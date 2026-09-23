Así será la despedida de Nairo Quintana del ciclismo: ya no tendrá lugar en el Mundial de Ruta en Montreal

Nairo Quintana quiere hacer una buena presentación en el Mundial de Ruta en Montreal para ayudar a Colombia a subirse al podio - crédito Federación Colombiana de Ciclismo

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Nairo Quintana se prepara para despedirse de su carrera en el ciclismo profesional, con la que también se cerrará una etapa histórica para Colombia porque el boyacense dio paso a una generación que conquistó las grandes vueltas y devolvió al país a la élite del deporte.

El pedalista afirmó que su última carrera ya no será en el Mundial de Ruta, que se realiza en Montreal y cuya competencia en la que participará será la prueba de ruta el domingo 27 de septiembre, con la selección Colombia de ciclismo para pelear por un lugar en el podio.

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La idea de Nairo es que su adiós al deporte sea de manera especial, con sus aficionados y en Colombia, donde empezó su camino en la bicicleta, además de que promete ser un momento especial, lleno de emotividad y con el que cerrará el capítulo profesional, para arrancar nuevos proyectos.

“Será un evento maravilloso”

Nairo habló para Caracol Radio sobre lo que será su última competencia como pedalista profesional, en la que aseguró que, aunque espera dejar una última buena actuación en el Mundial de Ruta en Montreal, su despedida será en Cartagena, en un evento con ciclistas aficionados.

“Ya está sobre la mesa y está dicho desde el inicio de año, la decisión la tomé hace dos años. Claramente, llegará el día y seguramente no estaré preparado. Soñaré y el día siguiente despertaré preguntándome cuándo será la próxima competición. Así es la vida y así son los ciclos del deporte; claramente quiero cerrarlo con toda mi gente en Cartagena, en nuestro Gran Fondo Nairo Fest”, dijo.

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El Gran Fondo Nairo Fest es una competencia para ciclistas aficionados, que se realizará en Cartagena del 9 al 11 de octubre de 2026 - crédito @tiendanairo/Instagram

El boyacense añadió que “será un evento maravilloso donde estarán parte de mis colegas, compañeros, rivales, con quienes hemos disfrutado y batallado en muchísimas carreras a lo largo de estos 17 años. Será ese momento, seguramente, el que ya me da ese ok para ir a descansar y disfrutar del ciclismo, pero más recreativo”.

De otro lado, Nairo Quintana aún lamenta que el Movistar no lo llamara para la Vuelta a España 2026, en la que salió campeón su compañero Enric Mas y coronó a un ibérico después de 12 años, pero respetó la decisión de la escuadra por armar un equipo más competitivo.

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Nairo Quintana alcanzó a destacar en la Vuelta Asturias, en abril de 2026 - crédito @Movistar_Team/X

“Me hubiese gustado haber estado ahí, un poco dando experiencia, un poco participando y ver los escenarios en los que se desarrollaba la carrera. En este caso se dio de esa manera y el equipo lo aprovechó, sabíamos que Enric (Mas) estaba muy bien y lo pudo aprovechar. Fueron decisiones técnicas donde no tuve ninguna decisión desde mi parte para tomar. Pues terminar un par de carreras en Italia con el equipo este año”, señaló.

“Es una carrera claramente para especialistas”

De otro lado, Nairo también entregó detalles del Mundial de Ruta, en el que espera ser clave para la competencia del 27 de septiembre, en la prueba de fondo masculina, que contará con 273 kilómetros, es carrera de un día y los favoritos son los llamados “clasicómanos”: pedalistas expertos en certámenes de una jornada.

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“Es una carrera claramente para especialistas, donde tenemos que ver con los compañeros y el director técnico quién es el que mejor está para poder disputar y estar representando al país adelante, e intentando buscar la medalla y estar muy cerca de los primeros. De esa manera el resto poder llevarle y lograr esa posición importante”, explicó.

Nairo Quintana ha corrido el mundial con la selección Colombia de ciclismo en cinco ocasiones: 2013, 2017, 2018, 2019 y 2022. Este 2026 correrá su sexta competencia orbital - crédito AFP

Nairo también destacó el apoyo de la afición colombiana: “Me llena de muchísima emoción ver a toda la gente, llevar la camiseta del país representándolos en este Mundial. Mi primer Mundial fue en el 2009, hace 17 años, y poder terminar mi carrera deportiva representando a mi país es de muchísimo orgullo”.

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Finalmente, el boyacense confía en el trabajo de sus compañeros para apuntarle al podio: “Por eso es bueno saber cómo viene Harold Tejada, cómo está Brandon (Rivera), cómo está (Sergio) Higuita que, sobre todo, para nosotros Higuita es el hombre referente en este tipo de recorridos, porque ha sido especialista en clásicas de un día. Yo les diré cómo estoy también y ya después veremos de qué manera la podemos jugar”.