Colombia

Familia de Donovan Balanta contó nuevos detalles del procedimiento policial en el que murió el joven: “No tenemos los nombres de los policías”

Pese a que el procedimiento se realizó en el sector de Caracolí, en la localidad de Ciudad Bolívar (sur de Bogotá), los familiares de “Piri”, como era conocido el joven afro, cuestionaron que la reacción policial haya sido por agentes cuya jurisdicción se encuentra en el vecino municipio de Soacha

- crédito suminstrado a Infobae Colombia
Según los familiares de Donovan, entre 15 y 20 agentes lo persiguieron por haber arrojado una botella a un par de metros de donde se encontraban los uniformados - crédito suminstrado a Infobae Colombia
Guardar

La familia de Donovan Balanta Paz (34 años) aseguró que, cuatro días después de su muerte durante un procedimiento policial, aún desconocen la identidad, los rangos y la actuación de los siete uniformados separados del cargo por parte de la Policía Nacional, y luego del anuncio que hizo la institución en un comunicado emitido la mañana del miércoles 23 de septiembre.

El caso ocurrió el 20 de septiembre en el sector de Caracolí, en inmediaciones del límite entre la localidad de Ciudad Bolívar, ubicada al sur de Bogotá y el vecino municipio de Soacha (Cundinamarca).

PUBLICIDAD

La inquietud fue planteada después de una reunión entre los familiares de Balanta y el concejal capitalino Jairo Avellaneda (Pacto Histórico), que pidió a las autoridades entregar información sobre los agentes involucrados y aclarar por qué policías adscritos a Soacha habrían intervenido en un punto que, según la familia, pertenece a la localidad de Ciudad Bolívar.

La Policía Nacional informó en el documento oficial de respuesta que abrió una investigación disciplinaria para establecer las circunstancias de la muerte y eventuales responsabilidades.

Como parte de esa actuación, confirmó la separación temporal de siete uniformados, sin divulgar sus nombres ni el papel que tuvo cada uno en el procedimiento.

PUBLICIDAD

“Sabemos que son de Soacha, mas no tenemos los nombres de los policías, si están separados, dónde están. No sabemos nada de eso”, afirmó Eli Saír Viveros, cuñado de Donovan, durante el encuentro con el cabildante.

Los allegados de Donovan Balanta afirman que el farmacéutico expresó dolor en el pecho antes de llegar a la estación y piden establecer si los uniformados emplearon una fuerza excesiva durante la reducción - crédito X

La familia pide conocer quiénes son los siete policías apartados

El concejal Avellaneda le expresó a Infobae Colombia una serie de cuestionamientos que la institución haya confirmado la medida administrativa sin que los allegados de la víctima conozcan la identidad de los funcionarios que participaron en la intervención.

“Si la propia Policía confirma que separó a siete uniformados, ¿por qué la familia todavía no sabe quiénes son? ¿Qué participación tuvo cada uno?”, preguntó el concejal, al exponer que la información resulta necesaria porque se trata de una muerte ocurrida bajo custodia policial.

La investigación disciplinaria busca determinar si hubo responsabilidades individuales en la muerte de Donovan Balanta.

Otro de los puntos planteados por la familia y el concejal se relaciona con el lugar exacto donde se produjo la reducción de Balanta. Según el comunicado, el procedimiento ocurrió en la carrera 74B con calle 76 Sur, en el área de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá y cerca del límite con Soacha.

Avellaneda pidió esclarecer por qué uniformados de Soacha habrían realizado la intervención en ese punto, quién autorizó su participación, qué coordinación existió entre las unidades policiales y si la Policía Metropolitana de Bogotá tuvo conocimiento del operativo.

La familia indicó además que, tras el hecho, tuvo contacto con agentes de Bogotá que presuntamente no conocían detalles sobre la intervención. Esa versión deberá ser contrastada dentro de las indagaciones, que buscan reconstruir la secuencia de hechos, identificar a los funcionarios que participaron y establecer las competencias institucionales en la zona.

La Policía Metropolitana de Soacha compartió el comunicado la mañana del miércoles 23 de septiembre de 2026 - crédito Mesoa
La Policía Metropolitana de Soacha compartió el comunicado la mañana del miércoles 23 de septiembre de 2026 - crédito Mesoa

Los familiares también expresaron preocupación por su seguridad

Durante la reunión, los allegados de Donovan Balanta afirmaron que no han recibido contacto de la Alcaldía de Bogotá. También mostraron su preocupación por su seguridad mientras siguen las investigaciones sobre el procedimiento policial.

Avellaneda solicitó al alcalde Carlos Fernando Galán que se comunique con la familia y que facilite garantías para quienes reclaman información sobre el caso.

“No estamos pidiendo condenas anticipadas; estamos pidiendo verdad, información y garantías”, afirmó el cabildante distrital.

El concejal también pidió a la Policía Nacional responder con rapidez a las preguntas formuladas por los familiares, entre ellas, la identificación de los siete uniformados apartados y la explicación sobre la actuación de agentes de Soacha en un punto que la familia ubica dentro de Bogotá.

Las honras fúnebres de Donovan Balanta Paz se realizan en Bogotá, y su familia espera que el caso no quede impune luego del anuncio hecho por la Policía Metropolitana de Soacha - crédito Pasa en Bogotá / X
Las honras fúnebres de Donovan Balanta Paz se realizan en Bogotá, y su familia espera que el caso no quede impune luego del anuncio hecho por la Policía Metropolitana de Soacha - crédito Pasa en Bogotá / X

La respuesta por parte del alcalde Carlos Fernando Galán

La misma mañana del jueves, el mandatario distrital afirmó en un mensaje desde su cuenta de X que “los hechos alrededor de la muerte de Donovan Balanta se deben aclarar por completo”.

