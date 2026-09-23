Destapan escándalo en la Agencia de Desarrollo Rural: gasto logístico pasó de $1.240 millones a $53.388 millones en cuatro años

La auditoría identificó inconsistencias por $53 millones en comisiones y viáticos, relacionadas con rutas ineficientes y sedes que no coincidían con los recorridos registrados - crédito Senado de la República y Leonardo Muñoz/EFE

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La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) presentó ante la Comisión Quinta del Senado un diagnóstico sobre la gestión recibida por la actual administración, en el que se relacionan contratos bajo revisión, diferencias entre la ejecución técnica y financiera de algunos convenios y proyectos productivos que presentan dificultades en su desarrollo.

El informe fue expuesto por el presidente de la entidad, Orlando Dangond Baute. La revisión incluyó aspectos relacionados con el manejo de recursos públicos, la contratación, la operación logística, los convenios de extensión agropecuaria y los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (Pidar).

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Uno de los puntos señalados corresponde al comportamiento del gasto destinado a la operación logística. Según las cifras presentadas por la ADR, entre 2022 y 2026 este rubro pasó de $1.240 millones a $53.388 millones, lo que representa un incremento del 4.205%.

La revisión contractual también incluyó situaciones relacionadas con las cotizaciones utilizadas, los proveedores, el cobro del IVA, los reembolsos y las adiciones realizadas después de eventos. Dentro de este análisis aparece el contrato 1350-2026, que, de acuerdo con la información entregada por la entidad, fue adicionado en $10.000 millones el 30 de julio de 2026.

81 proyectos están en condición crítica

De los 347 proyectos activos, 81 se encuentran en condición crítica, equivalentes al 23,34% del total revisado - crédito Christian Escobar Mora/EFE

La auditoría también revisó el estado de los proyectos productivos administrados por la Agencia de Desarrollo Rural. De los 347 Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural activos, 81 fueron identificados en condición crítica, equivalentes al 23,34% del total.

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La información presentada ante el Senado señala además que, de los 38 Pidar proyectados para 2026, únicamente 14 habían sido cofinanciados al momento de la revisión. En cuanto a los productores beneficiados, la cifra registrada era de 2.024, frente a una meta establecida de 6.506 productores.

El diagnóstico también incluyó la revisión de aspectos relacionados con la asociatividad. En este componente fueron identificadas inconsistencias por $53 millones en comisiones, asociadas, según la ADR, con rutas consideradas ineficientes y con sedes que no coinciden con los recorridos registrados.

Estos datos hacen parte de la revisión general adelantada por la nueva administración sobre los recursos y las actividades ejecutadas en el marco de los programas de desarrollo rural. La entidad indicó que el diagnóstico busca fortalecer el seguimiento a la ejecución de los recursos y a los proyectos desarrollados en territorio.

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Millonarios recursos ejecutados quedaron bajo revisión

Entre las situaciones que requieren verificación figura una presunta contratación indebida por $19.699 millones y $192.555 millones transferidos para el Plan de Recuperación Temprana, cuyo convenio no llegó a celebrarse - crédito Banco de la República

Otro de los puntos expuestos ante la Comisión Quinta estuvo relacionado con la operación de INFOTIC S. A, operador logístico mencionado en la auditoría de la Agencia de Desarrollo Rural. Según la información presentada por la ADR, se registraron $20.113,5 millones ejecutados al 100%, sin que se alcanzara la totalidad de las metas físicas establecidas.

Al explicar ante los congresistas los aspectos encontrados durante la revisión, Orlando Dangond Baute señaló: “Encontramos inconsistencias por $53 millones en viáticos, rutas ineficientes y sedes que no coinciden con la ruta. El operador logístico, INFOTIC, por $20.000 millones, mal ejecutado al 100% sin alcanzar la totalidad de las metas físicas”.

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La diferencia entre los recursos ejecutados y los resultados reportados forma parte del diagnóstico presentado ante el Senado, junto con las demás situaciones encontradas en la revisión de la gestión recibida.

Otras situaciones contractuales serán verificadas

Los casos identificados fueron puestos en conocimiento de los órganos de control competentes, que deberán adelantar las investigaciones correspondientes y determinar eventuales responsabilidades - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Además de los casos relacionados con logística y proyectos productivos, la auditoría identificó otras situaciones que, según la información oficial de la ADR, requieren verificación. Entre ellas se encuentra una presunta contratación indebida por $19.699 millones.

El informe también registra $192.555 millones transferidos para el Plan de Recuperación Temprana, pese a que el convenio correspondiente no llegó a celebrarse. A este caso se suma una presunta omisión relacionada con los tiempos de un contrato por $10.500 millones.

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La revisión incluyó igualmente presuntas inconsistencias en los soportes de viáticos y en la gestión de comisiones. Estos asuntos fueron incorporados al diagnóstico presentado por la administración de la Agencia ante la Comisión Quinta del Senado.

De acuerdo con la información suministrada por la entidad, los casos identificados fueron puestos en conocimiento de los órganos de control competentes, que serán los encargados de adelantar las investigaciones correspondientes y determinar eventuales responsabilidades.

La ADR señaló que, a partir de los resultados de la auditoría, la nueva administración fortalecerá el seguimiento a la ejecución contractual y a los proyectos desarrollados en territorio. El objetivo señalado por la entidad es reforzar el control sobre los recursos públicos destinados al desarrollo rural y verificar el avance de las metas establecidas para los productores y las comunidades campesinas.

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