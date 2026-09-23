Óscar Benavides respondió ante la Corte Suprema por colecta para damnificados del Chocó: “A mi cuenta bancaria no entró ningún peso”

Óscar Benavides acudió a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para entregar su versión sobre la colecta destinada a damnificados del Chocó - crédito @odbenavidesa/Instagram

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La investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el representante Óscar Benavides tiene como punto central el manejo de las donaciones recolectadas para ayudar a los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en Chocó. El congresista acudió personalmente a la Sala de Instrucción para entregar su versión libre y negó que haya cometido alguna irregularidad.

La diligencia fue citada por el magistrado Francisco Farfán, presidente de esa sección de la Corte, quien lleva el caso. Benavides, representante a la Cámara por la circunscripción afro, llegó a las 9:00 a. m. a la sede ubicada en el norte de Bogotá y permaneció allí durante más de tres horas.

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A su salida, el congresista explicó que uno de los principales puntos de su defensa está relacionado con el destino de los recursos. Según afirmó, el dinero recolectado no ingresó a su cuenta bancaria personal y fue gestionado mediante la Fundación Bnl2.

El representante aseguró que las donaciones no ingresaron a su cuenta bancaria personal y que fueron gestionadas mediante la Fundación BNL2 - crédito odbenavidesa/Instagram

“Aquí no se ha hablado de ninguna irregularidad. La prensa filtró mentiras donde argumentaban que yo había recibido a mi cuenta bancaria recursos, lo cual ha sido claro: a mi cuenta bancaria no entró ningún peso. Todo se hizo a través de la Fundación Bnl2”, afirmó a la prensa que lo esperaba a su salida del lugar.

La indagación preliminar busca establecer si en los hechos relacionados con la colecta pudieron presentarse conductas que eventualmente configurarían los delitos de captación masiva y habitual de dineros y usurpación de función pública. El proceso comenzó a partir de una denuncia presentada por Daniel David Martínez, egresado de derecho, quien pidió que se realizara una trazabilidad jurídica, bancaria, contable y material sobre la colecta abierta al público por el congresista y Laura Camila Vargas, integrante de su UTL.

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Según los argumentos expuestos en la denuncia, Benavides habría difundido a través de redes sociales una campaña humanitaria destinada a reunir recursos para una fundación. El denunciante cuestionó el destino de las donaciones y planteó que estas no habrían llegado a una cuenta de la organización señalada, sino a otros productos financieros.

Benavides afirmó que la campaña humanitaria permitió trasladar más de 200 toneladas de alimentos a comunidades afectadas por el terremoto en Chocó - crédito @odbenavidesa/Instagram

Frente a esas acusaciones, el representante insistió en que la gestión de los recursos estuvo a cargo de la Fundación Bnl2 y sostuvo que acudió a la Corte precisamente para explicar cómo se desarrolló la campaña y cómo fueron manejadas las ayudas.

“Estoy tranquilo porque creo que en Colombia eso deberíamos hacer los ciudadanos, hacer uso de nuestro deber que la Constitución nos otorga a la solidaridad social. Espero que junto a mis abogados podamos demostrar que este es un episodio que han utilizado para dañar mi imagen”, manifestó Benavides.

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Como parte de su explicación, el congresista resaltó los resultados humanitarios que atribuye a la campaña. Aseguró que por medio de la fundación se trasladaron más de 200 toneladas de alimentos a las comunidades afectadas por el terremoto en Chocó. Además, informó que las donaciones permitirán avanzar en la construcción de 12 viviendas destinadas a personas damnificadas en el departamento. Esta iniciativa hace parte de los argumentos con los que Benavides busca explicar el propósito de la colecta y el uso que, según su versión, tuvieron los recursos recibidos.

El congresista informó que con los recursos recolectados se proyecta la construcción de 12 viviendas para personas damnificadas por el terremoto - crédito @odbenavidesa/Instagram

La situación ahora queda en manos de la Corte Suprema, que deberá analizar la declaración entregada por el representante y los elementos que hacen parte de la investigación preliminar. La diligencia permitió al congresista exponer directamente ante la justicia su versión sobre la campaña de donaciones y responder a los cuestionamientos que dieron origen al proceso.

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Benavides pertenece al movimiento Libres y fue electo con más de 159.000 votos, desplazando al excongresista Miguel Polo Polo y marcando un giro en la representación de las comunidades afrocolombianas. Así mismo, es abogado, especialista en Derecho Administrativo y líder social de Tumaco.