El alcalde Galán confirmó que habló con los familiares del joven, agregó: “Tal como se lo dije a su madre, Marleny Paz, y su familia, a quienes les manifesté nuestra solidaridad, cuentan con todo el apoyo del Distrito”.

El mandatario destacó que “el domingo (20 de septiembre), en el marco de un procedimiento policial de la Policía de Soacha en los límites con Ciudad Bolívar, Donovan Balanta falleció en circunstancias que en este momento están siendo investigadas”.

Galán detalló que “todas las entidades del Distrito están listas para apoyar en las investigaciones”, y mencionó que les pidió “expresamente a las autoridades competentes acelerar la investigación y llegar hasta el fondo de lo sucedido”.

El alcalde Galán expresó que no se tolerarán abusos dentro de la Policía - crédito @CarlosFGalan/X
El alcalde Galán expresó que no se tolerarán abusos dentro de la Policía - crédito @CarlosFGalan/X

Al final, el alcalde capitalino puntualizó que “desde el domingo, la Secretaría de Gobierno de Bogotá ha acompañado a la familia de Donovan, y el lunes fui informado por parte del General Cristancho de que los uniformados involucrados en estos hechos fueron separados de sus cargos por la Policía de Soacha”.

Para cerrar, Galán aclaró que “es fundamental ejercer autoridad, y respaldamos a la Policía en esa tarea, pero cuando existan casos de abusos, estos deben ser sancionados. No los vamos a tolerar ni a ocultar por ningún motivo”.

Temas Relacionados

Donovan Balanta PazMuerte de joven afroCiudad BolívarCaracolíBogotáSoachaAbuso policialSuspensión de policíasCarlos Fernando GalánJairo AvellanedaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Panaca confirmó que uno de sus trabajadores murío en las instalaciones del parque turístico en Quindío: qué fue lo que pasó

El lugar rechazó las especulaciones sobre las causas del fallecimiento y solicitó responsabilidad en el tratamiento de la información

Panaca confirmó que uno de sus trabajadores murío en las instalaciones del parque turístico en Quindío: qué fue lo que pasó

Desapareció en Colombia amigo del famoso jugador del Manchester United Marcus Rahsford: vive en Bogotá desde hace 3 años y no se sabe nada de él desde agosto

Anton Green, oriundo de Whalley Range, en Mánchester, no ha respondido llamadas, mensajes ni correos electrónicos. Su teléfono permanece apagado desde el 8 de agosto y tampoco hubo actividad en sus redes sociales, mientras que amigos que tenía en Colombia tampoco volvieron a verlo

Desapareció en Colombia amigo del famoso jugador del Manchester United Marcus Rahsford: vive en Bogotá desde hace 3 años y no se sabe nada de él desde agosto

Así fue el primer entrenamiento del Junior FC en el remodelado estadio Metropolitano de Barranquilla: “Al estilo europeo”

El escenario deportivo estará listo para ser inaugurado en la final de la Copa Sudamericana 2026 y pasará a tener una capacidad para alrededor de 60.000 personas

Así fue el primer entrenamiento del Junior FC en el remodelado estadio Metropolitano de Barranquilla: “Al estilo europeo”

Cuatro manatíes aparecieron muertos en caño en Barrancabermeja: estas serían las razones de las muertes

Los cadáveres de dos hembras y dos machos fueron ubicados frente a Palotal y en Caño Rosario, en un episodio sin antecedentes locales, según informó la Federación de Pescadores de Santander

Cuatro manatíes aparecieron muertos en caño en Barrancabermeja: estas serían las razones de las muertes

María Fernanda Cabal se enfureció con la JEP al ver a ‘Timochenko’ cortando leña como parte de la reparación a las víctimas: “Tribunal de la impunidad”

La exsenadora y diversas organizaciones calificaron como un ‘espectáculo propagandístico’ la difusión de imágenes del antiguo comandante guerrillero en Pitalito, Huila

María Fernanda Cabal se enfureció con la JEP al ver a ‘Timochenko’ cortando leña como parte de la reparación a las víctimas: “Tribunal de la impunidad”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

ENTRETENIMIENTO

El agropecuario se defendió de las acusaciones de Aida Victoria Merlano; negó haberle cobrado $40 millones por la salida de su hijo de Colombia

El agropecuario se defendió de las acusaciones de Aida Victoria Merlano; negó haberle cobrado $40 millones por la salida de su hijo de Colombia

J Balvin desfiló en el Vogue World Milano: así fue el debut del colombiano en la pasarela de moda

Jorge Barón le envió mensaje de apoyo al periodista Yamid Amat, que se encuentra en cuidados intensivos: “Confiamos en la labor de su equipo médico”

Violeta Bergonzi relató cómo un episodio del pódcast de Juan Pablo Raba la llevó a buscar ayuda psiquiátrica: “Terminé medicada”

El exacordeonero de Karen Lizarazo sufrió un infarto y tuvo que ser intervenido de urgencia: este es su estado de salud

Deportes

Así fue el primer entrenamiento del Junior FC en el remodelado estadio Metropolitano de Barranquilla: “Al estilo europeo”

Así fue el primer entrenamiento del Junior FC en el remodelado estadio Metropolitano de Barranquilla: “Al estilo europeo”

Este es el Giro de la Emilia, la carrera en la que Nairo Quintana le dirá adiós al ciclismo profesional

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

Nacional le dañó al Avellino el fichaje de James Rodríguez, aseguró el director deportivo del club italiano: “Prefirió regresar a Colombia”

Néstor Lorenzo reveló cómo reemplazará las ausencias de James Rodríguez y Juanfer Quintero en Colombia: “Tenemos jugadores”