Colombia

Helicópteros de los Marines de Estados Unidos sobrevolaron Tumaco, Nariño: juez le dio 48 horas al ministro de Defensa para explicar por qué

El fallo de tutela, originado en una solicitud del representante Erick Velasco Burbano, exige a la cartera que aporte los soportes que demuestren la autorización para el desplazamiento de las tropas norteamericanas

Helicóptero de EE. UU. sobrevolando Tumaco, Nariño - crédito @Southcom/X
Helicóptero de EE. UU. sobrevolando Tumaco, Nariño - crédito @Southcom/X
Guardar

Crece la polémica en Colombia tras conocerse que varios helicópteros del Cuerpo de Marines de Estados Unidos hicieron sobrevuelos por el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño.

Los movimientos aéreos se registraron a finales de agosto e inicios de septiembre de 2026, cuando el Comando Sur de Estados Unidos difundió imágenes sobre un operativo efectuado por las tropas militares en el país sudamericano.

PUBLICIDAD

A partir de allí, sectores independientes y de oposición pidieron explicaciones al Gobierno colombiano y justifiquen el motivo por el que las aeronaves pudieron desplazarse por el suroccidente colombiano.

Incluso, el representante a la Cámara Erick Velasco Burbano, del Pacto Histórico, presentó un derecho de petición al Ministerio de Defensa, para que brinden toda la información oportuna sobre el despliegue de las fuerzas militares estadounidenses en el pacífico colombiano. Sin embargo, a la fecha el Ejecutivo no ha dado una respuesta oportuna al requerimiento.

Ante esta situación, un juez de la república falló a favor del congresista opositor y le dio plazo de 48 horas a la cartera, liderada por el general (r) Jorge Eduardo Mora, para que brinde la información correspondiente frente al sobrevuelo de los helicópteros.

PUBLICIDAD

“ORDENAR al Ministerio de Defensa Nacional, que el término de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la notificación de esta providencia, proceda a dar respuesta de fondo, clara y congruente a la solicitud elevada el 20 de agosto de 2026 por Erick Adrián Velasco Burbano, y lo notifique en debida forma”, se lee en el fallo.

El incumplimiento puede derivar en las sanciones previstas por la legislación colombiana, relacionadas con desacato y responsabilidades penales, según estipuló la juez Yessica Arteaga Sierra. También ordenó al Ministerio de Defensa entregar los documentos que acrediten el cumplimiento de la medida y le pidió no repetir las actuaciones que motivaron la tutela.

“ADVERTIR al Ministro de Defensa y/o encargado del cumplimiento de fallos de tutela del Ministerio de Defensa Nacional que el incumplimiento a lo ordenado en el fallo acarrea las sanciones previstas en los artículos 52-desacato y 53-sanciones penales- del decreto 2591 de 1991, siendo obligación de las accionadas remitir la documentación que acredite el total cumplimiento de la orden impartida”, advirtió la togada del caso.

Posterior a ello, el congresista del Pacto Histórico instó al jefe de cartera Jorge Mora para que cumpla con las disposiciones judiciales. “No quiere responder cómo se traduce ese anuncio operacionalmente, cuál es su alcance, por qué no solicitó autorización del Congreso ni cómo garantizará el Derecho Internacional Humanitario. Hoy una jueza le da 48 horas para responderme. Dele la cara al país Ministro, el tiempo corre”, escribió.

Por el momento, el Ministerio de Defensa no ha dado respuesta a la petición del representante Velasco Burbano.

Iván Cepeda entuteló a Abelardo de la Espriella

Esta no es la primera acción popular contra el sobrevuelo de los helicópteros estadounidenses por Tumaco. También se suma la tutela presentada por el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda contra el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, al considerar que esta decisión no fue consultada previamente en el Senado.

El congresista, a través de su cuenta de X, sostiene que esa situación vulneró su derecho a la participación política y podría requerir una definición judicial sobre el procedimiento constitucional aplicable.

“En mi condición de Senador de la República no he sido consultado sobre el ingreso y permanencia de tropas extranjeras en el espacio aéreo y terrestre del país, así como sobre operaciones militares con Estados Unidos en territorio nacional”, escribió.

Para Cepeda, las operaciones y el desplazamiento de aeronaves estadounidenses requieren autorización del Congreso, y calificó esa presencia como “altamente inconveniente y lesiva para Colombia”.

