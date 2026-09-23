Colombia

Tras la muerte de Donovan Balanta bajo custodia policial en el sur de Bogotá, Gustavo Petro pidió una investigación rigurosa: “Debe terminar su actividad violenta”

El expresidente Gustavo Petro le pidió a la Fiscalía General de la Nación una investigación de los hechos, ocurridos el domingo 20 de septiembre de 2026

Gustavo Petro - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia/Redes sociales
El pronunciamiento de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia/Redes sociales
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La muerte de Donovan Balanta Paz, ocurrida mientras permanecía bajo custodia de la Policía Nacional, mantiene las reacciones por las circunstancias en que se dieron los hechos en el sector de Caracolí, en el límite entre Ciudad Bolívar y Soacha.

El expresidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta oficial de X después de que el representante Oscar Benavides cuestionara la muerte de Balanta Paz, a quien calificó como “un joven afro, trabajador, oriundo de Guachené, Cauca”.

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El exmandatario colombiano señaló que la fuerza pública debe frenar “su actividad violenta pública” qué, según Petro, tiene tintes racistas.

- crédito Andrea Puentes/Presidencia
Gustavo Petro señaló que la fuerza pública debe frenar “su actividad violenta pública” qué, según Petro, tiene tintes racistas - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Según Gustavo Petro, una Policía que atente contra los derechos de la población será rechazada por la comunidad.

“La fuerza pública debe terminar su actividad violenta pública y racista. Una policía que golpee los derechos del pueblo será una policía odiada por el pueblo”, indicó el exmandatario en su red social X.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Según Gustavo Petro, una Policía que atente contra los derechos de la población será rechazada por la comunidad - crédito @petrogustavo/X

En otra publicación, el expresidente Petro pidió a la Fiscalía General de la Nación una investigación detallada sobre la muerte de Donovan Balanta Paz, que calificó como un asesinato presuntamente cometido por agentes de la Policía Nacional, según sus declaraciones.

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“Exijo de la Fiscalía General de la Nación la mas profunda investigación sobre el asesinato de Donovan Balanta por parte de la Policía de Bogotá”, señaló Petro.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro pidió a la Fiscalía General de la Nación una investigación detallada sobre la muerte de Donovan Balanta Paz - crédito @petrogustavo/X

Por su parte, el representante Oscar Benavides afirmó que su comunidad debe ser protegida, no golpeada por la fuerza pública.

“Que quede claro: mi comunidad no está para ser golpeada, perseguida ni humillada por la Fuerza Pública. Está para ser protegida. A mi gente negra no la van a callar a punta de golpes, palazos ni abusos de autoridad. Ser negro no puede seguir siendo una condena”, expresó el representante de la comunidades Afro en el Congreso.

El representante Oscar Benavides indicó que ningún procedimiento de las autoridades debe estar por encima de la vida.

“Ningún uniforme está por encima de la dignidad. Ningún procedimiento puede estar por encima de la vida. Y ninguna autoridad puede olvidar que nuestro pueblo merece respeto, protección y justicia”, aseveró Benavides.

Oscar Benavides - crédito @ODBenavidesA/X
El representante Oscar Benavides afirmó que su comunidad debe ser protegida, no golpeada por la fuerza pública - crédito @ODBenavidesA/X

La exvicepresidente Francia Márquez también rechazó los hechos y le pidió a las autoridades competentes los hechos ocurridos el domingo 20 de septiembre de 2026.

“Rechazo los hechos violentos donde lamentablemente falleció Donovan Balanta, el pasado domingo 20 de septiembre durante un procedimiento policial en Soacha. A las autoridades competentes les solicito esclarecer estos hechos de violencia y que se tomen las medidas legales correspondientes con los responsables. ¡Que este hecho no quede impune!“, afirmó Francia Márquez

La exfuncionaria expresó sus condolencias y su solidaridad con los familiares y comunidad.

“Expreso mis sentidas condolencias y mi solidaridad con sus familiares y comunidad”, aseveró.

Francia Márquez - crédito @FranciaMarquezM/X
Francia Márquez rechazó los hechos y le pidió a las autoridades competentes los hechos ocurridos el domingo 20 de septiembre de 2026 - crédito @FranciaMarquezM/X

Detalles de lo ocurrido

La Policía Nacional inició una indagación disciplinaria tras la muerte de Donovan Balanta Paz, farmacéutico y padre de dos hijos. El hombre falleció después de ser detenido durante un procedimiento en Caracolí, zona ubicada entre Ciudad Bolívar y Soacha.

Los hechos ocurrieron el domingo 20 de septiembre. La Policía Metropolitana de Soacha reconoció, mediante un comunicado, que los agentes emplearon un dispositivo de inmovilización electrónica, conocido como taser. La institución precisó que Medicina Legal aún no ha determinado la causa del fallecimiento.

La Inspección General informó que la indagación busca revisar la actuación de los uniformados e identificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. El proceso disciplinario avanzará de forma paralela a las verificaciones de las autoridades competentes.

La familia de Balanta Paz, llamado “Piri” por sus allegados, sostiene que fue agredido y recibió varias descargas cuando ya estaba reducido y esposado. Sus parientes piden establecer si hubo un uso desproporcionado de la fuerza.

Los allegados de Donovan Balanta afirman que el farmacéutico expresó dolor en el pecho antes de llegar a la estación y piden establecer si los uniformados emplearon una fuerza excesiva durante la reducción - crédito X

Varios testigos registraron en video la llegada de los policías y la intervención. Esas grabaciones, según los familiares, serán aportadas a las investigaciones. En las imágenes se observa el procedimiento, aunque las autoridades deberán establecer la secuencia completa.

Los allegados aseguran que Balanta Paz permanecía en el suelo cuando un uniformado le habría golpeado el rostro. También afirman que el dispositivo eléctrico fue activado en repetidas ocasiones durante la reducción.

Vivero explicó a Citytv que empezó tras una agresión en una vivienda. Según su relato, Balanta Paz tomó una botella, la lanzó y salió corriendo. “Mi cuñado llegó, vio la agresión que había acá en la casa”, afirmó al medio.

La familiar aseguró que más de 15 policías acudieron al sector y que hubo un forcejeo antes de la detención. Además, denunció que agentes de Soacha intervinieron en Bogotá y que recibió comentarios racistas después del operativo.

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