Helicópteros de los Marines de Estados Unidos sobrevolaron Tumaco, Nariño: juez le dio 48 horas al ministro de Defensa para explicar por qué

Helicóptero de EE. UU. sobrevolando Tumaco, Nariño - crédito @Southcom/X

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Crece la polémica en Colombia tras conocerse que varios helicópteros del Cuerpo de Marines de Estados Unidos hicieron sobrevuelos por el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño.

Los movimientos aéreos se registraron a finales de agosto e inicios de septiembre de 2026, cuando el Comando Sur de Estados Unidos difundió imágenes sobre un operativo efectuado por las tropas militares en el país sudamericano.

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A partir de allí, sectores independientes y de oposición pidieron explicaciones al Gobierno colombiano y justifiquen el motivo por el que las aeronaves pudieron desplazarse por el suroccidente colombiano.

Incluso, el representante a la Cámara Erick Velasco Burbano, del Pacto Histórico, presentó un derecho de petición al Ministerio de Defensa, para que brinden toda la información oportuna sobre el despliegue de las fuerzas militares estadounidenses en el pacífico colombiano. Sin embargo, a la fecha el Ejecutivo no ha dado una respuesta oportuna al requerimiento.

Ante esta situación, un juez de la república falló a favor del congresista opositor y le dio plazo de 48 horas a la cartera, liderada por el general (r) Jorge Eduardo Mora, para que brinde la información correspondiente frente al sobrevuelo de los helicópteros.

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“ORDENAR al Ministerio de Defensa Nacional, que el término de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la notificación de esta providencia, proceda a dar respuesta de fondo, clara y congruente a la solicitud elevada el 20 de agosto de 2026 por Erick Adrián Velasco Burbano, y lo notifique en debida forma”, se lee en el fallo.

El incumplimiento puede derivar en las sanciones previstas por la legislación colombiana, relacionadas con desacato y responsabilidades penales, según estipuló la juez Yessica Arteaga Sierra. También ordenó al Ministerio de Defensa entregar los documentos que acrediten el cumplimiento de la medida y le pidió no repetir las actuaciones que motivaron la tutela.

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“ADVERTIR al Ministro de Defensa y/o encargado del cumplimiento de fallos de tutela del Ministerio de Defensa Nacional que el incumplimiento a lo ordenado en el fallo acarrea las sanciones previstas en los artículos 52-desacato y 53-sanciones penales- del decreto 2591 de 1991, siendo obligación de las accionadas remitir la documentación que acredite el total cumplimiento de la orden impartida”, advirtió la togada del caso.

Posterior a ello, el congresista del Pacto Histórico instó al jefe de cartera Jorge Mora para que cumpla con las disposiciones judiciales. “No quiere responder cómo se traduce ese anuncio operacionalmente, cuál es su alcance, por qué no solicitó autorización del Congreso ni cómo garantizará el Derecho Internacional Humanitario. Hoy una jueza le da 48 horas para responderme. Dele la cara al país Ministro, el tiempo corre”, escribió.

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Por el momento, el Ministerio de Defensa no ha dado respuesta a la petición del representante Velasco Burbano.

Iván Cepeda entuteló a Abelardo de la Espriella

Esta no es la primera acción popular contra el sobrevuelo de los helicópteros estadounidenses por Tumaco. También se suma la tutela presentada por el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda contra el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, al considerar que esta decisión no fue consultada previamente en el Senado.

El congresista, a través de su cuenta de X, sostiene que esa situación vulneró su derecho a la participación política y podría requerir una definición judicial sobre el procedimiento constitucional aplicable.

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“En mi condición de Senador de la República no he sido consultado sobre el ingreso y permanencia de tropas extranjeras en el espacio aéreo y terrestre del país, así como sobre operaciones militares con Estados Unidos en territorio nacional”, escribió.

Para Cepeda, las operaciones y el desplazamiento de aeronaves estadounidenses requieren autorización del Congreso, y calificó esa presencia como “altamente inconveniente y lesiva para Colombia”.

“Esta intervención militar en nuestro territorio por parte de tropas y aeronaves estadounidenses se ha producido sin la autorización del Senado de la República que debe ser solicitada según lo ordena el artículo 173 numeral 4 de la Constitución Política”, concluyó Cepeda.

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