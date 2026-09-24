Colombia

Exministra Irene Vélez cuestionó las nuevas medidas del Gobierno para controlar los hipopótamos: “Tecno-estupidez”

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, respondió a la exministra de Ambiente y afirmó que el sistema digital forma parte del documento elaborado durante la administración de Gustavo Petro

Irene Vélez - crédito Luisa González/REUTERS/EFE
El pronunciamiento de la exministra de Ambiente Irene Vélez y del actual ministro fue en la red social X - crédito Luisa González/REUTERS/EFE
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La exministra de Ambiente Irene Vélez cuestionó las nuevas decisiones del Gobierno de Abelardo de la Espriella para controlar la población de hipopótamos en Colombia y calificó de “tecno-estupidez” la inclusión de una aplicación para informar avistamientos.

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, respondió que la herramienta ya estaba contemplada en el plan que dejó la administración anterior.

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Vélez publicó sus críticas en X luego de que el Ministerio de Ambiente informara tres acciones para reforzar el manejo de esta especie invasora: la búsqueda de recursos con el sector privado, la ampliación de la respuesta institucional y la creación de un sistema digital para que habitantes y autoridades comuniquen la presencia de los animales.

Irene Vélez - crédito @IreneVelezT/X
La exministra de Ambiente Irene Vélez cuestionó las nuevas decisiones del Gobierno de Abelardo de la Espriella para controlar la población de hipopótamos en Colombia - crédito @IreneVelezT/X

La exfuncionaria cuestionó la utilidad de esa herramienta en zonas con limitaciones de conectividad y expresó inquietudes por la seguridad de las comunidades que habitan cerca de los lugares donde se han expandido los hipopótamos.

“¿En serio creen que una APP va a resolver el riesgo de los hipopótamos para los niños de las escuelas de Barranca?”, escribió Vélez. En la misma publicación, planteó dudas sobre la capacidad de los residentes para usar la plataforma en situaciones de emergencia.

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Vélez pidió medidas directas en las zonas afectadas

La exministra también aludió a los pescadores de la cuenca del río Magdalena y a los efectos que, según señaló, podría tener el crecimiento de la población de hipopótamos sobre los ecosistemas acuáticos.

“¿Es una APP la solución para los pescadores de la cuenca del Magdalena cuyo mayor riesgo es nocturno?”, preguntó Vélez. Después mencionó posibles afectaciones por el exceso de nutrientes y la disminución de oxígeno en el agua, así como el impacto sobre especies como manatíes, nutrias y bagres.

En otro apartado de su mensaje, Vélez afirmó que la aplicación no solucionaría por sí misma los problemas asociados con la especie. “Una APP nos deja el problema intacto”, sostuvo.

La exministra advirtió que, si no se aplican medidas eficaces, la población podría superar los 500 individuos al final del actual período de Gobierno. Esa proyección fue presentada por Vélez en su publicación y no formó parte del anuncio divulgado por la cartera ambiental.

Irene Vélez advirtió que, si no se aplican medidas eficaces, la población podría superar los 500 individuos al final del actual período de Gobierno - crédito Ministerio de Ambiente
Irene Vélez advirtió que, si no se aplican medidas eficaces, la población podría superar los 500 individuos al final del actual período de Gobierno - crédito Ministerio de Ambiente

También defendió la gestión que encabezó durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. “Dejamos un plan robusto, protocolos concertados y un proyecto listo para desarrollarse durante este semestre”, afirmó.

Fabio Arjona dijo que la herramienta figuraba en el plan anterior

El ministro Fabio Arjona rechazó la crítica de Vélez y aseguró que la aplicación hacía parte del Plan para la Prevención, Control y Manejo del Hipopótamo, elaborado durante la administración anterior.

“Irene, sorprende que hoy llames ‘tecno-estupidez’ a una herramienta que tú misma dejaste escrita en el Plan para la Prevención, Control y Manejo del Hipopótamo”, manifestó Arjona. El funcionario agregó que el sistema digital corresponde a la tercera acción prevista para mejorar el monitoreo, la comunicación de avistamientos y el seguimiento de la especie.

El ministro precisó que la aplicación no constituye la totalidad de la estrategia oficial. “La APP no es el plan, es una herramienta del plan”, escribió en respuesta a la exministra.

Fabio Arjona - crédito @fabio_arjona/X
El ministro Fabio Arjona rechazó la crítica de Vélez y aseguró que la aplicación hacía parte del Plan para la Prevención, Control y Manejo del Hipopótamo, elaborado durante la administración anterior - crédito @fabio_arjona/X

Arjona también cuestionó que Vélez presentara la plataforma como una decisión aislada del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Según explicó, el Ejecutivo busca poner en práctica medidas que ya figuraban en la hoja de ruta recibida por la actual administración.

El Ministerio de Ambiente anunció recursos, coordinación y monitoreo

La controversia se produjo después de una mesa interinstitucional que el Ministerio de Ambiente lideró el 23 de septiembre en Bogotá. Participaron autoridades ambientales y territoriales, el Instituto Alexander von Humboldt, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y las corporaciones autónomas regionales Corantioquia, CAS, Cornare y Corpoboyacá.

La primera acción anunciada consiste en buscar financiación y apoyo técnico de actores privados y otras entidades. La segunda prevé sumar instituciones nacionales y territoriales, de acuerdo con sus competencias, para ampliar la capacidad de atención en las áreas donde hay presencia de hipopótamos.

La tercera contempla una aplicación dirigida a comunidades y autoridades. La cartera indicó que la información recibida permitirá identificar avistamientos, definir prioridades y orientar intervenciones en los territorios.

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