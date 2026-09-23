David Luna culpó al Gobierno Petro por el control territorial de grupos armados en Santa Marta: “No pasó de un día para otro”

David Luna acusó al Gobierno Petro y a la Paz Total por el control territorial de Los Pachenca en el Caribe - crédito Luisa González/Reuters/Reuters - Colprensa

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Luego de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenó la militarización de Santa Marta, Magdalena, por un paro armado atribuido a Los Pachenca, también conocidos como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), que afectó el centro urbano costero y otras zonas del departamento, el exsenador y exprecandidato presidencial David Luna atribuyó la situación de seguridad al Gobierno Petro.

El líder político, en primer lugar, cuestionó la política de Paz Total. A través de una publicación en su cuenta de X, Luna afirmó que las estructuras criminales demostraron tener la capacidad para paralizar una ciudad y que el Estado colombiano debe recuperar el control estatal en todo el territorio nacional.

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“¿Saben qué pasó ayer en Santa Marta? Los criminales demostraron que tienen la capacidad de paralizar una ciudad entera.Casi $40.000 millones en pérdidas, comercios cerrados y calles vacías por el miedo de la gente", expresó.

Luna sostuvo toda la situación expuso el poder que, según su postura, adquirieron los grupos armados en esa región, en particular, durante la gestión del entonces presidente Gustavo Petro.

Este fue el mensaje que publicó David Luna en sus redes sociales contra Gustavo Petro - crédito @lunadavid/X

“Y esto no pasó de un día para otro. Santa Marta lleva meses viviendo bajo el control de la criminalidad. Lo de ayer simplemente dejó al descubierto el nivel de fortalecimiento que estas estructuras tuvieron en el Magdalena durante la Paz Total”, dijo.

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Luna agregó que solo el paro armado del 22 de septiembre de 2026 representó pérdidas cercanas a los 40.000 millones de pesos. La cifra coincide con una estimación de 39.000 millones de pesos durante el primer día del paro presentada por el gremio transportador Fedetranscarga, mientras que la Cámara de Comercio de Santa Marta calculó un impacto de 41.500 millones al incluir a Ciénaga y la Zona Bananera.

En su mensaje, el excongresista atribuyó la situación a un fortalecimiento de las organizaciones ilegales en Magdalena durante la estrategia de diálogo del Gobierno Petro con grupos armados.

“Por eso vuelven a cobrar sentido las palabras de Otty Patiño, estaban jugando a los ‘congelados’. Todo estaba ‘tranquilo’ mientras los dejaran quietos. Pero una vez dieron de baja al ”Cholo", dejaron en evidencia el control que tenían en la zona", señaló.

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Alias Cholo fue dado de baja en medio de operativos militares lideradas por el presidente Abelardo de la Espriella - crédito @mindefensa/X

Alias Cholo fue identificado como José Luis Pérez Villanueva y señalado por las autoridades como uno de los mandos de las Acsn. Su muerte ocurrió durante una operación de las fuerzas de seguridad el 21 de septiembre de 2026.

Tras ese operativo, el grupo criminal anunció un paro armado de 48 horas que afectó la movilidad, el transporte de carga, el comercio y la actividad turística en Santa Marta, Ciénaga y corredores viales de Magdalena.

“Las Fuerzas Militares hacen bien en retomar el control. Pero ahora tenemos que preguntarnos algo, ¿cuántos otros lugares de Colombia están también jugando a los ‘congelados’? No será fácil, pero debemos recuperar el control de todo el territorio nacional. Ni un centímetro más para los bandidos”, concluyó Luna.

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David Luna también atribuyó a la Paz Total el ataque al tren del Cerrejón

El también exministro de las TIC se pronunció en un mensaje posterior al ataque con explosivos a manos del ELN contra un tren que se movilizaba por la ferrovía del complejo minero Cerrejón, en La Guajira, que dejó veinte vagones afectados, en la mañana del 23 de septiembre de 2026.

David Luna también ligó el atentado contra tren de Cerrejón con la Paz Total de Gustavo Petro - crédito @lunadavid/X

A través de sus redes sociales, comentó que fue “durante la Paz Total (que) se dieron cese de operaciones ofensivas contra el ELN, meses de tregua, levantamiento de órdenes de captura, y muchos beneficios más. Pues justamente sus beneficiarios, el ELN, vuelven a atacar, esta vez, con explosivos contra el tren del Cerrejón”.

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“Ya son seis ataques contra esa línea férrea este año. Petro celebra el premio en el Festival de Cannes por el audiovisual de Colombia el país de la belleza, pero la verdad es que nos dejaron un país sumido en la violencia, desfinanciado, con grupos armados fortalecidos y un Estado que perdió autoridad”, sostuvo.