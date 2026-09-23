Deportes

Néstor Lorenzo se refirió a quién será el capitán de Colombia para el partido amistoso ante México tras la salida de James Rodríguez

El director técnico aseguró que un defensor central del combinado podría portar la cinta, pues acumula amplío recorrido en la Tricolor

Néstor Lorenzo afirmó que Davinson Sánchez portaría la capitán de la selección Colombia, con la salida de James Rodríguez - crédito Bernadett Szabo/Reuters
Néstor Lorenzo afirmó que Davinson Sánchez portaría la capitán de la selección Colombia, con la salida de James Rodríguez - crédito Bernadett Szabo/Reuters
Guardar

Néstor Lorenzo se refirió a Dávinson Sánchez como capitán de la selección Colombia ante México, al ser consultado sobre quién portará la cinta tras el retiro internacional de James Rodríguez. El entrenador argentino anticipó la decisión en declaraciones a Deportes RCN y destacó la experiencia y la actitud de liderazgo del defensor.

“Ha vivido varios mundiales. Algunos están dentro del grupo ahora y otros no están por descanso, para ver otros jugadores, pero son parte del grupo. Hoy está Dávinson, que es un jugador que tiene una actitud de líder, que siempre lo ha manifestado, y creo que la cinta va a ser para él en este partido”, expresó Lorenzo.

PUBLICIDAD

El amistoso frente a México, previsto para el sábado 26 de septiembre del 2026 en Baltimore, Estados Unidos, será el primer compromiso de la selección colombiana después de la despedida de James Rodríguez, quien cerró un ciclo de 15 años en el equipo nacional luego del Mundial de 2026.

Este es el momento en el que Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia, habla del capitán del equipo tras la salida de James Rodríguez - crédito @deportesrcn/X
Este es el momento en el que Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia, habla del capitán del equipo tras la salida de James Rodríguez - crédito @deportesrcn/X

Dávinson Sánchez asumirá la cinta en una convocatoria de transición

La elección de Lorenzo recae en uno de los futbolistas con mayor recorrido del plantel convocado. Dávinson Sánchez debutó con la selección absoluta el 16 de noviembre de 2016 y, según los registros disponibles tras la Copa Mundial de la FIFA 2026, suma 84 partidos y cuatro goles con Colombia.

PUBLICIDAD

El defensor, que juega en el Galatasaray de Turquía, integró el plantel colombiano en el Mundial de Rusia 2018 y volvió a ser una pieza habitual durante el ciclo que llevó al equipo a la cita de Estados Unidos, México y Canadá en 2026. En el último torneo, formó parte de la defensa en los cinco encuentros disputados por el conjunto dirigido por Lorenzo, que quedó eliminado ante Suiza en los octavos de final.

D

¿Cuándo fue capitán de la selección Colombia, Davinson Sánchez?

La designación también tiene un antecedente. Sánchez ya llevó la cinta de capitán en un amistoso de Colombia, desde el arranque, ante Arabia Saúdita, el 5 de junio de 2022. Aquel partido terminó 1-0 a favor de la Tricolor y tuvo al zaguero como líder en el campo, en un contexto marcado por las ausencias de referentes como Radamel Falcao García y James Rodríguez.

La condición de capitán para el compromiso ante México no implica, por ahora, una definición permanente. Lorenzo habló de “este partido”, en una convocatoria que presenta cambios por la salida de James y por las ausencias de otros jugadores habituales, como Luis Díaz, Daniel Muñoz y Johan Mojica, quienes no fueron incluidos para darles descanso y abrir espacio a otros futbolistas.

James Rodríguez dejó una marca estadística y de liderazgo

La salida de James representa el final de una etapa que atravesó tres Copas del Mundo, cuatro Copas América y más de una década en la selección. El volante ofensivo se retiró con 131 partidos, 31 goles y 43 asistencias, cifras que lo ubican entre los principales protagonistas de la historia del combinado nacional.

