Colombia

El ministro del Interior Rodrigo Lara negó que haya existido “mermelada” para la aprobación del presupuesto para 2027 en el Congreso: “Empezamos a recortar la grasa”

El Presupuesto General de la Nación para 2027, por $634,9 billones, pasará ahora a discusión en las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes

El ministro Rodrigo Lara destacó el trabajo del Gobierno para lograr consensos en el Congreso de la República - crédito @Rodrigo_Lara_/X

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El miércoles 23 de septiembre, las comisiones Económicas Conjuntas del Congreso aprobaron el Presupuesto General de la Nación para 2027, por $634,9 billones, que pasará ahora a discusión en las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes.

Por este motivo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, reaccionó en su cuenta oficial de X y destacó la gestión del Gobierno nacional para lograr la aprobación.

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“Hoy las comisiones económicas conjuntas aprobaron el Presupuesto. No es un discurso. Es capacidad de contener el gasto, por eso el Ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presentó un presupuesto de la verdad”, indicó.

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