Gobierno envió un grupo Fuerzas Especiales del Ejercito a Santa Marta tras amenazas de Los Pachenca: son más de 500 militares

Más de 500 militares llegaron a Santa Marta para reforzar la seguridad tras las amenazas del grupo criminal Los Pachenca - crédito Ejército Nacional

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Más de 500 militares fueron trasladados a la ciudad de Santa Marta y otras zonas del Caribe para reforzar la seguridad tras las amenazas y los ataques atribuidos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Ascn), también conocidas como Los Pachenca.

El despliegue incluye tropas del Ejército, comandos Jungla de la Policía y un grupo de Fuerzas Especiales Urbanas que llegó al departamento de Magdalena durante la madrugada de este miércoles 23 de septiembre.

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La movilización busca restablecer la circulación en las vías afectadas, proteger a la población y anticipar posibles acciones armadas en Santa Marta, otros municipios del Magdalena y sectores de La Guajira. El operativo se activó después del anuncio de un paro armado de 48 horas, difundido tras la muerte de alias Cholo.

Las Fuerzas Militares informaron que los uniformados desplegados pertenecen a distintas especialidades y tendrán presencia permanente en los lugares donde opera la estructura criminal.

Las Fuerzas Militares combinan patrullajes terrestres, vigilancia fluvial y sobrevuelos con equipos de visión nocturna en el Magdalena - crédito X

La institución afirmó que sus capacidades permitirán una cobertura durante todo el día para responder ante amenazas contra el orden público. El plan combina patrullajes terrestres, vigilancia fluvial y sobrevuelos de la Fuerza Aérea Colombiana.

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El dispositivo también contempla la actuación inmediata de pelotones con unidades de fuerzas especiales. La Fuerza Aérea utilizará equipos de visión nocturna para tareas de reconocimiento en tiempo real.

“La llegada a Santa Marta de la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas fortalece nuestras capacidades para anticipar y neutralizar las acciones de los grupos ilegales que pretenden intimidar a los samarios”, señaló el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, mayor general Erik Rodríguez Aparicio.

Las autoridades ordenaron además la militarización de Santa Marta. Las tropas permanecen en la vía al mar y en la Troncal del Caribe, mientras la Policía refuerza su presencia en los sectores urbanos donde hubo cierres comerciales y restricciones al transporte.

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Las Fuerzas Militares combinan patrullajes terrestres, vigilancia fluvial y sobrevuelos con equipos de visión nocturna en el Magdalena - crédito Ejército Nacional

La operación cuenta con cinco aviones Kfir y ocho helicópteros Black Hawk Arpía, destinados a apoyar las labores de seguridad y los operativos sobre la Sierra Nevada.

“En el Magdalena mantenemos un dispositivo conjunto y coordinado, con capacidades terrestres, aéreas, marítimas y fluviales, orientado a proteger a la población, garantizar la movilidad, asegurar la infraestructura estratégica y mantener el control territorial”, continuó el comandante del Ejército.

La muerte de alias Cholo antecedió el paro armado atribuido a Los Pachenca

La escalada comenzó después de una operación de la Fuerza Pública en una zona rural de Santa Marta contra integrantes de Los Pachenca, una denominación utilizada para referirse a los Conquistadores de la Sierra.

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Durante el procedimiento murió alias Cholo, señalado como el segundo cabecilla de la organización, por debajo de alias Pinocho. La acción estuvo a cargo de la Policía Antinarcóticos, con participación de comandos Jungla entrenados para operaciones aéreas y terrestres.

Los ataques a bala a tiendas que acataron orden de las ACSN en Santa Marta tras decretar paro armado de 48 horas “Pa’ que empiecen a creer" - crédito Colombia Oscura / X

El enfrentamiento se prolongó durante varias horas y dejó siete integrantes de la estructura criminal muertos, entre ellos el presunto jefe ilegal.

Las autoridades investigan si alias Pinocho sufrió heridas durante el intercambio de disparos. El hombre era buscado por la Fuerza Pública y, según la información disponible, habría estado en el mismo inmueble donde se encontraba alias Cholo.

Después de la muerte del cabecilla, la organización anunció la suspensión forzada de actividades durante 48 horas. La medida estuvo acompañada de intimidaciones contra comerciantes, conductores y habitantes de la región.

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En Santa Marta se reportaron establecimientos cerrados, suspensión del transporte público y presencia de hombres armados que habrían obligado a detener las actividades comerciales y de movilidad.

La Troncal del Caribe también fue escenario de ataques. Allí incendiaron vehículos, entre ellos un taxi y una tractomula, mientras varios negocios de Santa Marta fueron blanco de acciones violentas.

La situación se extendió a Riohacha, donde se registraron intimidaciones y disparos contra la fachada de un establecimiento comercial.

El Gobierno dispuso el aumento de las operaciones de seguridad tras esos hechos. La reacción incluyó el envío de los refuerzos militares por orden del presidente Abelardo De La Espriella.

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El Ejército pidió reportar movimientos sospechosos a la línea 107

El ministro de Defensa, Jorge Mora, llegó a Santa Marta para seguir la situación en terreno y anunció la incorporación de las Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas al dispositivo ya instalado en el departamento.

Estas unidades tendrán la tarea de fortalecer la capacidad de protección y reacción ante las acciones que puedan atribuirse a grupos criminales en áreas urbanas.

La Primera División del Ejército señaló que el grupo de Fuerzas Especiales Urbanas realizará operaciones para contrarrestar posibles actos terroristas que pongan en riesgo a los habitantes de Santa Marta y de otros sectores de la región.

El Ejército sostuvo que la presencia de esas unidades apunta a prevenir nuevas amenazas y respaldar a las comunidades afectadas por el paro armado.

La institución también solicitó a los ciudadanos que comuniquen cualquier hecho sospechoso a la línea 107, habilitada para recibir información de apoyo a las labores de seguridad.

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