“Esta intervención militar en nuestro territorio por parte de tropas y aeronaves estadounidenses se ha producido sin la autorización del Senado de la República que debe ser solicitada según lo ordena el artículo 173 numeral 4 de la Constitución Política”, concluyó Cepeda.

Temas Relacionados

Helicopteros de Estados Unidos en ColombiaMinisterio de DefensaErick VelascoTumaco NariñoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tatiana Londoño, hija del exministro Fernando Londoño Hoyos, sería la cónsul del Gobierno de Abelardo de la Espriella en Washington: este es su pefil

La jurista cuenta con experiencia en diferentes ámbitos, como los derechos humanos, asuntos internacionales y sostenibilidad, aunque la Cancillería aun no ha confirmado su llegada a esta dependencia, clave en el restablecimiento de relaciones del país con los Estados Unidos

Tatiana Londoño, hija del exministro Fernando Londoño Hoyos, sería la cónsul del Gobierno de Abelardo de la Espriella en Washington: este es su pefil

Abelardo de la Espriella ordenó trasladar a pabellones de máxima seguridad a 76 detenidos con vínculos con Los Pachenca: “No permitiré que sigan ordenando desde las cárceles”

El mandatario colombiano indicó que los detenidos se encuentran en La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico

Abelardo de la Espriella ordenó trasladar a pabellones de máxima seguridad a 76 detenidos con vínculos con Los Pachenca: “No permitiré que sigan ordenando desde las cárceles”

Calles desoladas y turistas atrapados: así está Santa Marta este miércoles 23 de septiembre luego del anuncio de Los Pachenca de un paro armado

“Uno prefiere es como quedarse donde hizo la reserva y ya como aguantarse, porque no puede uno cancelar reservas o cancelar o adelantar vuelos, porque las aerolíneas tampoco le van a responder a uno”, dijo uno de los turistas en el sector de El Rodadero

Calles desoladas y turistas atrapados: así está Santa Marta este miércoles 23 de septiembre luego del anuncio de Los Pachenca de un paro armado

Empleada de Tienda D1 enfrentó a una mujer que estaría robando en el local: en video quedó además la agresión con una botella

La grabación muestra un forcejeo entre las dos mujeres, la empleada habría recibido un golpe con un envase plástico antes de responder con un puñetazo

Empleada de Tienda D1 enfrentó a una mujer que estaría robando en el local: en video quedó además la agresión con una botella

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - encuentro de ida de la Gran Final de la Liga Femenina de Colombia: siga aquí el partido

La serie enfrenta a los dos equipos más importantes del fútbol femenino, con más títulos y que con el título se convertirán en el club más veces campeón

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - encuentro de ida de la Gran Final de la Liga Femenina de Colombia: siga aquí el partido
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

ENTRETENIMIENTO

⁠Karol G reveló que el éxito ‘Bby Wow’ originalmente no iba a ser lanzado: “La confirmamos un día antes de sacar el álbum”

⁠Karol G reveló que el éxito ‘Bby Wow’ originalmente no iba a ser lanzado: “La confirmamos un día antes de sacar el álbum”

Gregorio Pernía sufrió un intento de robo durante un encuentro con seguidores: todo quedó registrado por una cámara

Amparo Grisales se reencontró con su primer esposo, con el que se casó a los 15 años, y recibió un regalo especial por sus 70 años

Aida Victoria anunció que se retira de las redes sociales: “Me iré en menos de un año”

BTS en Colombia: este es el montaje del escenario que se verá en El Campín y que impediría cambiar plazos para disputar la final femenina

Deportes

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - encuentro de ida de la Gran Final de la Liga Femenina de Colombia: siga aquí el partido

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - encuentro de ida de la Gran Final de la Liga Femenina de Colombia: siga aquí el partido

Dimayor aclaró la participación Go Sports S.A.S en las ofertas por los derechos de televisión del fútbol colombiano

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: nómina confirmada de la Tricolor en el partido por el cupo en la final

Tulio Gómez se enfrentó a periodistas por rumores de retrasos en los pagos a jugadores del América de Cali: “Déjenos en paz”

Atlético Nacional aclaró las ofertas que le han hecho por Juan Rengifo, figura del club: “No lo prestaremos”