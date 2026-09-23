Bebé de 7 meses habría sido asesinado a golpes por su propia madre: esta fue la versión que entregó a la Policía

La mujer habría atacado en diferentes oportunidades a su bebé, según versiones preliminares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Un bebé de siete meses murió en Medellín (Antioquia) después de ingresar con múltiples traumatismos al Hospital Pablo Tobón Uribe. Las autoridades investigan si las lesiones que presentaba corresponden a un presunto caso de maltrato infantil ocurrido en el entorno familiar.

Versiones preliminares indican que el menor fue llevado al centro asistencial durante la jornada del 21 de septiembre por su madre, una joven venezolana de 18 años. La mujer trasladó al niño desde la vivienda donde residían, ubicada en el barrio Nueva Jerusalén, de Bello, en el norte del área metropolitana del Valle de Aburrá.

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De acuerdo con la información revelada por el medio local Alerta Paisa, la madre explicó inicialmente que las lesiones del bebé se habían producido por varias caídas accidentales dentro de la casa. Esa versión fue puesta bajo revisión tras la valoración realizada por el equipo médico que atendió al menor de edad.

Tras las verificaciones, el hospital decidió no certificar la muerte como producto de un accidente doméstico. Por el contrario, el personal de salud notificó el caso a las autoridades debido a las contradicciones entre la explicación entregada por la madre y los hallazgos consignados en el dictamen médico preliminar.

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Los especialistas establecieron que el menor presentaba traumatismos en distintas partes del cuerpo y el reporte médico difundido por el medio señaló que sufrió un choque traumático e hipovolémico, edema cerebral, asfixia e insuficiencia respiratoria aguda, condiciones que provocaron su muerte.

El pequeño tenía lesiones en diferentes partes del cuerpo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La versión de la madre quedó bajo revisión

La joven mujer expresó ante el personal de salud que los golpes obedecían a causas accidentales, pero los profesionales del Hospital Pablo Tobón Uribe consideraron que era pertinente poner el hecho en conocimiento de la Policía Nacional, que inició las primeras actuaciones junto con las demás autoridades a cargo de la defensa de los derechos del menor.

Ahora, la investigación se centra en aclarar si las lesiones son compatibles con el relato de las caídas expuesto por la madre y así se definirá si la muerte se relaciona con violencia intrafamiliar o maltrato infantil. Entre tanto, se está avanzando en el proceso para identificar a aquellos que pudieron estar a cargo del cuidado del pequeño y así determinar las responsabilidades a las que haya lugar.

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En las labores previstas para el estudio del caso están la recopilación de testimonios y la revisión de las circunstancias en las que se encontraba el menor antes de recibir atención médica.

La información recolectada durante esa etapa será contrastada con los resultados de los exámenes médicos y forenses. Ese análisis permitirá establecer una secuencia de los hechos y precisar si hubo otras personas presentes en el momento en que se habrían producido las lesiones.

La mujer entregó versiones contradictorias que llevaron a la intervención oficial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante la gravedad del caso, las autoridades recordaron que la denuncia de señales de violencia contra niños, niñas y adolescentes permite que las instituciones de salud y las autoridades intervengan ante situaciones que puedan poner en riesgo su integridad.

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Así, se explicó que las lesiones cuya causa no sea clara, así como los golpes recurrentes o afectaciones en el estado físico de un niño deben ser reportados por los familiares, cuidadores o docentes que estén a cargo de los menores de edad.

Cabe mencionar que la denuncia también puede contribuir a que se adopten medidas de protección para otros menores que estén bajo el cuidado de las personas involucradas.

Las autoridades piden a los padres y cuidadores garantizar el bienestar de los menores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Respecto al caso del bebé que murió en el Hospital Pablo Tobón Uribe, las autoridades trabajan por establecer si existían antecedentes o situaciones previas que permitan comprender lo ocurrido en la vivienda de Bello.

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Mientras tanto, las autoridades competentes ordenaron la inspección técnica del cadáver para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar si se trató de un caso de violencia intrafamiliar o maltrato infantil.