Colombia

David Luna culpó al Gobierno Petro por el control territorial de grupos armados en Santa Marta: “No pasó de un día para otro”

El exsenador y exprecandidato presidencial aseguró que el paro armado de Los Pachenca demuestra que, según él, la política de seguridad del expresidente Petro habría permitido “el control de la criminalidad”

David Luna acusó al Gobierno Petro y a la Paz Total por el control territorial de Los Pachenca en el Caribe - crédito Luisa González/Reuters/Reuters - Colprensa
David Luna acusó al Gobierno Petro y a la Paz Total por el control territorial de Los Pachenca en el Caribe - crédito Luisa González/Reuters/Reuters - Colprensa
Guardar

Luego de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenó la militarización de Santa Marta, Magdalena, por un paro armado atribuido a Los Pachenca, también conocidos como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), que afectó el centro urbano costero y otras zonas del departamento, el exsenador y exprecandidato presidencial David Luna atribuyó la situación de seguridad al Gobierno Petro.

El líder político, en primer lugar, cuestionó la política de Paz Total. A través de una publicación en su cuenta de X, Luna afirmó que las estructuras criminales demostraron tener la capacidad para paralizar una ciudad y que el Estado colombiano debe recuperar el control estatal en todo el territorio nacional.

PUBLICIDAD

¿Saben qué pasó ayer en Santa Marta? Los criminales demostraron que tienen la capacidad de paralizar una ciudad entera.Casi $40.000 millones en pérdidas, comercios cerrados y calles vacías por el miedo de la gente", expresó.

Luna sostuvo toda la situación expuso el poder que, según su postura, adquirieron los grupos armados en esa región, en particular, durante la gestión del entonces presidente Gustavo Petro.

Este fue el mensaje que publicó David Luna en sus redes sociales contra Gustavo Petro - crédito @lunadavid/X
Este fue el mensaje que publicó David Luna en sus redes sociales contra Gustavo Petro - crédito @lunadavid/X

Y esto no pasó de un día para otro. Santa Marta lleva meses viviendo bajo el control de la criminalidad. Lo de ayer simplemente dejó al descubierto el nivel de fortalecimiento que estas estructuras tuvieron en el Magdalena durante la Paz Total”, dijo.

PUBLICIDAD

Luna agregó que solo el paro armado del 22 de septiembre de 2026 representó pérdidas cercanas a los 40.000 millones de pesos. La cifra coincide con una estimación de 39.000 millones de pesos durante el primer día del paro presentada por el gremio transportador Fedetranscarga, mientras que la Cámara de Comercio de Santa Marta calculó un impacto de 41.500 millones al incluir a Ciénaga y la Zona Bananera.

En su mensaje, el excongresista atribuyó la situación a un fortalecimiento de las organizaciones ilegales en Magdalena durante la estrategia de diálogo del Gobierno Petro con grupos armados.

“Por eso vuelven a cobrar sentido las palabras de Otty Patiño, estaban jugando a los ‘congelados’. Todo estaba ‘tranquilo’ mientras los dejaran quietos. Pero una vez dieron de baja al ”Cholo", dejaron en evidencia el control que tenían en la zona", señaló.

crédito @mindefensa/X
Alias Cholo fue dado de baja en medio de operativos militares lideradas por el presidente Abelardo de la Espriella - crédito @mindefensa/X

Alias Cholo fue identificado como José Luis Pérez Villanueva y señalado por las autoridades como uno de los mandos de las Acsn. Su muerte ocurrió durante una operación de las fuerzas de seguridad el 21 de septiembre de 2026.

Tras ese operativo, el grupo criminal anunció un paro armado de 48 horas que afectó la movilidad, el transporte de carga, el comercio y la actividad turística en Santa Marta, Ciénaga y corredores viales de Magdalena.

“Las Fuerzas Militares hacen bien en retomar el control. Pero ahora tenemos que preguntarnos algo, ¿cuántos otros lugares de Colombia están también jugando a los ‘congelados’? No será fácil, pero debemos recuperar el control de todo el territorio nacional. Ni un centímetro más para los bandidos”, concluyó Luna.

David Luna también atribuyó a la Paz Total el ataque al tren del Cerrejón

El también exministro de las TIC se pronunció en un mensaje posterior al ataque con explosivos a manos del ELN contra un tren que se movilizaba por la ferrovía del complejo minero Cerrejón, en La Guajira, que dejó veinte vagones afectados, en la mañana del 23 de septiembre de 2026.

