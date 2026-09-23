Colombia

Óscar Benavides respondió ante la Corte Suprema por colecta para damnificados del Chocó: “A mi cuenta bancaria no entró ningún peso”

El representante a la Cámara entregó su versión libre durante más de tres horas y explicó que los recursos fueron gestionados mediante la Fundación Bnl2. La investigación busca establecer si hubo conductas relacionadas con captación masiva de dinero y usurpación de función pública

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Óscar Benavides acudió a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para entregar su versión sobre la colecta destinada a damnificados del Chocó - crédito @odbenavidesa/Instagram
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La investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el representante Óscar Benavides tiene como punto central el manejo de las donaciones recolectadas para ayudar a los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en Chocó. El congresista acudió personalmente a la Sala de Instrucción para entregar su versión libre y negó que haya cometido alguna irregularidad.

La diligencia fue citada por el magistrado Francisco Farfán, presidente de esa sección de la Corte, quien lleva el caso. Benavides, representante a la Cámara por la circunscripción afro, llegó a las 9:00 a. m. a la sede ubicada en el norte de Bogotá y permaneció allí durante más de tres horas.

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A su salida, el congresista explicó que uno de los principales puntos de su defensa está relacionado con el destino de los recursos. Según afirmó, el dinero recolectado no ingresó a su cuenta bancaria personal y fue gestionado mediante la Fundación Bnl2.

El representante aseguró que las donaciones no ingresaron a su cuenta bancaria personal y que fueron gestionadas mediante la Fundación BNL2 - crédito odbenavidesa/Instagram
El representante aseguró que las donaciones no ingresaron a su cuenta bancaria personal y que fueron gestionadas mediante la Fundación BNL2 - crédito odbenavidesa/Instagram

“Aquí no se ha hablado de ninguna irregularidad. La prensa filtró mentiras donde argumentaban que yo había recibido a mi cuenta bancaria recursos, lo cual ha sido claro: a mi cuenta bancaria no entró ningún peso. Todo se hizo a través de la Fundación Bnl2”, afirmó a la prensa que lo esperaba a su salida del lugar.

La indagación preliminar busca establecer si en los hechos relacionados con la colecta pudieron presentarse conductas que eventualmente configurarían los delitos de captación masiva y habitual de dineros y usurpación de función pública. El proceso comenzó a partir de una denuncia presentada por Daniel David Martínez, egresado de derecho, quien pidió que se realizara una trazabilidad jurídica, bancaria, contable y material sobre la colecta abierta al público por el congresista y Laura Camila Vargas, integrante de su UTL.

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Según los argumentos expuestos en la denuncia, Benavides habría difundido a través de redes sociales una campaña humanitaria destinada a reunir recursos para una fundación. El denunciante cuestionó el destino de las donaciones y planteó que estas no habrían llegado a una cuenta de la organización señalada, sino a otros productos financieros.

Óscar Benavides afirmó que la revisión de los hechos permitirá demostrar, según su versión, que la campaña se desarrolló dentro del marco legal - crédito @odbenavidesa/Instagram
Benavides afirmó que la campaña humanitaria permitió trasladar más de 200 toneladas de alimentos a comunidades afectadas por el terremoto en Chocó - crédito @odbenavidesa/Instagram

Frente a esas acusaciones, el representante insistió en que la gestión de los recursos estuvo a cargo de la Fundación Bnl2 y sostuvo que acudió a la Corte precisamente para explicar cómo se desarrolló la campaña y cómo fueron manejadas las ayudas.

“Estoy tranquilo porque creo que en Colombia eso deberíamos hacer los ciudadanos, hacer uso de nuestro deber que la Constitución nos otorga a la solidaridad social. Espero que junto a mis abogados podamos demostrar que este es un episodio que han utilizado para dañar mi imagen”, manifestó Benavides.

Como parte de su explicación, el congresista resaltó los resultados humanitarios que atribuye a la campaña. Aseguró que por medio de la fundación se trasladaron más de 200 toneladas de alimentos a las comunidades afectadas por el terremoto en Chocó. Además, informó que las donaciones permitirán avanzar en la construcción de 12 viviendas destinadas a personas damnificadas en el departamento. Esta iniciativa hace parte de los argumentos con los que Benavides busca explicar el propósito de la colecta y el uso que, según su versión, tuvieron los recursos recibidos.

- crédito @odbenavidesa/Instagram
El congresista informó que con los recursos recolectados se proyecta la construcción de 12 viviendas para personas damnificadas por el terremoto - crédito @odbenavidesa/Instagram

La situación ahora queda en manos de la Corte Suprema, que deberá analizar la declaración entregada por el representante y los elementos que hacen parte de la investigación preliminar. La diligencia permitió al congresista exponer directamente ante la justicia su versión sobre la campaña de donaciones y responder a los cuestionamientos que dieron origen al proceso.

Benavides pertenece al movimiento Libres y fue electo con más de 159.000 votos, desplazando al excongresista Miguel Polo Polo y marcando un giro en la representación de las comunidades afrocolombianas. Así mismo, es abogado, especialista en Derecho Administrativo y líder social de Tumaco.

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