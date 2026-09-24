Colombia

El vicepresidente José Manuel Restrepo leyó discurso de Abelardo de la Espriella en Naciones Unidas con críticas al globalismo y a la misma ONU: “No busco complacer a nadie”

El vicepresidente entregó detalles de las acciones que ha adelantado el Gobierno nacional en los primeros días de gestión, incluidas las ayudas tras el terremoto y los operativos militares contra el narcotráfico y los grupos armados

José Manuel Restrepo leyó una extensa carta de Abelardo de la Espriella en la que invitó a los empresarios internacionales a invertir en Colombia - crédito captura de pantalla
José Manuel Restrepo leyó una extensa carta de Abelardo de la Espriella en la que invitó a los empresarios internacionales a invertir en Colombia - crédito captura de pantalla
Guardar

En la tarde del jueves 24 de septiembre, el viceministro José Manuel Restrepo llegó hasta la Asamblea General de la ONU como parte de la misión encomendada por el presidente Abelardo de la Espriella.

Durante su intervención, Restrepo leyó una extensa carta enviada por el jefe de Estado en la que dio un balance de lo que han sido sus primeros días como el líder del país, además de explicar la razón de su ausencia ante el organismo internacional.

PUBLICIDAD

El discurso combinó críticas institucionales con un balance de las primeras semanas de Gobierno, marcado por la respuesta a un terremoto, los operativos contra estructuras armadas y una convocatoria a la inversión extranjera.

La intervención sostuvo que Colombia busca cooperar con otros países sin aceptar que instancias supranacionales diluyan la soberanía, las tradiciones o la identidad nacional. El mensaje también pidió una ONU más eficiente frente al terrorismo, el narcotráfico y el crimen transnacional.

Restrepo explicó que asistió a la Asamblea General en representación del mandatario, quien decidió no viajar al exterior durante los cuatro años de su administración por una promesa realizada durante la campaña.

PUBLICIDAD

En el texto leído ante los representantes de los Estados, De la Espriella afirmó que su decisión no implicaba un distanciamiento de la comunidad internacional. Por el contrario, agradeció la asistencia recibida tras el terremoto que afectó al país.

“Y desde el primer momento empezamos a recibir la ayuda generosa de países y amigos y organizaciones internacionales como cada uno de ustedes. Quiero expresarles hoy, desde esta tribuna, la profunda y sincera gratitud del pueblo colombiano para con todos ustedes”, señaló Restrepo en representación del presidente.

El presidente afirmó que la tragedia ocurrió tres días después de su posesión y obligó a la nueva administración a priorizar la atención de las víctimas y las labores de rescate.

De la Espriella aseguró que, ante la emergencia, su Gobierno dejó en segundo plano los nombramientos y las reuniones administrativas. “Había que salvar vidas humanas”, expresó en el documento leído por Restrepo.

El mandatario agradeció a los países, las organizaciones internacionales y los equipos de rescate que acudieron a las zonas afectadas. Afirmó que la ayuda confirmó el valor de la cooperación cuando se traduce en soluciones concretas para la población.

El Gobierno planteó recuperar la seguridad y el control territorial

El discurso presentó la seguridad como el primer paso de la propuesta denominada Patria Milagro, una idea que De la Espriella definió como la recuperación de la confianza de los ciudadanos en el Estado, la ley y las oportunidades de progreso.

El presidente sostuvo que recibió un país con deterioro de la confianza institucional, tras el mandato de Gustavo Petro. Afirmó que esa situación afecta la disposición de las personas a trabajar, estudiar, emprender y cumplir las normas.

La administración anunció que ordenó a la fuerza pública recuperar el control territorial y enfrentar a las estructuras responsables de asesinatos, secuestros, explosiones y reclutamiento de menores.

“Mi gobierno está decidido a dejar los eufemismos. Las organizaciones que asesinan, que secuestran, que emplean explosivos, que reclutan menores y que recurren deliberadamente al terror para doblegar a una sociedad son grupos terroristas. Así los llamamos y los estamos enfrentando con toda la fuerza legítima del Estado, dentro de la Constitución y dentro de la ley”, comentó el mandatario.