David Luna también ligó el atentado contra tren de Cerrejón con la Paz Total de Gustavo Petro - crédito @lunadavid/X
David Luna también ligó el atentado contra tren de Cerrejón con la Paz Total de Gustavo Petro - crédito @lunadavid/X

A través de sus redes sociales, comentó que fue “durante la Paz Total (que) se dieron cese de operaciones ofensivas contra el ELN, meses de tregua, levantamiento de órdenes de captura, y muchos beneficios más. Pues justamente sus beneficiarios, el ELN, vuelven a atacar, esta vez, con explosivos contra el tren del Cerrejón”.

“Ya son seis ataques contra esa línea férrea este año. Petro celebra el premio en el Festival de Cannes por el audiovisual de Colombia el país de la belleza, pero la verdad es que nos dejaron un país sumido en la violencia, desfinanciado, con grupos armados fortalecidos y un Estado que perdió autoridad”, sostuvo.

Temas Relacionados

David LunaPaz TotalGobierno PetroSanta MartaLos PachencaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Destapan escándalo en la Agencia de Desarrollo Rural: gasto logístico pasó de $1.240 millones a $53.388 millones en cuatro años

La entidad presentó ante el Senado los resultados de una auditoría a la gestión recibida, con hallazgos sobre contratación, convenios y 81 proyectos productivos en estado crítico

Destapan escándalo en la Agencia de Desarrollo Rural: gasto logístico pasó de $1.240 millones a $53.388 millones en cuatro años

Óscar Benavides respondió ante la Corte Suprema por colecta para damnificados del Chocó: “A mi cuenta bancaria no entró ningún peso”

El representante a la Cámara entregó su versión libre durante más de tres horas y explicó que los recursos fueron gestionados mediante la Fundación Bnl2. La investigación busca establecer si hubo conductas relacionadas con captación masiva de dinero y usurpación de función pública

Óscar Benavides respondió ante la Corte Suprema por colecta para damnificados del Chocó: “A mi cuenta bancaria no entró ningún peso”

Bebé de 7 meses habría sido asesinado a golpes por su propia madre: esta fue la versión que entregó a la Policía

Las autoridades de Medellín investigan el caso tras las versiones contradictorias que entregó la mujer y las primeras inspecciones del cuerpo del menor

Bebé de 7 meses habría sido asesinado a golpes por su propia madre: esta fue la versión que entregó a la Policía

Multas de tránsito en Bogotá: así puede consultar los CIA autorizados para hacer el curso pedagógico

Tras la suspensión temporal de las capacitaciones dictadas por la Secretaría de Movilidad, los infractores de tránsito pueden acudir a los centros privados habilitados en la plataforma del Runt para tramitar su comparendo

Multas de tránsito en Bogotá: así puede consultar los CIA autorizados para hacer el curso pedagógico

Violeta Bergonzi relató cómo un episodio del pódcast de Juan Pablo Raba la llevó a buscar ayuda psiquiátrica: “Terminé medicada”

La presentadora relató que reconoció señales de depresión al escuchar uno de los episodios de ‘Los Hombres Sí Lloran’, iniciando un tratamiento durante siete meses

Violeta Bergonzi relató cómo un episodio del pódcast de Juan Pablo Raba la llevó a buscar ayuda psiquiátrica: “Terminé medicada”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

ENTRETENIMIENTO

Violeta Bergonzi relató cómo un episodio del pódcast de Juan Pablo Raba la llevó a buscar ayuda psiquiátrica: “Terminé medicada”

Violeta Bergonzi relató cómo un episodio del pódcast de Juan Pablo Raba la llevó a buscar ayuda psiquiátrica: “Terminé medicada”

El exacordeonero de Karen Lizarazo sufrió un infarto y tuvo que ser intervenido de urgencia: este es su estado de salud

Sofía Vergara quiso darles empanadas a los robots humanoides que se roban las miradas en ‘America’s Got Talent’: así fue el divertido momento

Daniela Ospina celebró su cumpleaños en medio de polémicas: exnovia de James Rodríguez y la Policía fueron protagonistas

Yaya Muñoz confesó que Andrea Valdiri le parece atractiva y recibió una respuesta de la barranquillera: “Yo le hago”

Deportes

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - alineaciones titulares confirmadas para la final del fútbol femenino

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - alineaciones titulares confirmadas para la final del fútbol femenino

Valerín Loboa dijo entre lágrimas que Colombia quería jugar la final del Mundial Femenino Sub-20: “Cosas de Dios”

Así será la despedida de Nairo Quintana del ciclismo: ya no tendrá lugar en el Mundial de Ruta en Montreal

Néstor Lorenzo se refirió a quién será el capitán de Colombia para el partido amistoso ante México tras la salida de James Rodríguez

Debut de Juan Guillermo Cuadrado deberá esperar: por qué el refuerzo de Millonarios no jugará contra el Atlético Nacional de James Rodríguez