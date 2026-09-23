Calles desoladas y turistas atrapados: así está Santa Marta este miércoles 23 de septiembre luego del anuncio de Los Pachenca de un paro armado

El mandatario mostró parte de su recorrido por distintos barrios de la ciudad y aseguró que la Fuerza Pública permanecía desplegada en la zona. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Guardar

Luego del anuncio del paro armado de 48 horas decretado por Los Pachenca, como también se conocen a las Acsn (Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada), Santa Marta amaneció el miércoles 23 de septiembre con menor circulación de personas, cierres parciales en el comercio y un amplio despliegue de la fuerza pública, después de las acciones violentas atribuidas a presuntos integrantes de la organización armada que irrumpió en comercios que no acataron la orden y dispararon contra los inmuebles.

La tensión aumentó luego de la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, señalado por las autoridades como segundo cabecilla de la organización.

PUBLICIDAD

Tras esa operación llevada a cabo el lunes 21 de septiembre, las Acsn difundieron una amenaza de paro armado por 48 horas en Santa Marta, la Troncal del Caribe, Ciénaga y otros sectores del Magdalena.

Durante el martes 22 de septiembre fueron incendiados dos vehículos en la ciudad. También se reportaron cierres de establecimientos comerciales, bloqueos y limitaciones en la movilidad. La situación llevó al Gobierno nacional en cabeza de Abelardo de la Espriella a ordenar la militarización de la capital del Magdalena.

En las primeras horas del miércoles, el centro de Santa Marta registró poca actividad comercial y escasa presencia de peatones, tal y como compartieron algunos usuarios por medio de las redes sociles.

PUBLICIDAD

Declaraciones de la mandataria departamental Margarita Guerra - crédito @mmarguiguerra/X

El transporte público tuvo afectaciones durante la jornada anterior, aunque las autoridades anunciaron que el servicio debía operar con normalidad tras el refuerzo de seguridad.

En el aeropuerto Simón Bolívar, las recomendaciones a los viajeros incluyeron verificar el estado de los vuelos antes de dirigirse a la terminal, debido a las dificultades de movilidad y a posibles cambios en la operación aérea.

Más de 1.100 uniformados reforzarán Santa Marta, Ciénaga y la Troncal del Caribe

El presidente Abelardo de la Espriella llegó a Santa Marta durante la noche del martes y participó en un consejo de seguridad con autoridades nacionales, departamentales y locales.

Tras la reunión se anunció el envío de más de 500 militares y 600 policías para fortalecer la vigilancia en Santa Marta, Ciénaga y la Troncal del Caribe.

PUBLICIDAD

Las autoridades señalaron que el refuerzo busca recuperar el control territorial, proteger corredores viales y dar garantías a comerciantes, transportadores y habitantes de los sectores afectados por las amenazas del grupo armado.

“Estos bandidos, cuando no está la Fuerza Pública, hacen maldades y se pierden enseguida, como los cobardes que son. La ciudad está militarizada, el Gobierno está aquí”, afirmó De la Espriella en un video difundido en sus redes sociales.

La gobernadora Margarita Guerra señaló la mañana del miércoles 23 de septiembre que despachará desde la plaza de mercado ubicada en el centro de Santa Marta - crédito @mmarguiguerra/X

El mandatario invitó a la ciudadanía a retomar sus actividades y aseguró que las instituciones mantendrán la presencia operativa.

“Mi invitación es a que la gente retorne a sus actividades, porque los vamos a cuidar, los vamos a proteger”, comentó “el Tigre”.

Las medidas incluyen patrullajes en zonas comerciales, presencia de unidades especiales, controles en entradas y salidas de la ciudad y acompañamiento sobre la Troncal del Caribe, una vía clave para la conexión de Santa Marta con otros municipios del departamento y con La Guajira.

PUBLICIDAD

Más de 300 uniformados especializados también fueron desplegados en Santa Marta, Riohacha y Dibulla. En carretera, 35 patrullas de Tránsito y unidades del cuerpo de Granaderos acompañan a viajeros y transportadores en la Troncal del Caribe.

Se mantienen sobrevuelos y controles en zonas urbanas y rurales

El Ministerio de Defensa informó que la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Aviación de la Policía realizan sobrevuelos continuos sobre Santa Marta, Ciénaga y sectores de la Sierra Nevada.

La operación aérea busca apoyar las tareas de vigilancia, detectar movimientos sospechosos y respaldar los controles instalados por tierra. Las autoridades también reforzaron los puntos de seguridad en zonas con actividad turística y comercial.

El presidente recorrió el barrio Cristo Rey junto a integrantes de la Fuerza Pública y aseguró que continuará la acción contra Los Pachenca, los Conquistadores de la Sierra y el Clan del Golfo. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La Alcaldía de Santa Marta levantó la restricción total que impedía la circulación de motocicletas. Desde las 6:00 del miércoles 23 de septiembre, estos vehículos pueden transitar nuevamente por el Distrito bajo las normas ordinarias de movilidad.

