Néstor Lorenzo se refirió a quién será el capitán de Colombia para el partido amistoso ante México tras la salida de James Rodríguez

Néstor Lorenzo afirmó que Davinson Sánchez portaría la capitán de la selección Colombia, con la salida de James Rodríguez - crédito Bernadett Szabo/Reuters

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Néstor Lorenzo se refirió a Dávinson Sánchez como capitán de la selección Colombia ante México, al ser consultado sobre quién portará la cinta tras el retiro internacional de James Rodríguez. El entrenador argentino anticipó la decisión en declaraciones a Deportes RCN y destacó la experiencia y la actitud de liderazgo del defensor.

“Ha vivido varios mundiales. Algunos están dentro del grupo ahora y otros no están por descanso, para ver otros jugadores, pero son parte del grupo. Hoy está Dávinson, que es un jugador que tiene una actitud de líder, que siempre lo ha manifestado, y creo que la cinta va a ser para él en este partido”, expresó Lorenzo.

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El amistoso frente a México, previsto para el sábado 26 de septiembre del 2026 en Baltimore, Estados Unidos, será el primer compromiso de la selección colombiana después de la despedida de James Rodríguez, quien cerró un ciclo de 15 años en el equipo nacional luego del Mundial de 2026.

Este es el momento en el que Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia, habla del capitán del equipo tras la salida de James Rodríguez - crédito @deportesrcn/X

Dávinson Sánchez asumirá la cinta en una convocatoria de transición

La elección de Lorenzo recae en uno de los futbolistas con mayor recorrido del plantel convocado. Dávinson Sánchez debutó con la selección absoluta el 16 de noviembre de 2016 y, según los registros disponibles tras la Copa Mundial de la FIFA 2026, suma 84 partidos y cuatro goles con Colombia.

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El defensor, que juega en el Galatasaray de Turquía, integró el plantel colombiano en el Mundial de Rusia 2018 y volvió a ser una pieza habitual durante el ciclo que llevó al equipo a la cita de Estados Unidos, México y Canadá en 2026. En el último torneo, formó parte de la defensa en los cinco encuentros disputados por el conjunto dirigido por Lorenzo, que quedó eliminado ante Suiza en los octavos de final.

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¿Cuándo fue capitán de la selección Colombia, Davinson Sánchez?

La designación también tiene un antecedente. Sánchez ya llevó la cinta de capitán en un amistoso de Colombia, desde el arranque, ante Arabia Saúdita, el 5 de junio de 2022. Aquel partido terminó 1-0 a favor de la Tricolor y tuvo al zaguero como líder en el campo, en un contexto marcado por las ausencias de referentes como Radamel Falcao García y James Rodríguez.

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La condición de capitán para el compromiso ante México no implica, por ahora, una definición permanente. Lorenzo habló de “este partido”, en una convocatoria que presenta cambios por la salida de James y por las ausencias de otros jugadores habituales, como Luis Díaz, Daniel Muñoz y Johan Mojica, quienes no fueron incluidos para darles descanso y abrir espacio a otros futbolistas.

James Rodríguez dejó una marca estadística y de liderazgo

La salida de James representa el final de una etapa que atravesó tres Copas del Mundo, cuatro Copas América y más de una década en la selección. El volante ofensivo se retiró con 131 partidos, 31 goles y 43 asistencias, cifras que lo ubican entre los principales protagonistas de la historia del combinado nacional.

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Además de sus registros individuales, Rodríguez ejerció como capitán durante el tramo final de su carrera con Colombia. Bajo la conducción de Lorenzo, llevó la cinta en la Copa América de 2024, torneo en el que la selección alcanzó la final, y también en los cinco encuentros del Mundial de 2026.