Desapareció en Colombia amigo del famoso jugador del Manchester United Marcus Rahsford: vive en Bogotá desde hace 3 años y no se sabe nada de él desde agosto

Anton Green, ciudadano británico de 43 años desaparecido en Colombia - crédito Jo-Ann Swanston-King/Facebook

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Anton Green, ciudadano británico de 43 años y amigo de la familia de Marcus Rashford, permanece desaparecido en Colombia desde el 8 de agosto, después de residir tres años en el país; su caso movilizó a sus familiares en el Reino Unido, a las autoridades colombianas y al delantero inglés.

La última información sobre Green lo situaba en una finca de Mesitas del Colegio, Cundinamarca. Allí habría dicho que planeaba trasladarse a Fontibón, en Bogotá, aunque sus allegados desconocen si llegó a la capital o si permaneció en ese municipio, según Semana.

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El hombre, oriundo de Whalley Range, en Mánchester, no ha respondido llamadas, mensajes ni correos electrónicos. Su teléfono permanece apagado desde el 8 de agosto y tampoco hubo actividad en sus redes sociales, mientras que amigos que tenía en Colombia tampoco volvieron a verlo.

Green mantenía una comunicación semanal con su familia en el Reino Unido, por lo que su silencio generó alarma. Su tío, Jo-Ann Swanston, difundió un pedido en la red social Facebook: “Hola, estoy intentando localizar a mi sobrino, que lleva tres años viviendo en Colombia. No hemos tenido noticias suyas desde principios de agosto y su teléfono está apagado desde entonces”.

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Anton Green, ciudadano británico de 43 años y amigo de la familia de Marcus Rashford, permanece desaparecido en Colombia desde el 8 de agosto, después de residir tres años en el país; su caso movilizó a sus familiares en el Reino Unido, a las autoridades colombianas y al delantero inglés - crédito facebook

Swanston solicitó que quienes tengan información contacten a la Policía de Bogotá o a la Policía del Reino Unido a través del número 101. La familia indicó que la falta de novedades no corresponde a su comportamiento habitual.

Su hermana, Sian Tuohey, lo describió como “un hombre feliz y decente” que se había establecido en Colombia mientras viajaba. También sostuvo que hablaba español con fluidez y que se había mudado recientemente a Fontibón, de acuerdo con BBC.

La mujer afirmó que no hubo señales anormales en los últimos intercambios con su hermano. “Estamos en una situación difícil: todos estamos en otro continente y no podemos hacer nada. La ayuda no es suficiente”, expresó.

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Las autoridades colombianas confirmaron a la familia la apertura de un caso por persona desaparecida, pero Tuohey aseguró que no recibió más información sobre las gestiones de búsqueda. “No es un proceso suficiente que las familias pasen semanas y semanas sin contacto”, cuestionó.

La ausencia de actualizaciones incrementó la preocupación en el entorno de Green. “Como no nos dan novedades, la ansiedad y el estrés están aumentando mucho. Mi madre se siente muy mal; veo que no puede sobrellevarlo”, añadió su hermana.

La última información sobre Green lo situaba en una finca de Mesitas del Colegio, Cundinamarca. Allí habría dicho que planeaba trasladarse a Fontibón, en Bogotá, aunque sus allegados desconocen si llegó a la capital o si permaneció en ese municipio - crédito The Sun

El pedido de Marcus Rashford a sus seguidores

Marcus Rashford, futbolista británico que juega como delantero en el Manchester United F. C. de la Premier League de Inglaterra, publicó un pedido de información en su cuenta de Instagram, seguida por millones de personas. El futbolista definió a Green como un “amigo de la familia” y pidió que cualquier persona que conozca datos sobre su paradero se comunique con las autoridades.

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El vínculo entre ambos se remonta a Ro-shaun Williams, hermano de Anton y exdefensor de las divisiones juveniles del Manchester United. Rashford y Williams se conocieron durante su formación en el club inglés.

Nyla Green, madre de Anton y de 64 años, pidió información sobre el paradero de su hijo, quien se mudó hace tres años desde Mánchester a una zona cercana a Bogotá.

La mujer agradeció que Marcus Rashford difundiera la búsqueda y explicó que conoce al futbolista desde su infancia, cuando compartía academia y club con su hijo menor, Ro-Shaun Williams. “Esperamos que la gente se ponga en contacto con nosotros si sabe algo”, señaló Green a The Sun.

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Marcus Rashford, futbolista británico que juega como delantero en el Manchester United F. C. de la Premier League de Inglaterra, publicó un pedido de información en su cuenta de Instagram, seguida por millones de personas - crédito redes sociales

El Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido informó que brinda apoyo a la familia del británico y que mantiene contacto con las autoridades locales en Colombia.