Pacto Histórico respondió a las críticas por la imagen con la dirigente de Comunes y sostuvo que la jurisdicción permite conocer hechos del conflicto armado

María Fernanda Carrascal - crédito María Fernanda Carrascal/Facebook/Redes sociales
La congresista sostuvo que mantuvo su postura sobre el Acuerdo de Paz, la reincorporación política y los derechos de las víctimas a obtener verdad- crédito María Fernanda Carrascal/Facebook/Redes sociales
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La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, defendió la fotografía que mostró junto a la exsenadora Sandra Ramírez, dirigente del partido Comunes y antigua compañera de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, comandante las extintas Farc.

La congresista afirmó que la imagen fue tomada de forma pública y respondió a las críticas con una defensa del Acuerdo de Paz y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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“No me avergüenza una fotografía tomada de frente, públicamente y en defensa de la paz”, expresó Carrascal.

Mafe Carrascal - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal afirmó que la imagen fue tomada de forma pública y respondió a las críticas con una defensa del Acuerdo de Paz y de la Jurisdicción Especial para la Paz - crédito @MafeCarrascal/X

La representante sostuvo que le avergonzaría renunciar a las posiciones que defendió hace una década, entre ellas la reincorporación política y el derecho de las víctimas a conocer la verdad.

Mafe Carrascal exhibió la imagen durante una sesión de la Cámara de Representantes. En la foto aparece junto a Ramírez, quien integró las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y hoy figura entre las dirigentes de Comunes.

Carrascal defendió el papel de la JEP en el conflicto armado

En su declaración, Carrascal señaló que la JEP ha abordado hechos atribuidos a integrantes de las Farc, agentes del Estado y terceros vinculados con el conflicto armado colombiano.

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“La JEP no es la justicia de unos y el olvido de otros”, afirmó. Añadió que la jurisdicción ha recibido a miles de víctimas, formulado imputaciones, impuesto sanciones, identificado cuerpos y reconstruido patrones de violencia.

Mafe Carrascal señaló que la JEP ha abordado hechos atribuidos a integrantes de las Farc - crédito JEP
Mafe Carrascal señaló que la JEP ha abordado hechos atribuidos a integrantes de las Farc - crédito JEP

La representante sostuvo que la discusión sobre ese tribunal debe centrarse en el acceso a la verdad. “Todas las víctimas importan”, manifestó.

“La JEP no es la justicia de unos y el olvido de otros. Ha investigado crímenes de las FARC, de agentes del Estado y de terceros; ha escuchado a miles de víctimas, formulado imputaciones, impuesto sanciones, identificado cuerpos y reconstruido patrones de violencia. Todas las víctimas importan (sic)”, expresó.

También cuestionó a quienes promueven restricciones contra la jurisdicción. “¿A quién beneficia el silencio?”, preguntó Carrascal, antes de afirmar que el país necesita verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

“Por eso quienes quieren asfixiar la JEP deben responder una pregunta: ¿a quién beneficia el silencio? Colombia necesita verdad, justicia, reparación y no repetición. Defender la JEP es defender la posibilidad de conocer toda la verdad y de construir, algún día, una paz que no vuelva a depender de la guerra", indicó.

Sandra Ramírez ha sido cuestionada por relatos de víctimas

La aparición de Ramírez en la fotografía reactivó cuestionamientos contra la excombatiente. Víctimas de las Farc han formulado señalamientos sobre su presunta participación o conocimiento de casos de reclutamiento de menores, violencia sexual y abortos forzados.

Algunos relatos la mencionan como una persona con influencia dentro de la antigua guerrilla por su cercanía con Marulanda, pese a que no integró el secretariado de las FARC.

Ramírez, conocida dentro de la organización como Griselda Lobo, no fue incluida en las sanciones restaurativas recientes de la JEP, según la información suministrada. Carrascal insistió en que defender esa jurisdicción supone respaldar la posibilidad de esclarecer “toda la verdad” sobre el conflicto.

La excongresista Sandra Ramírez deberá rendir versión libre ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por presuntos hechos relacionados con el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de las Farc durante el conflicto armado. La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas avaló la citación el 17 de septiembre de 2026.

Sandra Ramírez, viuda de “Tirofijo”, rendirá versión libre ante la JEP - crédito Europa Press/Colprensa
Sandra Ramírez, viuda de “Tirofijo”, rendirá versión libre ante la JEP - crédito Europa Press/Colprensa

La decisión se conoce tras denuncias de antiguas integrantes de la guerrilla. Guanaro, una de las principales denunciantes contra Ramírez, afirmó en una entrevista con Semana, publicada en diciembre de 2025, que fue trasladada a San Vicente del Caguán cuando tenía 12 años. Según su relato, Ramírez reunió a varias niñas y les ordenó usar ropa interior negra para desfilar ante comandantes del Secretariado de las Farc.

En ese testimonio, Guanaro aseguró que algunos de los comandantes escogían a las menores para pasar la noche y acusó a Pablo Catatumbo de haber abusado de ella. También señaló que Ramírez habría participado en actos de humillación contra las niñas y practicado abortos a menores que quedaban embarazadas. Estas afirmaciones forman parte de los hechos que deberá examinar la JEP.

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