Iván Cepeda envió un mensaje a la comunidad Lgbti+ tras decisión de Abelardo de la Espriella de salir de la Coalición por la Igualdad de Derechos: “Los vamos a defender”

El senador señaló que trabajará para proteger los derechos de la comunidad y de cualquier minoría vulnerada - crrédito @IvanCepedaCast/X

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Colombia abandonó la Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC), el mecanismo internacional dedicado a promover y proteger a las personas Lgbti+, y dejó vacante la copresidencia que ejercía junto con España para el período 2025-2027. El Gobierno nacional comunicó su retiro con efecto inmediato el jueves 17 de septiembre de 2026, antes de que concluyera ese mandato compartido.

La salida fue notificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores al Comité Ejecutivo de la ERC y al Gobierno español mediante una comunicación diplomática enviada desde Bogotá por el Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional.

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El país compartía con España la copresidencia de la coalición internacional para el periodo 2025–2027 -crédito @DiversaBogota/X

La Cancillería, liderada por Omar Bula, informó que el Gobierno nacional “ha decidido el retiro de la República de Colombia de la Coalición, con fecha efectiva a partir de hoy”.

El documento no expuso las razones que motivaron la decisión ni precisó si el retiro supone cambios en la política exterior colombiana sobre los asuntos abordados por la Coalición. Sí incluyó un reconocimiento al trabajo realizado con las autoridades españolas y con organizaciones de la sociedad civil de ambos países.

El Ministerio de Relaciones Exteriores agradeció “de manera muy especial al Gobierno del Honorable Reino de España, así como a los representantes de la sociedad civil española y colombiana, por el trabajo conjunto adelantado durante el ejercicio de la copresidencia compartida entre España y Colombia”.

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Iván Cepeda envió un mensaje a la comunidad Lgbti+ tras la salida de Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos - crédito Reuters/Colprensa

Tras la decisión, el excandidato presidencial y senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, envió un mensaje de apoyo a la comunidad Lgbti+.

“SON DERECHOS DE TODO EL PUEBLO COLOMBIANO A toda la comunidad LGBTIQ+ queremos decirle algo con absoluta claridad: no están solxs”, escribió en su cuenta de X.

El congresista de oposición también dijo que llevará a cabo una férrea defensa de los derechos de las minorías, además de sellar que hará todo lo posible para impedir la exclusión de las comunidades en el territorio.

El excandidato presidencial y senador del Pacto Histórico reiteró su compromiso de transformar la sociedad que produce la exclusión - crédito @IvanCepedaCast/X

“Seguiremos defendiendo cada derecho conquistado, enfrentando cualquier intento de exclusión y trabajando por una Colombia donde nadie tenga que esconder quién es o a quién ama. Sus derechos son derechos de Colombia. Y los vamos a defender”, expuso Cepeda.

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Su mensaje estaba acompañado de un video en el que dijo que “la homosexualidad no es una enfermedad, ni un delito, ni una vergüenza. Es una forma de existencia humana que reclama dignidad y libertad. Queremos transformar la sociedad que produce la exclusión. Todas y todos vamos a luchar porque ese pensamiento sea realidad en Colombia”, sentenció.

Caribe Afirmativo reprochó la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella

Caribe Afirmativo, organización no gubernamental que trabaja por la defensa y promoción de los derechos de las personas Lgbti+, cuestionó públicamente el retiro, señalando que Colombia abandonó la ERC antes de completar la responsabilidad que había asumido. Según sus consideraciones, la salida representa un retroceso en la representación internacional del país y en su compromiso con la promoción y protección de los derechos de esta población.

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La organización, encabezada por Wilson Castañeda Castro, afirmó que la copresidencia constituía una responsabilidad de Estado, no una tarea exclusiva de un gobierno de turno. También señaló que, según fuentes oficiales consultadas por la entidad, la justificación estaría vinculada a la percepción de que la participación colombiana en la ERC era un legado del gobierno anterior.

Esa explicación no figura en la comunicación diplomática divulgada por la Cancillería. Caribe Afirmativo objetó esa eventual motivación al recordar que la Coalición funciona desde hace más de una década como un espacio de cooperación entre Estados y la sociedad civil.

Incluso, señaló que abandonar la copresidencia antes de terminar el periodo supone una señal sobre la posición internacional del país frente a los derechos Lgbti+.

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