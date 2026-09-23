Miloto cayó por segundo día consecutivo, ahora en Cartagena: este es el acumulado que se llevó el apostador

El sorteo MiLoto, de Baloto, dejó un nuevo millonario en Colombia en la noche del martes 22 de septiembre de 2026 - crédito cortesía

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Un jugador de la ciudad de Cartagena ganó 120 millones de pesos tras acertar los cinco números de MiLoto en el sorteo 0611, celebrado en la noche del martes 22 de septiembre.

El tiquete ganador fue comprado de forma manual en un punto de la red SuperGiros, según la información divulgada por el Operador Nacional de Juegos, encargado de la dinámica.

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La combinación ganadora fue 01, 03, 08, 18 y 20. Con ese resultado, la ciudad registró su tercer premio mayor de MiLoto durante 2026. Asimismo, el sorteo dejó 9.493 ganadores en las distintas categorías.

El operador también informó que el premio principal había caído en dos ciudades diferentes durante dos días consecutivos.

Ahora, el ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para adelantar el trámite de reclamación. Las condiciones de pago pueden consultarse en el sitio oficial de Baloto.

MiLoto informó que, desde su lanzamiento el 20 de octubre de 2023 hasta el 20 de septiembre de 2026, acumuló ventas por 174.322 millones de pesos a partir de 37.653.238 tiquetes vendidos.

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Durante ese periodo, el juego también aportó 25.210 millones de pesos al sistema de salud y entregó 61.225 millones de pesos en premios a 3.662.605 personas.

Los tiquetes de MiLoto se pueden adquirir en la página de Baloto, en más de 43.000 puntos de Su Red y SuperGIROS y en grandes superficies.

El ganador no recibirá la totalidad del premio: por qué

El apostador de Cartagena que acertó los cinco números de MiLoto en el sorteo 0611, realizado el martes 22 de septiembre, deberá asumir una retención de $ 24 millones sobre el premio mayor de $ 120 millones. Tras ese descuento, el pago neto sería de $ 96 millones.

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La legislación colombiana clasifica los premios de loterías, rifas, apuestas y juegos similares como ganancias ocasionales. El artículo 317 del Estatuto Tributario fija una tarifa del 20% para este tipo de ingresos.

En este caso, el cálculo se aplica sobre el valor total anunciado, sin descontar previamente el precio del tiquete ni otros gastos que haya tenido el jugador. Por tanto, la operación sería la siguiente:

Premio bruto: $ 120 millones

Retención por ganancia ocasional, 20%: $ 24 millones

Valor neto estimado para el ganador: $ 96 millones

La Fiduciaria de Occidente descontará el impuesto antes de entregar el dinero

El pago no se realizará en el punto de venta donde se compró el tiquete. Debido a que el valor supera el límite establecido para los premios de mayor cuantía, el ganador deberá iniciar el trámite ante la Fiduciaria de Occidente, como informó Baloto para los premios que exceden 182 Unidades de Valor Tributario (UVT).

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La entidad encargada del desembolso deberá practicar la retención antes de transferir los recursos. El impuesto se genera sobre el premio bruto y la deducción se aplica al momento del pago o del abono en cuenta.

El ganador deberá presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado, junto con su documento de identidad. Baloto indica que los premios mayores tienen un plazo de 365 días calendario desde la fecha del sorteo para ser reclamados.

El 4x1000 no se descuenta directamente del premio, pero puede aplicarse después

El ganador no tendría un descuento automático adicional por el Gravamen a los Movimientos Financieros, conocido como 4x1000, al recibir el pago del premio. Ese tributo grava movimientos posteriores, como retiros, transferencias o pagos efectuados desde la cuenta bancaria a la que lleguen los recursos.

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La aplicación del 4x1000 dependerá de la cuenta utilizada para recibir y movilizar el dinero, así como de las exenciones que tenga registradas el beneficiario ante su entidad financiera.

El premio también deberá incluirse en la declaración de renta, si el ganador está obligado a presentarla. La retención del 20% que practique la fiduciaria podrá acreditarse dentro de la declaración correspondiente al año gravable en el que reciba los recursos.