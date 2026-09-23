Tatiana Londoño, hija del exministro Fernando Londoño Hoyos, sería la cónsul del Gobierno de Abelardo de la Espriella en Washington: este es su pefil

Tatiana Londoño Camargo, hija del exministro Fernando Londoño Hoyos, sería la nueva cónsul en Washington, según se conoció sobre esta eventual designación - crédito suministrada a Infobae Colombia

Guardar

Un nuevo nombramiento tendría listo el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, en relación con su equipo diplomático en los Estados Unidos: considerado el socio comercial y político más importante del país. Se trataría de Tatiana Londoño Camargo, hija del exministro del Interior y opinador Fernando Londoño Hoyos, que sería nombrada como cónsul de Colombia en Washington.

De acuerdo con D’arcy Quinn, la posible designación pondría a la abogada en una de las principales representaciones consulares del país en el país norteamericano. Aunque hasta el momento no se conoció un decreto ni un comunicado de la Cancillería que confirme oficialmente el nombramiento, esta eventual designación sería una más del círculo del exministro Londoño Hoyos.

PUBLICIDAD

La versión se conoció mientras la delegación nacional, al mando del vicepresidente José Manuel Restrepo, avanza en su agenda en Nueva York como parte de su participación en la edición número 81 de la Asamblea General de las Naciones Unidas . Comitiva en la que está el canciller Omar Bula y los embajadores en EE. UU., María Consuelo Araújo, y la ONU, Mauricio Gaona.

El exministro Fernando Londoño Hoyos apoyó la campaña de Abelardo de la Espriella a la presidencia - crédito Colprensa

¿Quién es Tatiana Londoño Camargo, que sería cónsul en Washington?

La mujer que llegaría a esta representación es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Derecho Administrativo. En su experiencia académica cursó una maestría en Seguridad y Defensa Nacionales en la Escuela Superior de Guerra y un LL.M. (postgrado) en Derecho Internacional en la Universidad de Georgetown, donde estudió con becas de Fulbright y Colfuturo.

PUBLICIDAD

Su trayectoria reúne experiencia en el sector público, la asesoría jurídica y la docencia. Trabajó en el Ministerio de Defensa Nacional y también ocupó cargos en la Procuraduría General de la Nación, entre ellos el de procuradora delegada para asuntos relacionados con derechos humanos, asuntos étnicos y vigilancia preventiva de la función pública; en su experiencia en el sector oficial.

De la Espriella fortalece su misión diplomática en los Estados Unidos

Si la designación se concreta, Londoño Camargo haría parte de la misión colombiana en Estados Unidos, que encabeza la embajadora Araújo. La actual representante del país en suelo norteamericano presentó sus cartas credenciales ante el presidente Donald Trump el 15 de septiembre, en un acto que representa, como es costumbre, el inicio de su labor diplomática.

PUBLICIDAD

Tatiana Londoño Camargo, que sería la nueva cónsul de Colombia en Washington, cuenta con avanzados estudios de postgrado en derecho - crédito CMS Rodríguez Azuero

La mujer entonces haría parte del equipo de Araújo, y cumpliría en ese orden de ideas funciones de atención a ciudadanos, trámites documentales, registro civil, protección consular y enlace con las comunidades colombianas en el exterior, bajo los lineamientos generales de la jefatura de misión, en una ciudad que es considerada vital en las relaciones internacionales de De la Espriella.

En efecto, Washington tiene un peso particular dentro de la relación bilateral por la presencia de autoridades federales, organismos multilaterales, centros de pensamiento y entidades financieras. Una eventual llegada de Londoño Camargo al consulado sumaría a una profesional con experiencia en asuntos internacionales, derechos humanos y sostenibilidad, según su currículum.

PUBLICIDAD

En su experiencia profesional, Londoño Camargo ha estado vinculada desde 2017 a LH Law & Consulting, donde figura como socia fundadora y directora de las áreas de Derecho Internacional y Derechos Humanos. Por su parte, a principios de 2026 fue promovida a socia de CMS Rodríguez-Azuero dentro de la práctica de Derecho Ambiental, Sostenibilidad y Derechos Humanos.

María Consuelo Araújo presentó sus cartas credenciales a Donald Trump en la Casa Blanca como embajadora de Colombia en Estados Unidos - crédito Embajada de Colombia en Estados Unidos/X

Su perfil profesional incluye asesorías a entidades públicas y compañías privadas en procesos de debida diligencia en derechos humanos, evaluación de impactos y gestión de riesgos. Según se pudo establecer, la mujer que sería cónsul en Washington también ha trabajado con clientes de Colombia, Estados Unidos, Guatemala, México y Suiza, de acuerdo con su perfil corporativo.

PUBLICIDAD

Abogado cercano a Fernando Hoyos también aterrizó en el Gobierno De la Espriella

Lo que sería la inminente llegada de Tatiana Londoño Camargo al servicio diplomático, hija de Fernando Londoño Hoyos, que en la actualidad es el director del programa La Hora de la Verdad, trajo a colación otro nombramiento cercano al exministro. Es el de D’Mar Córdoba Salamanca, que ya oficia como director general del Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh).

La llegada de Córdoba al CNMH generó cuestionamientos de sectores políticos, académicos y de víctimas, debido a sus posturas públicas sobre el conflicto armado y el Acuerdo de Paz. Sin embargo, el nuevo director, que fue compañero de Londoño Hoyos en el espacio digital, afirmó que no modificará los informes ya elaborados y que buscará ampliar los relatos de las víctimas.

PUBLICIDAD