PUBLICIDAD

Sin embargo, se mantiene la prohibición temporal de parrillero hombre en motocicletas, motociclos, mototriciclos, motocarros y cuatrimotos. La medida tendrá vigencia hasta las 6:00 del viernes 25 de septiembre, salvo que las condiciones de seguridad permitan levantarla antes.

Las clases continúan en la zona urbana, pero siguen suspendidas en sectores rurales

La suspensión de clases no aplica de manera uniforme en toda Santa Marta. Las autoridades mantuvieron canceladas las actividades académicas en sectores rurales y de mayor riesgo, entre ellos Guachaca, Calabazo, Bonda, Minca y el barrio 11 de Noviembre.

En contraste, el alcalde Carlos Pinedo informó que las clases continúan en la zona urbana de la ciudad. El mandatario también señaló que el comercio y el transporte público debían reanudar sus actividades con el respaldo de las autoridades.

PUBLICIDAD

El balance indica que nueve personas, presuntos miembros de las Acsn, fueron capturadas en las últimas horas y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

“Seguimos trabajando de manera articulada con el señor presidente de la República, con el señor ministro de Defensa y con toda la cúpula militar”, señaló la tarde del martes 22 de septiembre la gobernadora de Magdalena Margarita Guerra a través de un video que compartió desde su cuenta de X.

“Estamos trabajando de manera incansable por garantizar esa seguridad del distrito de Santa Marta”, dijo la mandataria antes del consejo de seguridad que se desarrolló con la presencia del presidente De la Espriella, y que se extendió a la madrugada del miércoles 23 de sepiembre.

PUBLICIDAD

Margarita Guerra contó detalles luego de la polémica que se armó al señalar que los ataques habían sido realizados por "dos pelagatos", en este reporte que compartió la tarde del martes 22 de septiembre de 2026, antes de la llegada del presidente Abelardo de la Espriella - crédito @mmarguiguerra

El turismo, uno de los sectores más afectados en Santa Marta, por anuncio de paro armado de 48 horas

Debido a las acciones que adelante el grupo armado, en una de las zonas turísticas más reconocidas de Santa Marta, como lo es El Rodadero, la situación se torna compleja debido a que los operadores turísticos han suspendido sus servicios, y de la misma forma los viajeros han optado resguardarse a la espera de sus fechas de vuelos de regreso a sus lugares de origen.

“El ambiente sí se pone muy tenso y al ver como tantos soldados, aunque uno trata de calmarse y con la familia, pero sí es muy tenso, por ejemplo, ver esos aviones sobrevolando toda la ciudad y todo el tema de transporte público, cero, ni taxis ni (buses) urbanos”, comentó un turista identificado como Felipe a La FM.

PUBLICIDAD

Otro turista que llegó desde Pereira con el objetivo de relajarse y dejar de pensar un poco en las consecuencias del terremoto que afectó a la capital de Risaralda, confirmó que intentaron adelantar los vuelos de regreso con su familia, pero no fue posible.

“Uno prefiere es como quedarse donde hizo la reserva y ya como aguantarse, porque no puede uno cancelar reservas o cancelar o adelantar vuelos, porque las aerolíneas tampoco le van a responder a uno porque está pasando este tema, que eso es algo alterno, ajeno a ellos. Entonces, sí se pone como muy complicada la situación”, explicó el viajero pereirano.

El joven explicó que intentaron adelantar el viaje de vuelta “pero las aerolíneas no contestan, porque pues eso es un tema ajeno a la aerolínea y ellos no responden con respecto a eso. Entonces, ya nos toca tratar de calmarnos y calmar a la familia y mirar a ver qué (...) dónde nos podemos medio divertir o algo así”.

"Nosotros salimos en la mañana temprano porque íbamos para Playa Blanca y no están sacando tours. Todo el comercio empezó a cerrar en Santa Marta. Está grave la cosa", dijo una turista que describió cómo se vive la situación en la capital de Magdalena luego del anuncio del paro armado por parte de las Acsn - crédito @@MaPaulaFonseca/X

De otro lado, una joven turista compartió una grabación en la que relató cómo viven el paro armado decretado por parte de las Acsn.

“Estamos aquí atrapados. Mandaron a todo el personal del hotel a sus casas. El restaurante que queda acá al frente saliendo pasaron en moto (hombres armados) y le dijeron: ‘No, dijeron que no, no les dijimos que cerraran’. Y les empezaron a tirar tiros. Marica, está grave la cosa. Nosotros salimos en la mañana temprano porque íbamos para Playa Blanca y no están sacando tours. Todo el comercio empezó a cerrar en Santa Marta. Está grave la cosa”, describió la mujer.