Restrepo también mencionó los operativos militares y policiales contra el narcotráfico y los grupos armados. Entre los resultados citó las bajas de alias Bendito Menor, integrante de Los Pachenca.

El presidente advirtió que el narcotráfico no puede abordarse como un problema exclusivo de Colombia. Señaló que las rutas, los flujos financieros y las redes de estas organizaciones atraviesan varios países.

Por esa razón, pidió que la comunidad internacional asuma responsabilidades frente a una amenaza que calificó como transnacional. El discurso reclamó cooperación en inteligencia, justicia y rastreo de recursos vinculados con la financiación de grupos terroristas.

Abelardo de la Espriella rechazó el globalismo y pidió una ONU menos burocrática

El eje internacional de la intervención estuvo marcado por las críticas del presidente a las Naciones Unidas. De la Espriella aseguró que sus cuestionamientos no respondían a una animadversión contra el organismo, sino a preocupaciones políticas, institucionales y doctrinarias.

El mandatario afirmó que cree en la ONU, aunque planteó dudas sobre la capacidad de la organización para cumplir sus propósitos con eficacia ocho décadas después de su creación.

“Señor presidente, señor secretario general, jefes de Estado y de gobierno, excelencias. Reconocer las imperfecciones de una institución como esta no significa desconocer su valor. Puede ser, por el contrario, una manera de fortalecerla. No ha sido mi estilo refugiarme en lo políticamente correcto, ni decirles a mis interlocutores aquello que supongo desean oír. No busco complacer a nadie, sino exponer la posición de la República de Colombia con respeto, con cordialidad y con claridad. Ninguna institución humana es perfecta. Todas siempre serán perfectibles y las Naciones Unidas también”, señaló el representante colombiano.

El mensaje preguntó si la estructura burocrática del organismo se volvió demasiado pesada y si los Estados dedican más recursos a administrar procedimientos que a resolver problemas.

De la Espriella señaló que la defensa de los derechos humanos pierde credibilidad cuando se aplica según intereses políticos. Rechazó que esas garantías se utilicen para castigar a unos gobiernos y guardar silencio frente a otros.

El presidente dedicó un apartado al globalismo, entendido en el discurso como una doctrina que desplaza a las naciones, las identidades, las tradiciones y los valores propios en favor de una uniformidad política y cultural definida desde organismos supranacionales.

“No comparto esa doctrina”, afirmó De la Espriella. Aclaró que su posición no cuestiona el comercio internacional ni la cooperación entre Estados.

Para el mandatario, el multilateralismo debe facilitar el trabajo conjunto de países soberanos y no disolver sus identidades. “No busco complacer a nadie”, sostuvo al defender la franqueza de su intervención ante la ONU.

La propuesta económica apuntó a la inversión y el empleo

El mensaje presidencial también incluyó un llamado a fortalecer la economía mediante la inversión privada, la generación de empleo y la formación de jóvenes en sectores tecnológicos.

De la Espriella afirmó que los gobiernos no pueden decretar el crecimiento económico. Según su planteamiento, el Estado debe crear condiciones para que las ideas se conviertan en empresas y las empresas generen puestos de trabajo.

El mandatario invitó a los inversores internacionales a considerar a Colombia por su ubicación entre dos océanos, sus tierras productivas, sus recursos energéticos y su biodiversidad.

El texto sostuvo que el país busca participar en la transformación tecnológica con formación en superinteligencia, robótica, ciencia de datos, agroindustria, ingeniería y nuevas economías.

La idea de la Patria Milagro fue presentada como una cadena entre seguridad, confianza, inversión, empleo y mejores condiciones de vida. El presidente señaló que el objetivo es que el crecimiento llegue a los hogares, las cosechas, la vivienda y el acceso a medicamentos.

Colombia pidió una definición internacional de terrorismo

El presidente propuso avanzar hacia una definición jurídica universal del terrorismo. En el discurso se recordó que la comunidad internacional elaboró desde 1963 diecinueve instrumentos jurídicos para prevenir distintos actos terroristas.

