Flamengo de Brasil defendió al colombiano Jorge Carrascal con un curioso video en sus redes sociales: “La definición de garra”

El cuadro brasileño colocó un mapa de calor del futbolista colombiano, y la jugada clave en la cual el exjugador de River Plate salva una jugada de gol del Bragantino con el trasero-crédito @Flamengo/X

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Flamengo respaldó a Carrascal y rechazó las críticas contra el colombiano en un video publicado en sus redes sociales al considerar que las jugadas mostradas reflejan su compromiso y entrega en labores defensivas.

El club sostuvo que los cuestionamientos carecen de fundamento, especialmente ante acciones en las que el mediocampista participa en la recuperación del balón y el trabajo defensivo.

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El 2 de septiembre de 2026, Jorge Carrascal marcó y asistió para que Flamengo venciera 2-0 a Mirassol en una actuación que consolidó su lugar en el equipo dirigido por Leonardo Jardim, quien le pidió responder a las necesidades colectivas tanto en defensa como en ataque.

Esta fue la publicación con la cual el cuadro de Río de Janeiro defendió a Jorge Carrascal tras salvar un gol ante el Bragantino por el Brasileirao-crédito @flamengo/X

El mediocampista colombiano recibió una calificación de 8,5 por su desempeño. Fue elegido como el mejor jugador del partido tras anotar a los 13 minutos y habilitar a Paquetá en el segundo gol, aunque también le señalaron algunas decisiones equivocadas.

La evaluación publicada por Globo Esporte destacó que Carrascal aportó dinamismo al ataque de Flamengo. El volante, de 28 años, atraviesa una etapa de protagonismo con goles, asistencias y actuaciones en distintas posiciones.

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La versatilidad de Carrascal en el esquema de Flamengo

Flamengo respaldó públicamente al futbolista Carrascal frente a las críticas recientes-crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Jardim explicó que el futbolista nacido en Cartagena de Indias dispone de cualidades distintas a las del resto del plantel. El entrenador valoró su manejo de balón, su capacidad de presión y su aptitud para acelerar el juego por los carriles interiores o exteriores.

El técnico definió así las características del colombiano: “Carrascal es un jugador con características diferentes a las de los demás. Es un jugador que me gusta mucho porque tiene una buena relación con el balón, buena capacidad de presión y puede acelerar el juego tanto por dentro como por fuera”.

La regularidad de Carrascal dependerá de su condición y de su respuesta a las demandas del conjunto. Jardim rechazó que exista una formación titular inamovible que deje al colombiano fuera de consideración.

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“También he intentado quitarle ese estigma que lo rodea respecto al once inicial. A veces la gente dice: ‘Este es el once inicial, Carrascal tiene que quedarse fuera’. No. Ya se lo he dicho: si está en buena forma, siempre estará cerca de estar en ese once inicial, pero tiene que hacer lo que el equipo necesite, tanto en defensa como en ataque”, afirmó el entrenador.

El mensaje alcanza a todos los integrantes del equipo y Carrascal lo asimiló, según Jardim. El jugador puede desempeñarse en las tres posiciones ofensivas, como centrocampista y por las bandas.

Aunque prefiere actuar algo más recostado sobre la izquierda, sus goles y asistencias llegaron desde el sector derecho. “Estoy satisfecho con él”, concluyó Jardim sobre el exjugador de River Plate y Dinamo de Moscú.

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