Además de sus registros individuales, Rodríguez ejerció como capitán durante el tramo final de su carrera con Colombia. Bajo la conducción de Lorenzo, llevó la cinta en la Copa América de 2024, torneo en el que la selección alcanzó la final, y también en los cinco encuentros del Mundial de 2026.

Temas Relacionados

Selección ColombiaCapitán de la selección ColombiaJames RodríguezCapitánColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - encuentro de ida de la Gran Final de la Liga Femenina de Colombia: siga aquí el partido

La serie enfrenta a los dos equipos más importantes del fútbol femenino, con más títulos y que con el título se convertirán en el club más veces campeón

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - encuentro de ida de la Gran Final de la Liga Femenina de Colombia: siga aquí el partido

Debut de Juan Guillermo Cuadrado deberá esperar: por qué el refuerzo de Millonarios no jugará contra el Atlético Nacional de James Rodríguez

Alberto Gamero dio a conocer la lista de jugadores citados para el Superclásico de Colombia de la fecha 12, que se jugará en el Atanasio Girardot de Medellín

Debut de Juan Guillermo Cuadrado deberá esperar: por qué el refuerzo de Millonarios no jugará contra el Atlético Nacional de James Rodríguez

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: La Tricolor pierde goleada y jugará por el tercer puesto

La selección Colombia superó en los cuartos de final a Nigeria y cayó en semifinales ante Corea del Norte, las actuales campeonas del certamen

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: La Tricolor pierde goleada y jugará por el tercer puesto

Así quedará el estadio Atanasio Girardot en 2028 tras la modernización: tendrá sistema de tecnología de punta para reconocimiento facial

La Alcaldía de Medellín prevé iniciar las obras entre finales de noviembre y diciembre de dicho año, tras adjudicar el proyecto que transformará el escenario con tecnología, conectividad, seguridad y nuevas tribunas para el público

Así quedará el estadio Atanasio Girardot en 2028 tras la modernización: tendrá sistema de tecnología de punta para reconocimiento facial

Colombia vs. Corea del Norte: así fue el error de Luisa Agudelo que abrió el marcador en la semifinal del Mundial Femenino Sub-20

La Tricolor clasificó por segunda vez en la historia a las semifinales de la Copa Mundial Femenina Sub-20 y se mide a las vigentes campeonas del certamen

Colombia vs. Corea del Norte: así fue el error de Luisa Agudelo que abrió el marcador en la semifinal del Mundial Femenino Sub-20
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

ENTRETENIMIENTO

Yaya Muñoz confesó que Andrea Valdiri le parece atractiva y recibió una respuesta de la barranquillera: “Yo le hago”

Yaya Muñoz confesó que Andrea Valdiri le parece atractiva y recibió una respuesta de la barranquillera: “Yo le hago”

Jhonny Rivera reveló el angustioso momento que vivió con camiseta firmada por James Rodríguez: “La empleada la lavó”

Ryan Castro y Andrea Valdiri despertaron especulaciones sobre un posible romance: esto es lo que se sabe

Lina Tejeiro recordó los problemas en su relación con Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’: “Lo odié”

⁠Karol G reveló que el éxito ‘Bby Wow’ originalmente no iba a ser lanzado: “La confirmamos un día antes de sacar el álbum”

Deportes

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - encuentro de ida de la Gran Final de la Liga Femenina de Colombia: siga aquí el partido

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - encuentro de ida de la Gran Final de la Liga Femenina de Colombia: siga aquí el partido

Debut de Juan Guillermo Cuadrado deberá esperar: por qué el refuerzo de Millonarios no jugará contra el Atlético Nacional de James Rodríguez

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: La Tricolor pierde goleada y jugará por el tercer puesto

Así quedará el estadio Atanasio Girardot en 2028 tras la modernización: tendrá sistema de tecnología de punta para reconocimiento facial

Colombia vs. Corea del Norte: así fue el error de Luisa Agudelo que abrió el marcador en la semifinal del Mundial Femenino Sub-20