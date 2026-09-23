Colombia

Indalecio Dangond, ministro de Agricultura, tendrá que retratarse por aseguar que la palabra “campesinos” era despectiva: juez le dio un ultimátum

Aunque aún no se conocen detalles de cuál fue el togado que admitió el recurso jurídico interpuesto por el representante Miguel Ángel Grisales, del Pacto Histórico, el titular de la cartera ya tendría el conteo activo para deshacerse de lo dicho sobre este asunto

El representante informó que un juzgado ordenó a Indalecio Dangond, retractarse en un plazo de 48 horas de sus declaraciones sobre la palabra “campesinos” - crédito Canal Congreso
Guardar

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, deberá retractarse en un plazo de 48 horas a partir del miércoles 23 de septiembre por haber calificado como despectivas las palabras “campesino”, “campesina” y “campesinado”. Así lo dio a conocer el representante a la Cámara Miguel Ángel Grisales, del Pacto Histórico, que recibió el fallo favorable de una acción de tutela interpuesta.

La decisión judicial cuestionó el intento de reemplazar esa denominación en el lenguaje oficial por “pequeños empresarios del campo” y “productores rurales”. La controversia se produjo después de que contratistas de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) recibieron, a su vez, recomendaciones informales para modificar el vocabulario en los informes y contenidos presentados a la ciudadanía.

PUBLICIDAD

La orientación también proponía sustituir “reforma agraria” por “acceso a tierras” o “formalización”. En su momento, Dangond defendió ante las Comisiones Económicas del Congreso de Colombia una modificación institucional que buscaba cambiar la forma en que el Estado nombra a quienes producen alimentos y sostuvo que el nuevo término elevaba el reconocimiento de su función.

El pronunciamiento del ministro de Agricultura se conoció en medio de las Comisiones Económicas del Congreso de la República - crédito Canal Congreso

. “No se van a llamar campesinos, se van a llamar pequeños empresarios del campo”, expresó Dangond, que posteriormente, quiso matizar sus afirmaciones. “‘Campesino’ y ‘productor agropecuario’ no son sinónimos”, agregó el ministro de Agricultura, que según explicó, la primera definición identifica “una condición social, económica, territorial o de agricultura familiar”.

PUBLICIDAD

¿Qué decisión tomó la justicia frente a esta acción de tutela? Esto es lo que se conoce

Según dijo Grisales, la orden judicial no se limita a exigir una rectificación pública, también impide que la denominación desaparezca de los documentos oficiales. “Un juez de la República nos dio la razón y en el término de las próximas 48 horas, el ministro tendrá que retractarse por decir que la palabra campesino, campesina y campesinado son denigrantes y despectivos”, dijo.

El parlamentario habló de la decisión con una defensa de la identidad campesina y de su lugar en la sociedad colombiana. “Colombia, los hijos e hijas de Colombia, somos hijos del azadón y hoy se respeta la dignidad de los campesinos”, acotó Grisales, antes de advertir que el ministro tampoco podrá sacar los términos “campesino”, “campesina” y “campesinado” del lenguaje institucional.

La directriz de la Agencia Nacional de Tierras daba a sus funcionarios ciertas recomendaciones para reemplazar términos usados en sus pronunciamientos institucionales - crédito Luisa González/REUTERS
La directriz de la Agencia Nacional de Tierras daba a sus funcionarios ciertas recomendaciones para reemplazar términos usados en sus pronunciamientos institucionales - crédito Luisa González/REUTERS

Tras conocerse el fallo de esta tutela, Grisales defendió lo que a su juicio es una identidad colectiva protegida por la Constitución, pese a que el ministro, en su comparecencia ante las Comisiones Económicas del Congreso, defendió su postura. “Aquí vamos a elevarle el estatus a los que producen los alimentos del país. ¿Oyeron? Empresarios del campo”, destacó el ministro.

La declaración, que no tardó en hacerse viral, provocó críticas de sectores políticos y sociales que interpretaron la medida como una exclusión de una categoría con reconocimiento cultural, social e histórico. Entre las voces que cuestionaron al ministro estuvo la representante María Fernanda Carrascal, que lanzó duros señalamientos contra el funcionario, oriundo de La Guajira.