De la Espriella afirmó que la falta de una definición común genera incertidumbre jurídica, diferencias entre legislaciones nacionales y obstáculos para la cooperación entre los Estados.

El Gobierno colombiano planteó que la definición debe impedir que una discrepancia política sea tratada de forma arbitraria como terrorismo. También debe evitar que organizaciones armadas encubran asesinatos, secuestros o ataques contra civiles detrás de motivaciones políticas.

El mensaje cerró con una invitación a comerciar, invertir e intercambiar conocimiento con Colombia. El presidente sostuvo que el país no pretende que otras naciones asuman tareas que corresponden a los colombianos, aunque pidió socios para enfrentar amenazas compartidas y ampliar las oportunidades económicas.

Temas Relacionados

José Manuel RestrepoAsamblea General de la ONUAbelardo de la EspriellaDiscurso Colombia ONUColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Quién es ‘El rey de la Sierra’, el cantante al que señalan de hacerle corridos a Los Pachenca: tiene una canción sobre “Bendito Menor”

El artista Alex Rodríguez Navarro afirmó que un artículo periodístico lo habría relacionado con uno de los máximos cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn): Orlando Pérez Ortega, alias Patiliso

Quién es ‘El rey de la Sierra’, el cantante al que señalan de hacerle corridos a Los Pachenca: tiene una canción sobre “Bendito Menor”

Exministra Irene Vélez cuestionó las nuevas medidas del Gobierno para controlar los hipopótamos: “Tecno-estupidez”

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, respondió a la exministra de Ambiente y afirmó que el sistema digital forma parte del documento elaborado durante la administración de Gustavo Petro

Exministra Irene Vélez cuestionó las nuevas medidas del Gobierno para controlar los hipopótamos: “Tecno-estupidez”

Wadith Manzur se declaró inocente y negó que vaya a colaborar con la justicia en el caso de corrupción de la Ungrd: “Eso no es cierto”

La defensa del congresista, liderada por el abogado Luis Carlos Torreglosa, aseguró que se presentará ante la Corte Suprema de Justicia

Wadith Manzur se declaró inocente y negó que vaya a colaborar con la justicia en el caso de corrupción de la Ungrd: “Eso no es cierto”

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

El equipo de Lucas González recibirá al Ballet Azul en una nueva edición del superclásico del fútbol profesional colombiano

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

Iván Cepeda envió un mensaje a la comunidad Lgbti+ tras decisión de Abelardo de la Espriella de salir de la Coalición por la Igualdad de Derechos: “Los vamos a defender”

El excandidato presidencial y senador del Pacto Histórico reiteró su compromiso de transformar la sociedad que produce la exclusión

Iván Cepeda envió un mensaje a la comunidad Lgbti+ tras decisión de Abelardo de la Espriella de salir de la Coalición por la Igualdad de Derechos: “Los vamos a defender”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

ENTRETENIMIENTO

El actor Sebastián Vega reveló que aún es adicto al alcohol: “Esa puerta sigue ahí”

El actor Sebastián Vega reveló que aún es adicto al alcohol: “Esa puerta sigue ahí”

Paola Jara reveló cómo es actualmente su relación con los hijos de Jessi Uribe: “Traté de meterme más de lo que debía”

“El agropecuario” reveló que demandó a Aida Victoria por permitir el uso de su hijo en un video de Blessd: “Me da rabia”

El agropecuario se defendió de las acusaciones de Aida Victoria Merlano; negó haberle cobrado $40 millones por la salida de su hijo de Colombia

J Balvin desfiló en el Vogue World Milano: así fue el debut del colombiano en la pasarela de moda

Deportes

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

México vs. Colombia: hora y dónde ver el primer partido amistoso de la Tricolor en la fecha FIFA de septiembre-octubre

Federación Colombiana de Ciclismo confirmó las fechas del Tour Colombia 2027: hay un convenio con México para convocar a la élite del ciclismo mundial

Así fue el primer entrenamiento del Junior FC en el remodelado estadio Metropolitano de Barranquilla: “Al estilo europeo”

Este es el Giro de la Emilia, la carrera en la que Nairo Quintana le dirá adiós al ciclismo profesional