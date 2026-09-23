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Valerín Loboa dijo entre lágrimas que Colombia quería jugar la final del Mundial Femenino Sub-20: “Cosas de Dios”

La Tricolor quedó eliminada en la búsqueda por el título de la máxima cita orbital, y disputará el tercer puesto ante Italia, equipo que perdió en la semifinal ante España

Luisa Agudelo, arquera de la selección Colombia femenina sub20, consuela a su compañera Valerín Loboa, después de ser eliminadas por el título - crédito Kacper Pempel/Reuters
Luisa Agudelo, arquera de la selección Colombia femenina sub20, consuela a su compañera Valerín Loboa, después de ser eliminadas por el título - crédito Kacper Pempel/Reuters
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Valerín Loboa, delantera de la selección Colombia femenina Sub-20, terminó entre lágrimas después de que la selección Colombia perdió 3-0 ante Corea del Norte en la semifinal del Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026. La atacante reconoció el dolor del plantel por no haber llegado al partido por el título, aunque afirmó que el equipo buscará cerrar el torneo en el podio.

El encuentro se disputó este miércoles 23 de septiembre en el Estadio Municipal Władysław Król, de Łódź. Corea del Norte, campeona vigente de la categoría, se impuso con dos goles en el primer tiempo y otro al inicio del complemento. El resultado dejó a Colombia sin la opción de disputar su primera final mundialista Sub-20, y la dejó instalada en la disputa por el tercer y cuatro lugar del torneo.

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Loboa, quien había marcado el gol de la clasificación ante Nigeria en los cuartos de final, habló tras el partido y resaltó la respuesta de sus compañeras pese a la desventaja. “Claramente vemos que podemos quedar en el podio. Es muy doloroso porque queríamos jugar la final del mundo. A eso le apuntamos antes de llegar aquí, pero las cosas de Dios. Mañana replantearemos todo el trabajo de hoy. Siento que el equipo guerreado, el equipo luchó, lo dejó todo en la cancha. Pero bueno, aún hay una posibilidad de hacer un poco más de historia, que es quedar en el tercer puesto y vamos a pelear por eso”.

La selección Colombia cayó en semifinales ante Corea del Norte, vigentes campeonas del certamen - crédito FCF
La selección Colombia cayó en semifinales ante Corea del Norte, vigentes campeonas del certamen - crédito FCF

Colombia volverá a jugar el sábado por el tercer lugar

El plantel colombiano tendrá dos días para recuperarse antes del partido por el tercer puesto, programado para el sábado 26 de septiembre del 2026. Su rival será Italia a partir de las 11:00 a. m.

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Loboa insistió en que la derrota no modifica el compromiso que asumió el grupo durante el certamen. “La entrega del grupo. De verdad, que a pesar de esta derrota tan dura, rescato mucho el ímpetu que tuvo el equipo para seguir corriendo, a pesar de que íbamos bastante abajo, ¿sabes? Es un compromiso con nosotras, con el país y de verdad que lo dejamos todo en la cancha”.

Mariana Fernanda Ávila también se refirió al efecto de la caída dentro del grupo y valoró el recorrido compartido con el cuerpo técnico. “El grupo quedó con un sinsabor, pero se destaca la actitud que tuvo frente al partido. Creo que la experiencia lo lleva a uno a responder de esa manera. He logrado estar con el profesor mucho tiempo, ya más o menos cuatro, cinco años, entonces también voy aprendiendo de eso”.

Ávila mencionó el respaldo de los colombianos presentes en Polonia y de quienes siguieron a la selección desde el país. “Vi mucho a Davinson. Siento que nos sentimos muy acogidas. Siempre nos respaldan los colombianos que están acá, tanto como los que están allá. Y siempre dejamos todo en la cancha por ellos”.

El momento en el que la jugadora de la selección Colombia femenina sub20, María Fernanda Ávila, habla con los micrófonos de Blu Radio y Gol Caracol - crédito @bluradio/YouTube
El momento en el que la jugadora de la selección Colombia femenina sub20, María Fernanda Ávila, habla con los micrófonos de Blu Radio y Gol Caracol - crédito @bluradio/YouTube

Carlos Paniagua pidió sostener el proceso de las selecciones juveniles

El entrenador Carlos Paniagua anticipó que la prioridad inmediata será trabajar en el estado anímico de las jugadoras para disputar el último compromiso. “Un poquito golpeados acá. Ya enseguida voy a hablar con el grupo, levantarlas en lo mental, recuperar y aspirar a ese tercer lugar el próximo sábado”.

Paniagua, al frente de las selecciones femeninas juveniles desde 2021, planteó que el resultado en Polonia debe servir para respaldar la competencia local y aumentar los partidos internacionales de preparación. “Que nosotros sigamos teniendo una liga que siga creciendo más. Yo creo que ha crecido. Ya en una liga colombiana se juegan muchos partidos. Que sigamos teniendo competencia internacional”.

El técnico recordó los amistosos ante Estados Unidos e Inglaterra antes del Mundial y pidió mantener ese tipo de experiencias. “Y que nos convenzamos en Colombia de que somos buenas, ¿cierto? De que somos buenas, que tenemos con qué salir a jugar y competir con cualquier selección del mundo”.

El momento en el que Carlos Paniagua, entrenador de la selección Colombia sub20, habla con los micrófonos de Blu Radio y Gol Caracol - crédito Blu Radio /YouTube
El momento en el que Carlos Paniagua, entrenador de la selección Colombia sub20, habla con los micrófonos de Blu Radio y Gol Caracol - crédito Blu Radio /YouTube

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