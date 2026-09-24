Quién es ‘El rey de la Sierra’, el cantante al que señalan de hacerle corridos a Los Pachenca: tiene una canción sobre “Bendito Menor”

créditos captura de pantalla EL REY DE LA SIERRA / YouTube | Alex Rodriguez Navarro / Facebook

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El cantante y compositor Alex Rodríguez, conocido con su nombre artístico como El Rey de la Sierra, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en Santa Marta contra el director de un medio de comunicación local Seguimiento, y su director Polo Díaz-Granados.

El artista sostiene que una publicación hecha en el portal informativo regional lo relacionó con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn, grupo criminal también conocido Los Pachenca), y que esa información afectó su buen nombre y su actividad profesional.

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La denuncia se conoció en medio de la situación de seguridad que atraviesa Santa Marta y el Magdalena tras los recientes operativos contra integrantes de las Acsn.

Rodríguez afirmó al medio local Soy Samario Noticias que su trabajo como intérprete de corridos por encargo no puede ser utilizado para atribuirle vínculos con estructuras armadas ilegales.

“El hecho que yo sea cantante y compositor de corridos, que haga corridos por encargo, no quiere decir que yo sea un delincuente, que yo sea una persona que le causa daño a la humanidad”, puntualizó el artista.

Flórez compartió la captura de pantalla en la que se le menciona, y según él, se estaría afectando su buen nombre - crédito Soy Samario Noticias / Facebook

Rodríguez dijo que la publicación cuestionada incluyó una fotografía suya y lo presentó, según su versión, como una persona vinculada con el grupo armado.

El cantante señaló que la difusión de esa imagen y esas afirmaciones le generó preocupación por su reputación y su seguridad.

El artista aseguró que lo presentaron como alias Patiliso

En declaraciones al mismo medio, El Rey de la Sierra indicó que su denuncia está dirigida contra Díaz-Granados, a quien acusa de asociar su nombre con organizaciones armadas y de difundir contenidos que, según él, son falsos.

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“Utiliza una de mis fotografías, que ya está difundida en todas las redes sociales, y me está perjudicando”, contó el cantante, que dos semanas atrás lanzó en YouTube uno de sus más recientes éxitos musicales, titulado El Menor (junto Nengo González), una canción que recuerda a Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, el cabecilla de las Acsn que murió tras un operativo que se llevó a cabo la madrugada del viernes 4 de septiembre en una vivienda ubicada en el barrio Los Olivos, de Riohacha (La Guajira).

El cantante agregó: “Él publica que soy el nuevo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y me coloca como alias Patiliso”.

Por lo anterior, el añadió que esta publicación afecta su buen nombre y carrera musical. “Soy un artista, voy a cumplir 30 años de carrera artística, una persona reconocida”, añadió Rodríguez.

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El rey de la Sierra afirmó que se enteró de la circulación de la publicación por medio de la persona encargada de administrar sus redes sociales. Según relató, recibió la imagen durante la noche y contactó a su abogado para definir las acciones legales.

“Anoche (lunes 21 de septiembre), a las diez de la noche, me hace llegar la imagen, donde quedé totalmente sorprendido. Miré las redes, llamé a mi abogado y coordiné con él para instaurar la denuncia”, comentó el artista, que dejó en claro que es cantante y compositor: “Me dedico solamente a cantar y a hacer música por encargo.

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El abogado aseguró que Rodríguez no tiene antecedentes ni requerimientos

José Luis Noriega, abogado de Alex Rodríguez y exjuez de la República, respaldó la denuncia y rechazó las publicaciones que vinculan al artista con el grupo criminal.

“Mi cliente Alex Rodríguez, bien conocido como el Rey de la Sierra, es un artista, una persona bien acogida en la ciudad de Santa Marta, donde tiene un buen nombre”, indicó Noriega. “No cuenta con ningún antecedente, no tiene ningún requerimiento por las autoridades competentes”, destacó el jurista.

Asimismo, la defensa del artista anunció que buscará que el periodista señalado retire el contenido y se rectifique por los efectos que, según Rodríguez y su abogado, tuvo la difusión de la información en redes sociales.

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Rodríguez señaló que los corridos por encargo forman parte de su repertorio musical, pero aclaró que esa actividad no constituye una prueba de participación en hechos ilegales ni de cercanía con grupos armados.

“Soy un artista que me dedico a hacer mi música, a complacer a mis seguidores y, vuelvo y repito, a hacer corridos por encargo”, aseveró El rey de la Sierra.

Esta es la canción sobre alias Bendito Menor: