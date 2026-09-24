Familia de Donovan Balanta contó nuevos detalles del procedimiento policial en el que murió el joven: “No tenemos los nombres de los policías”

Según los familiares de Donovan, entre 15 y 20 agentes lo persiguieron por haber arrojado una botella a un par de metros de donde se encontraban los uniformados - crédito suminstrado a Infobae Colombia

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La familia de Donovan Balanta Paz (34 años) aseguró que, cuatro días después de su muerte durante un procedimiento policial, aún desconocen la identidad, los rangos y la actuación de los siete uniformados separados del cargo por parte de la Policía Nacional, y luego del anuncio que hizo la institución en un comunicado emitido la mañana del miércoles 23 de septiembre.

El caso ocurrió el 20 de septiembre en el sector de Caracolí, en inmediaciones del límite entre la localidad de Ciudad Bolívar, ubicada al sur de Bogotá y el vecino municipio de Soacha (Cundinamarca).

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La inquietud fue planteada después de una reunión entre los familiares de Balanta y el concejal capitalino Jairo Avellaneda (Pacto Histórico), que pidió a las autoridades entregar información sobre los agentes involucrados y aclarar por qué policías adscritos a Soacha habrían intervenido en un punto que, según la familia, pertenece a la localidad de Ciudad Bolívar.

La Policía Nacional informó en el documento oficial de respuesta que abrió una investigación disciplinaria para establecer las circunstancias de la muerte y eventuales responsabilidades.

Como parte de esa actuación, confirmó la separación temporal de siete uniformados, sin divulgar sus nombres ni el papel que tuvo cada uno en el procedimiento.

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“Sabemos que son de Soacha, mas no tenemos los nombres de los policías, si están separados, dónde están. No sabemos nada de eso”, afirmó Eli Saír Viveros, cuñado de Donovan, durante el encuentro con el cabildante.

Los allegados de Donovan Balanta afirman que el farmacéutico expresó dolor en el pecho antes de llegar a la estación y piden establecer si los uniformados emplearon una fuerza excesiva durante la reducción - crédito X

La familia pide conocer quiénes son los siete policías apartados

El concejal Avellaneda le expresó a Infobae Colombia una serie de cuestionamientos que la institución haya confirmado la medida administrativa sin que los allegados de la víctima conozcan la identidad de los funcionarios que participaron en la intervención.

“Si la propia Policía confirma que separó a siete uniformados, ¿por qué la familia todavía no sabe quiénes son? ¿Qué participación tuvo cada uno?”, preguntó el concejal, al exponer que la información resulta necesaria porque se trata de una muerte ocurrida bajo custodia policial.

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La investigación disciplinaria busca determinar si hubo responsabilidades individuales en la muerte de Donovan Balanta.

Otro de los puntos planteados por la familia y el concejal se relaciona con el lugar exacto donde se produjo la reducción de Balanta. Según el comunicado, el procedimiento ocurrió en la carrera 74B con calle 76 Sur, en el área de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá y cerca del límite con Soacha.

Avellaneda pidió esclarecer por qué uniformados de Soacha habrían realizado la intervención en ese punto, quién autorizó su participación, qué coordinación existió entre las unidades policiales y si la Policía Metropolitana de Bogotá tuvo conocimiento del operativo.

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La familia indicó además que, tras el hecho, tuvo contacto con agentes de Bogotá que presuntamente no conocían detalles sobre la intervención. Esa versión deberá ser contrastada dentro de las indagaciones, que buscan reconstruir la secuencia de hechos, identificar a los funcionarios que participaron y establecer las competencias institucionales en la zona.

La Policía Metropolitana de Soacha compartió el comunicado la mañana del miércoles 23 de septiembre de 2026 - crédito Mesoa

Los familiares también expresaron preocupación por su seguridad

Durante la reunión, los allegados de Donovan Balanta afirmaron que no han recibido contacto de la Alcaldía de Bogotá. También mostraron su preocupación por su seguridad mientras siguen las investigaciones sobre el procedimiento policial.

Avellaneda solicitó al alcalde Carlos Fernando Galán que se comunique con la familia y que facilite garantías para quienes reclaman información sobre el caso.

“No estamos pidiendo condenas anticipadas; estamos pidiendo verdad, información y garantías”, afirmó el cabildante distrital.

El concejal también pidió a la Policía Nacional responder con rapidez a las preguntas formuladas por los familiares, entre ellas, la identificación de los siete uniformados apartados y la explicación sobre la actuación de agentes de Soacha en un punto que la familia ubica dentro de Bogotá.

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Las honras fúnebres de Donovan Balanta Paz se realizan en Bogotá, y su familia espera que el caso no quede impune luego del anuncio hecho por la Policía Metropolitana de Soacha - crédito Pasa en Bogotá / X

La respuesta por parte del alcalde Carlos Fernando Galán

La misma mañana del jueves, el mandatario distrital afirmó en un mensaje desde su cuenta de X que “los hechos alrededor de la muerte de Donovan Balanta se deben aclarar por completo”.

El alcalde Galán confirmó que habló con los familiares del joven, agregó: “Tal como se lo dije a su madre, Marleny Paz, y su familia, a quienes les manifesté nuestra solidaridad, cuentan con todo el apoyo del Distrito”.

El mandatario destacó que “el domingo (20 de septiembre), en el marco de un procedimiento policial de la Policía de Soacha en los límites con Ciudad Bolívar, Donovan Balanta falleció en circunstancias que en este momento están siendo investigadas”.

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Galán detalló que “todas las entidades del Distrito están listas para apoyar en las investigaciones”, y mencionó que les pidió “expresamente a las autoridades competentes acelerar la investigación y llegar hasta el fondo de lo sucedido”.

El alcalde Galán expresó que no se tolerarán abusos dentro de la Policía - crédito @CarlosFGalan/X

Al final, el alcalde capitalino puntualizó que “desde el domingo, la Secretaría de Gobierno de Bogotá ha acompañado a la familia de Donovan, y el lunes fui informado por parte del General Cristancho de que los uniformados involucrados en estos hechos fueron separados de sus cargos por la Policía de Soacha”.

Para cerrar, Galán aclaró que “es fundamental ejercer autoridad, y respaldamos a la Policía en esa tarea, pero cuando existan casos de abusos, estos deben ser sancionados. No los vamos a tolerar ni a ocultar por ningún motivo”.

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