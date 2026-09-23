Él es Fernando Isaza Gutiérrez de Piñeres, nuevo director del Fondo Nacional de Garantías: Gobierno de Abelardo de la Espriella publicó la hoja de vida

Un retrato ilustrado de Fernando Isaza figura junto al logotipo institucional del Fondo Nacional de Garantías - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno Nacional publicó el 22 de septiembre de 2026 la hoja de vida de Fernando Isaza Gutiérrez de Piñeres para dirigir el Fondo Nacional de Garantías S.A., entidad del sector de Hacienda y Crédito Público. Su perfil combina experiencia en administraciones públicas y empresas privadas, aunque la documentación estatal también registra actuaciones jurídicas alrededor de un predio asociado a su nombre.

La hoja de vida registra su paso por Barranquilla y Transmetro

El aspirante fue secretario de Despacho de la Alcaldía Distrital de Barranquilla entre enero de 2016 y diciembre de 2019.

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Durante ese período ejerció como secretario de Movilidad. Los comunicados oficiales de la administración distrital publicados en 2016 lo identificaron como responsable de esa dependencia, con funciones vinculadas al tránsito, el transporte y la seguridad vial.

Luego ocupó la gerencia de Transmetro S.A. desde febrero de 2020 hasta enero de 2024, según los datos incluidos en la hoja de vida divulgada por el Gobierno Nacional.

Su trayectoria empresarial también contempla cargos en Industrias IGP Ltda., Latex de Colombia y JG Garcés.

Fue publicada la hoja de vida de Fernando Isaza Gutiérrez como nuevo director del Fondo Nacional de Garantías - crédito Presidencia de la República

Contratos relacionados con la ANT

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) relacionó el contrato 002-08 con Isaza Gutiérrez de Piñeres. El acuerdo corresponde a un “terreno baldío sin nombre conocido” y fue incluido entre los inmuebles sobre los que la entidad promovió acciones para recuperar bienes de la Nación.

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Los estados financieros de la ANT de 2022 consignaron intereses de mora vinculados a una obligación de hacer prevista en un acuerdo de pago sobre ese contrato. Según ese registro, el expediente se encontraba en proceso jurídico.

La información disponible no detalla una decisión definitiva sobre el caso ni atribuye responsabilidad penal al candidato.

El caso fue llevado a la Fiscalía por contratos suscritos en 2016

En 2017, El Tiempo informó que un predio en las Islas del Rosario figuraba a nombre de Isaza Gutiérrez de Piñeres y Christian Bellingrodt Salom.

El diario vinculó el episodio con cuestionamientos a los cánones de arrendamiento de baldíos administrados por el entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). El asunto llegó a la Fiscalía para que se determinara la legalidad de los contratos celebrados en 2016. El material aportado no precisa el resultado de esa revisión.

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El Gobierno Nacional publicó el 22 de septiembre de 2026 la hoja de vida de Fernando Isaza Gutiérrez de Piñeres para dirigir el Fondo Nacional de Garantías S.A., - crédito redes sociales

Nombramientos en el gobierno de Abelardo de la Espriella

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella tran pronto asumió el poder anunció cambios en áreas de la administración pública relacionadas con la diplomacia, la salud, la liquidación del Ministerio de la Igualdad y la infraestructura vial.

Tania Gilinski fue designada embajadora de Colombia en Israel, según fuentes diplomáticas citadas por Blu Radio. El nombramiento tiene un antecedente familiar: su padre, Isaac Gilinski Sragowicz, ocupó esa representación entre 2010 y 2013, durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El texto lo describe como banquero, empresario, ingeniero, diplomático y político.

En el sector salud, María Andrea Godoy Casadiego asumió la Superintendencia Nacional de Salud y Roberto Solano será el nuevo interventor de Nueva EPS, de acuerdo con información atribuida a Caracol Radio. Godoy es abogada, especialista en Derecho Administrativo y tiene una maestría en Administración de Salud.

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Su experiencia profesional incluye cargos gerenciales en Colsanitas y Famisanar, además de una trayectoria de más de 20 años en el sector asegurador. También fue viceministra de Protección Social en 2020 y trabajó en la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia.

María Andrea Godoy asumirá la Superintendencia Nacional de Salud, tras una trayectoria de más de 20 años en el sector asegurador - crédito Ministerio de Protección Social

Solano, por su parte, cuenta con experiencia en el sistema de salud y ocupó el cargo de gerente de Cajacopi EPS.

El Gobierno también designó a John Milton Rodríguez como liquidador del Ministerio de la Igualdad, entidad creada durante la administración de Gustavo Petro. Rodríguez fue senador entre 2018 y 2022, candidato presidencial y dirigente del partido Colombia Justa Libres. Es ingeniero industrial, pastor general de la iglesia Misión Paz y fundador de una institución universitaria.

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En infraestructura, Juan Camilo Ostos Romero fue nombrado director del Instituto Nacional de Vías (Invías). El economista, nacido en Sogamoso, lideró el empalme en las áreas de Transporte e Infraestructura del nuevo Gobierno y fue viceministro de Transporte durante la administración de Iván Duque. Además, tiene estudios de posgrado en gobierno, gestión pública y problemas contemporáneos de América Latina.

El texto señala que Ostos presentó los exámenes médicos el 13 de agosto y que su posesión estaba prevista ante la ministra de Transporte, Elsa Noguera. Desde la dirección del Invías, va a supervisar proyectos como la Transversal del Cusiana, la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso, la Transversal del Sisga y la Transversal de Boyacá.

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