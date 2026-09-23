Este es el millonario contrato que habría recibido la prima de ‘La Coco’, la presunta ‘mariposa amarilla’ de Petro: quedó ‘amarrada’ a Coosalud pese al cambio de gobierno

Martha Elena Zawady Rodríguez firmó un contrato por 50 millones de pesos para coordinar la oficina de Comunicaciones de la Cooperativa Coosalud - crédito @marticazawady/Instagram

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Coosalud EPS comprometió pagos hasta diciembre a Martha Elena Zawady Rodríguez mediante un contrato para coordinar la oficina de Comunicaciones de la cooperativa, firmado por el entonces agente especial Bayron Arrieta Jiménez.

Según documentos conocidos por la revista Cambio, la prima de María Masip Zawady, también conocida como ‘La Coco’ y quien haría parte de la polémica red de contratación irregular durante el gobierno de Gustavo Petro conocida como ‘mariposas amarillas’, el millonario contrato quedó vigente aun si cambiaba la administración de la entidad.

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El acuerdo se suscribió el 11 de agosto de 2026, es decir cuatro días después de la posesión de Abelardo de la Espriella, y fijó un valor de 50 millones de pesos más IVA. El documento contempló cinco pagos mensuales de 10 millones de pesos entre agosto y diciembre, aunque el primer desembolso mantuvo el mismo monto pese a que la contratación comenzó avanzada la primera quincena de ese mes.

La vinculación de Zawady se produjo en medio de una disputa judicial por la intervención de la Cooperativa Coosalud, que estaba bajo control de agentes especiales designados por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

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Martha Elena Zawady Rodríguez, presentadora y productora de televisión, a quien se le atribuye contratos por $184.000.000 durante la administración Petro - crédito marticazawady/Instagram

El 17 de diciembre de 2024, esa entidad ordenó la toma de posesión de la cooperativa. La decisión dejó la administración y la representación legal en manos de interventores nombrados por la Superintendencia.

Bayron Arrieta asumió como agente especial el 6 de julio de 2026, tras una designación de la entonces superintendente María José Navarro. Según fuentes consultadas por el medio, Navarro era cercana al entorno de María Masip Zawady.

La exfuncionaria reconoció ante Cambio que conocía a Masip, aunque negó que esa relación hubiera tenido influencia en sus nombramientos o en sus decisiones.

Quince días después de la firma del contrato, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena ordenó a Arrieta entregar la administración material, contable y financiera de Coosalud a la Asamblea General de Delegados vigente.

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La decisión judicial respondió a una tutela presentada por asociados que cuestionaron la prolongación de la intervención. Los demandantes sostuvieron que la medida no había cumplido el objetivo de recuperar la cooperativa y que afectó sus derechos económicos y políticos.

Entre los puntos expuestos ante el juzgado figuró la exclusión de 3.149 de los 5.199 asociados en un proceso para elegir delegados. Esa cifra correspondía al 60,4% del total y, de acuerdo con la acción judicial, afectó principalmente a personas que estaban en mora.

El fallo estableció un plazo de cinco días hábiles para que la administración intervenida hiciera la entrega. Como el contrato con Zawady tenía causales de terminación limitadas, la gestión que retomara el control debía asumir ese compromiso hasta su vencimiento o negociar una salida distinta.

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Las funciones incluyeron prensa, campañas y eventos de Coosalud

El documento conocido por Cambio reveló que Coosalud asignó a Zawady la coordinación de la oficina de Comunicaciones de la cooperativa. Sus tareas incluían la elaboración de comunicados de prensa y la supervisión de las respuestas a los medios.

La periodista también debía aprobar campañas y contenidos, organizar y presentar eventos, además de vigilar los protocolos de comunicación internos y externos.

El contrato fue celebrado directamente con la Cooperativa Coosalud bajo reglas de derecho privado. Esa modalidad explica que no apareciera en los registros públicos de contratación estatal que habían permitido identificar otros vínculos de la comunicadora.

La vigencia del acuerdo tampoco dependía de la continuidad de Arrieta en el cargo. El texto solo contemplaba su finalización por vencimiento del plazo, mutuo acuerdo o incumplimiento.

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Zawady ya había integrado una junta de una empresa del grupo

La contratación para comunicaciones fue la segunda vinculación documentada de Zawady con una compañía de la estructura empresarial de Coosalud. La primera se registró el 4 de agosto de 2025, cuando una asamblea extraordinaria removió a la junta directiva de Coosalud Inversa y escogió a nuevos integrantes.

Andrés Felipe Arango, quien entonces era agente especial de la Cooperativa Coosalud, presentó una lista única que incluyó a Zawady como suplente personal de Jhonathan Mauricio Ortiz Arnedo, ubicado en el tercer renglón principal.

La asamblea aprobó la propuesta por unanimidad. El acta, de acuerdo con la información publicada, no precisó quién postuló a la periodista ni cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionarla.

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Coosalud Inversa era una sociedad de inversiones vinculada con la cooperativa. La empresa había suscrito una operación por 172.690 millones de pesos para adquirir hasta el 40% de Coosalud EPS.

Zawady afirmó después que su participación en esa junta no tuvo remuneración, que nunca asistió a una sesión y que presentó una renuncia irrevocable a finales de agosto de 2025.

La periodista no informó el nuevo vínculo en su comunicado público

Martha Zawady es prima de María Masip Zawady, conocida como “la Coco”. Distintas fuentes han señalado a Masip como integrante de las llamadas “mariposas amarillas”, un grupo cercano al expresidente Gustavo Petro al que se le atribuye influencia en nombramientos y contratos estatales.

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El 20 de agosto, Cambio había publicado información sobre contratos otorgados a familiares de Masip durante el Gobierno Petro. Según las bases públicas consultadas, Zawady recibió seis contratos por 232 millones de pesos.

El nuevo contrato no había sido incluido en esa revisión porque se celebró bajo normas de derecho privado. Tampoco fue mencionado por la periodista cuando se le consultó por sus relaciones con el grupo empresarial.

El primer contacto del medio con Zawady ocurrió el 14 de agosto, tres días después de que firmó el acuerdo de comunicaciones. La periodista no respondió entonces a la solicitud de información.

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Trece días más tarde, difundió un comunicado para explicar su trayectoria profesional, sus contratos estatales, sus fuentes de ingresos y sus vínculos con Coosalud.

En ese pronunciamiento, Zawady negó tener relación con Coosalud EPS y sostuvo que ya no pertenecía a la junta de Coosalud Inversa. La nueva contratación no contradice literalmente esa afirmación, pues fue suscrita con la Cooperativa Coosalud, una persona jurídica distinta dentro del mismo grupo.

“En estos momentos no pertenezco a ninguna junta directiva de alguna entidad relacionada con Coosalud, tal como lo evidencia el certificado de existencia y representación legal de Coosalud Inversa S.A. Ejerzo mi profesión como periodista de manera independiente hace más de 25 años”, señaló en su momento la comunicadora.