El Gobierno de Colombia proyecta decretar una emergencia económica para congelar pagos de créditos agropecuarios ante el fenómeno de El Niño - crédito @MinAgricultura/X
Aunque la intención del ministro de Agricultura no es la de ser despectivo con los campesinos del país, la justicia encontró méritos para obligarlo a retractarse - crédito @MinAgricultura/X

En medio de la discusión, Carrascal señaló que la misma tendría efectos sobre una identidad formada con las disputas rurales. “Es una falta absoluta de ética política, porque lo que busca es negar una identidad colectiva construida durante más de un siglo, a partir de las luchas por el acceso a la tierra, por la propiedad, por el territorio y por unas condiciones dignas de vida”, dijo.

En el documento en mención, se incluyeron frases para la estrategia comunicativa del gobierno de Abelardo De La Espriella en el ministerio, entre ellas “La era del campo milagro”, “Firmes por el campo”, “Firmes por la Patria”, “Colombia, un país de propietarios”, “La Patria Milagro”, “Dignidad Real” y “El desarrollo rural y la transformación de nuestra tierra ya son una realidad”.

Temas Relacionados

Indalecio DangondCampesinos de ColombiaMinistro de Agricultura ColombiaGobierno De la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: La Tricolor se va al descanso con dos goles en contra

La selección Colombia superó en los cuartos de final a Nigeria y ahora enfrentará, por segunda vez en el campeonato, a las actuales campeonas del certamen

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: La Tricolor se va al descanso con dos goles en contra

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - encuentro de ida de la Gran Final de la Liga Femenina de Colombia: siga aquí el partido

La serie enfrenta a los dos equipos más importantes del fútbol femenino, con más títulos y que con el título se convertirán en el club más veces campeón

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - encuentro de ida de la Gran Final de la Liga Femenina de Colombia: siga aquí el partido

Cayó en Medellín cabecilla venezolano de la red criminal Cota 905, que ofrece sus servicios al Tren de Aragua: tenía circular roja de Interpol

Los agentes de la Dijín le cayeron a Cleiver Windeiker Rondón Gutiérrez hasta una vivienda ubicada en el sector de Laureles, en la capital del departamento de Antioquia

Cayó en Medellín cabecilla venezolano de la red criminal Cota 905, que ofrece sus servicios al Tren de Aragua: tenía circular roja de Interpol

Con explosivos atacaron tren del Cerrejón en Uribía, La Guajira: autoridades no descartan represalias de los Conquistadores de la Sierra

Las autoridades informaron que la formación ferroviaria viajaba sin carga y no dejó heridos ni fallecidos tras la detonación registrada cerca de las 10:40 p. m. del martes 22 de septiembre

Con explosivos atacaron tren del Cerrejón en Uribía, La Guajira: autoridades no descartan represalias de los Conquistadores de la Sierra

Encontraron el cadáver de un conductor de plataforma en un canal en Bogotá: había sido reportado como desaparecido

La petición, formulada ante la Comisión de Gobierno, plantea que los secretarios de Movilidad y Seguridad participen con facultades decisorias para acordar acciones de prevención y protección tras el homicidio

Encontraron el cadáver de un conductor de plataforma en un canal en Bogotá: había sido reportado como desaparecido
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro recordó los problemas en su relación con Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’: “Lo odié”

Lina Tejeiro recordó los problemas en su relación con Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’: “Lo odié”

⁠Karol G reveló que el éxito ‘Bby Wow’ originalmente no iba a ser lanzado: “La confirmamos un día antes de sacar el álbum”

Gregorio Pernía sufrió un intento de robo durante un encuentro con seguidores: todo quedó registrado por una cámara

Amparo Grisales se reencontró con su primer esposo, con el que se casó a los 15 años, y recibió un regalo especial por sus 70 años

Aida Victoria anunció que se retira de las redes sociales: “Me iré en menos de un año”

Deportes

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: La Tricolor se va al descanso con dos goles en contra

Colombia vs. Corea del Norte en vivo HOY - semifinales del Mundial Femenino Sub-20: La Tricolor se va al descanso con dos goles en contra

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo HOY - encuentro de ida de la Gran Final de la Liga Femenina de Colombia: siga aquí el partido

Este fue el calendario de conciertos en El Campín presentado por Sencia a los clubes: no están los 10 días de montaje de BTS

Miguel Ángel Borja reveló los equipos a los cuales regresaría a jugar en Colombia: “Creo que tengo dos puertas abiertas”

Dimayor aclaró la participación Go Sports S.A.S en las ofertas por los derechos de televisión del fútbol colombiano